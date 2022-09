COLUMBUS, Ohio (AP) – Près de trois mois après l’annulation de Roe v. Wade, le paysage de l’accès à l’avortement continue de changer de manière significative dans certains États, parfois très rapidement.

L’évolution des restrictions et des litiges dans l’Indiana et l’Ohio voisins cette semaine illustre le coup de fouet pour les prestataires et les patients qui font face à des changements soudains dans ce qui est autorisé où.

Les cliniques sœurs qui, il y a quelques semaines à peine, envoyaient des patients de l’Ohio, où la plupart des avortements étaient interdits, vers l’Indiana, où la procédure était autorisée, ont maintenant inversé les rôles après l’inversion des restrictions d’accès des deux États, au moins temporairement.

Voici un aperçu plus approfondi de l’état actuel du paysage national en mutation :

QU’EST-CE QUI A CHANGÉ CETTE SEMAINE ?

Un juge de l’Ohio a bloqué mercredi l’application de l’interdiction par l’État de la plupart des avortements après la détection d’une activité cardiaque fœtale. L’interdiction était en vigueur depuis peu de temps après que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe le 24 juin. L’action du juge permet aux avortements de reprendre dans les grossesses jusqu’à 20 semaines de gestation pendant 14 jours.

Puis, jeudi, une nouvelle loi de l’Indiana est entrée en vigueur qui interdit la plupart des avortements, marquant son statut de premier État du pays à approuver de nouvelles restrictions à l’avortement depuis la décision de la Haute Cour sur l’avortement. Le gouverneur républicain Eric Holcomb a signé l’interdiction le 5 août.

En vertu de la nouvelle loi, les avortements ne sont autorisés qu’en cas de viol et d’inceste avant 10 semaines après la fécondation ; protéger la vie et la santé physique du patient; ou si un fœtus est diagnostiqué avec une anomalie mortelle. Un médecin qui pratique un avortement illégal ou qui omet de déposer les rapports requis doit perdre sa licence médicale.

COMMENT CELA AFFECTE-T-IL LES FOURNISSEURS ?

Les sept cliniques d’avortement de l’Indiana ont perdu leur licence jeudi en vertu de la nouvelle loi de l’État, qui autorise les avortements uniquement dans les hôpitaux ou les centres chirurgicaux ambulatoires appartenant aux hôpitaux. Plus de 98% des avortements de l’État ont été pratiqués par ces cliniques en 2021.

Les cliniques d’avortement de l’État ont déclaré à l’Associated Press qu’elles resteraient ouvertes pour orienter les patientes hors de l’État, y compris vers l’Ohio voisin.

“Je pensais qu’aujourd’hui serait le pire jour”, a déclaré jeudi à l’AP le Dr Katie McHugh, prestataire de la clinique d’avortement d’Indianapolis Women’s Med. «Mais je pense que le pire jour était hier, sachant que les patients que nous avons vus au bureau hier étaient les derniers que nous verrions, et sachant à quel point cela signifiait pour nous tous qui étions là – le personnel, les médecins et les patients – que nous avons pu prodiguer ces soins jusqu’au dernier moment.

Dans l’Ohio, les cliniques se préparaient à accueillir un grand nombre de patients provenant des États voisins à la suite de la décision du juge – bien qu’elles se rendent compte que cela pourrait être de courte durée.

“Eh bien, je ne m’attendais pas à être un état de pointe”, a déclaré Iris Harvey, présidente et chef de la direction de Planned Parenthood of Greater Ohio, en utilisant le nouveau jargon du domaine. “Pendant 14 jours, nous pourrions être.”

Les cliniques de l’Ohio qui avaient été interdites de pratiquer la plupart des avortements reprendront ces services à partir de vendredi.

COMMENT CELA AFFECTE-T-IL LES PATIENTS ?

L’évolution du paysage juridique a obligé les patients des États touchés à se regrouper, parfois à plusieurs reprises. Kellie Copeland, directrice exécutive de Pro-Choice Ohio, un groupe de défense des droits à l’avortement, a déclaré que certaines n’avaient pas pu interrompre leur grossesse.

Harvey a déclaré que Planned Parenthood a mis en place un emplacement central pour les demandes d’avortement et a embauché du personnel supplémentaire, souvent des travailleurs sociaux, pour aider les gens à naviguer dans les lois des différents États au fur et à mesure qu’elles changent.

Les avocats examinaient toujours si les patients voyageant de l’Indiana à l’Ohio pourraient obtenir autre chose qu’un avortement chirurgical. Le régime à deux pilules utilisé dans les avortements médicamenteux signifierait généralement prendre une pilule dans un état permissif et une dans un état restrictif, ce dernier enfreignant potentiellement la loi, ont déclaré les prestataires.

Les groupes anti-avortement continuent de vanter les restrictions existantes et les nouvelles en cours d’adoption dans les États à la suite de la décision de la Cour suprême.

“L’Ohio est pro-vie et cette loi a été soutenue par le peuple”, a déclaré Margie Christie, présidente de la Right to Life Action Coalition of Ohio. « Les femmes n’ont pas besoin d’avorter dans l’Ohio. Nous avons des ressources abondantes pour que les mères et leurs enfants puissent s’épanouir.

QUAND LE PAYSAGE CHANGERA-T-IL ENCORE ?

Avec l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’Indiana, le pays compte 13 États interdisant actuellement l’avortement à tout moment de la grossesse et un autre, la Géorgie, interdisant les avortements après la détection d’une activité cardiaque fœtale – généralement environ six semaines, souvent avant que les femmes ne s’en rendent compte. êtes enceinte.

Bien qu’elle n’ait pas encore été signée par le gouverneur, une interdiction approuvée par les législateurs de Virginie-Occidentale mercredi avait déjà poussé la seule clinique d’avortement de l’État à fermer, poussant potentiellement plus de patients vers l’Ohio voisin. L’interdiction de l’Arizona devrait entrer en vigueur le 24 septembre, avec des poursuites judiciaires et des mesures législatives qui devraient continuer à modifier le statut de l’accès à l’avortement de certains États.

Puis, le 8 novembre, des mesures liées à l’avortement seront sur les bulletins de vote dans au moins cinq États. En Californie, au Michigan et au Vermont, les électeurs seront invités à protéger le droit à l’avortement. Au Kentucky, la question est de savoir s’il faut modifier la constitution de l’État pour déclarer qu’elle n’inclut pas le droit à l’avortement. Et les électeurs du Montana décideront d’une mesure exigeant des soins médicaux pour les nourrissons nés vivants après une tentative d’avortement.

Le journaliste Geoff Mulvihill de Cherry Hill, New Jersey, a contribué à ce rapport. Arleigh Rodgers est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Arleigh Rodgers sur Twitter : @arleighrodgers

Julie Carr Smyth et Arleigh Rodgers, Associated Press