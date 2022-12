EXPLAINER: Le “zéro-COVID” détendu de la Chine apporte de grands changements

BEIJING (AP) – Dans un geste qui en a surpris beaucoup, la Chine a annoncé un assouplissement potentiellement majeur de ses restrictions rigides «zéro-COVID», sans abandonner officiellement la politique.

On ne sait pas exactement ce qui a motivé cette décision, bien qu’elle fasse suite à la plus grande manifestation de dissidence publique contre le Parti communiste au pouvoir depuis plus de 30 ans par des résidents qui en ont assez des tests constants, des quarantaines, des restrictions de voyage, des fermetures continues et des fermetures d’entreprises.

Voici un aperçu des changements connus sous le nom de “New Ten Requirements” annoncés mercredi.

___

QUELS SONT LES PLUS GRANDS CHANGEMENTS ?

Parmi les changements les plus importants, il y en a un qui permet aux personnes testées positives pour COVID-19 mais qui ne présentent aucun symptôme ou seulement des symptômes légers de récupérer à la maison plutôt que d’être forcées dans l’un des hôpitaux de campagne gouvernementaux qui sont devenus notoires pour la surpopulation, les lumières qui restent allumées 24 heures sur 24 et mauvaise nourriture et hygiène.

Lorsque des cas sont découverts, les verrouillages seront limités à des étages ou des bâtiments d’appartements spécifiques. Auparavant, de telles fermetures englobaient des communautés entières, des districts et même des villes. Les fermetures généralisées ont été un facteur important à l’origine des manifestations du printemps à Shanghai et dans d’autres villes.

Les autorités ont réduit l’exigence de produire un «code de santé» sur une application pour smartphone qui suit les tests de virus et la proximité de l’utilisateur avec des zones jugées à haut risque d’infection et affiche les résultats des tests.

Les codes de santé seront toujours requis pour les «lieux spéciaux», y compris les écoles, les hôpitaux et les maisons de retraite. Cela laisse une grande ambiguïté. Les restaurants de Shanghai et de Pékin exigeaient toujours un test négatif au cours des dernières 48 heures pour les repas à l’intérieur jeudi.

Un problème avec le changement : les centres qui fournissaient des tests PCR immédiats et gratuits avec des résultats disponibles du jour au lendemain deviennent de plus en plus difficiles à trouver.

___

QUOI D’AUTRE CHANGÉ ?

D’autres assouplissements sont plus subtils mais toujours significatifs, comme la durée des confinements, qui ne peuvent durer que cinq jours si aucun nouveau cas n’est détecté. C’est un changement majeur par rapport aux fermetures à durée indéterminée qui pourraient durer des semaines et laisser les résidents sans information ni capacité à planifier à l’avance.

Les restrictions sur la vente de médicaments contre le rhume et la toux sont également levées. Au plus fort de la pandémie, ces médicaments en vente libre ne pouvaient être achetés que par le biais d’un long processus de demande. Bien qu’elles n’aient jamais été clairement expliquées, les règles étaient censées viser ceux qui tentaient de dissimuler les symptômes du COVID-19 pour éviter d’être testés et envoyés en quarantaine. Le simple fait de visiter une pharmacie risquait de déclencher l’application pour smartphone du code de la santé, entraînant une visite des autorités sanitaires et de la police en tenue de matières dangereuses.

L’accent est également mis davantage sur la fourniture de vaccins et de rappels aux personnes âgées, et une plus grande attention sera accordée aux membres de la population qui souffrent de maladies cardiovasculaires, de diabète et d’autres facteurs sous-jacents qui peuvent accroître la vulnérabilité au COVID-19.

Il est également interdit aux gouvernements locaux de suspendre les entreprises et les transports publics dans les zones non considérées à risque. Il leur est également interdit de bloquer les sorties de secours – une référence apparente à l’incendie d’un appartement dans la ville occidentale d’Urumqi le mois dernier qui a contribué à déclencher les manifestations de rue. En théorie, cela empêcherait certaines des mesures les plus extrêmes prises pour bloquer les gens dans leurs maisons, comme verrouiller leurs portes de l’extérieur, souder des barres d’acier à travers les passages et clôturer des communautés entières.

Les écoles sans cas seront tenues de retourner aux cours en personne, et les patients d’urgence qui n’ont pas de test négatif récent ne peuvent plus être exclus des hôpitaux.

___

QUEL EST L’EFFET SUR LA SOCIÉTÉ, L’ÉCONOMIE ET ​​LA POLITIQUE DE LA CHINE ?

Les nouvelles mesures prendront probablement un certain temps à être mises en œuvre et laisseront une marge de manœuvre considérable pour maintenir certaines restrictions en place. Les communautés dont les ressources en soins de santé sont à peine suffisantes dans le meilleur des cas seront probablement les dernières à abandonner ce qu’elles considèrent comme la dernière ligne de défense contre des épidémies potentiellement écrasantes.

Dans les villes, l’effet semble avoir été plus immédiat. Les métros et les bus de Pékin, Shanghai et d’autres grandes villes sont remplis de navetteurs qui retournent au bureau.

Mais les nouvelles exigences ne concernent pas les voyages internationaux. Les frontières de la Chine restent largement fermées tandis que le reste du monde s’ouvre, bien que cela ait réduit le temps de quarantaine pour les arrivées internationales de sept à cinq jours à un endroit désigné, suivis de trois jours d’isolement à leur lieu de résidence.

Politiquement, l’assouplissement des réglementations pourrait alléger la pression sur le régime du président Xi Jinping, considéré comme le dirigeant le plus autoritaire de Chine depuis Mao Zedong et qui s’est récemment octroyé un troisième mandat de cinq ans au pouvoir. Xi ne fait face à aucune limite de mandat et a rempli les rangs supérieurs du parti de loyalistes, mais les manifestations de rue ont rappelé les limites de la patience du public.

___

OÙ ÊTRE ‘ZÉRO-COVID?’

“Zéro-COVID” a été présenté comme le succès de Xi, et le parti est opposé à revenir en arrière ou à admettre des erreurs, de sorte que certains ont avancé l’idée que la Chine adoptera progressivement une approche de “zéro-COVID de nom seulement”. Cela donnerait à la Chine le pouvoir de réimposer les contrôles comme elle l’entend et de punir les opposants et les critiques parmi le grand public, les intellectuels, les milieux d’affaires et même les athlètes.

Dans un éditorial sur les dernières réglementations – le neuvième ensemble publié par la Chine depuis le début de la pandémie fin 2019 – le journal du Parti communiste Global Times a adopté un ton victorieux et n’a concédé aucune erreur ni excès.

“Nous pouvons dire que nous avons traversé les moments les plus difficiles”, a déclaré le journal. “Près de trois ans d’une “lutte nationale contre l’épidémie” exceptionnellement difficile, d’innombrables personnes ont fait des sacrifices, enduré des épreuves et fait des efforts pour gagner cette bataille.”

The Associated Press