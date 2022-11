EXPLAINER: Le rôle du Qatar dans la diplomatie avant la Coupe du monde 2022

Pendant des décennies, Doha a ouvert ses portes aux chefs de guerre talibans, aux dissidents islamistes, aux commandants rebelles africains et aux exilés de tous bords.

Aujourd’hui, le petit émirat fait l’objet d’une attention particulière car il accueille plus d’un million de fans de football du monde entier pour la Coupe du monde 2022.

La quête d’influence mondiale du Qatar est large et profonde. Débordant de milliards de gaz, le pays a cherché à arbitrer des conflits lointains, mais ses positions effrontées ont également déclenché un conflit diplomatique chez lui. Trois voisins arabes du Golfe, ainsi que l’Égypte, ont rompu leurs liens avec Doha en 2017, l’accusant de financer le terrorisme et d’héberger des dissidents en fuite.

Le Qatar nie les accusations, mais il ne fait aucun doute que l’émirat a poursuivi des politiques contraires.

Voici un aperçu du rôle démesuré du pays dans la diplomatie à travers le monde.

AFGHANISTAN

Les talibans ont ouvert un bureau politique à Doha en 2013, avec l’accord de Washington. Les insurgés ont élu domicile dans l’élégante capitale. Les penchants islamistes du Qatar et ses liens étroits avec le groupe se sont finalement avérés vitaux alors que Doha accueillait des diplomates américains et des responsables talibans cherchant à mettre fin à la plus longue guerre des États-Unis. Au milieu du pont aérien frénétique des États-Unis depuis Kaboul l’année dernière, le Qatar a de nouveau intensifié ses efforts. Il a reçu près de la moitié de tous les évacués afghans et américains – plus que tout autre pays, gagnant les éloges du président Joe Biden. Désormais, le Qatar joue un rôle clé en tant qu’interlocuteur entre les nouveaux dirigeants afghans et l’Occident.

REFUGE POUR ISLAMISTES

Contrairement à ses voisins arabes du Golfe, le Qatar est favorable à l’islam politique. Au début des soulèvements du printemps arabe de 2011, il pariait sur les islamistes de toute la région. En Égypte, le Qatar et son réseau d’information par satellite Al Jazeera ont soutenu l’ancien président démocratiquement élu mais diviseur, issu des Frères musulmans. Après l’éviction soutenue par l’armée de Mohamed Morsi, le Qatar a donné refuge à ses partisans. Le Qatar a également soutenu de puissantes milices islamistes alors que des guerres éclataient en Libye et en Syrie. Cela a déclenché des accusations selon lesquelles le Qatar finançait des terroristes. Mais les liens de Doha avec des groupes militants se sont parfois révélés importants pour l’Occident, qui les a utilisés pour négocier des libérations d’otages dans des pays comme la Syrie. Alors que le Qatar jouit d’une réputation de refuge pour les militants islamiques et autres vagabonds, il a connu la violence dans le passé. L’ancien dirigeant séparatiste tchétchène Zelimkhan Yandarbiyev, qui vivait en exil à Doha, a été tué dans un attentat à la voiture piégée en 2004.

ISRAËL ET LES TERRITOIRES PALESTINIENS

Le Qatar fournit ouvertement une base aux dirigeants du Hamas, le groupe militant palestinien qui dirige la bande de Gaza. Après la scission de 2007 entre les factions palestiniennes rivales du Fatah et du Hamas, le Qatar a cherché à mettre un terme à la rivalité – toujours en cours. Doha entretient également des liens de bas niveau avec Israël, coopérant avec le pays pour fournir une aide indispensable à Gaza appauvrie et bloquée. Les paiements qatariens à Gaza ont été utilisés pour acheter du carburant, payer les salaires des fonctionnaires et fournir de l’argent aux familles dans le besoin. Le Qatar a également joué un rôle clé dans la négociation de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas qui ont rétabli le calme après quatre guerres – la plus récente en 2021 – ainsi que d’innombrables petites escarmouches.

TCHAD

Le Qatar a servi de médiateur entre le gouvernement militaire tchadien et les groupes rebelles alors que la nation africaine lutte contre les conséquences de l’assassinat en 2021 de son président de longue date Idriss Deby Itno, qui dirigeait le pays depuis 1990. Le fils de Deby, Mahamat, âgé de 38 ans Idriss Deby, dirige désormais la junte. En août, le Tchad a signé un engagement au Qatar avec plus de 40 groupes rebelles et personnalités de l’opposition avant les pourparlers de réconciliation nationale prévus. Cependant, le Front pour le changement et la Concorde au Tchad, le principal groupe rebelle du pays accusé d’avoir tué le père de Deby, n’ont pas signé l’engagement. On ne sait toujours pas si l’engagement sera suffisant pour assurer le succès des pourparlers alors qu’une transition prévue de 18 mois du régime militaire à la démocratie tire à sa fin. Ailleurs en Afrique, le Qatar a aidé à mettre fin à une impasse diplomatique l’année dernière entre le Kenya et la Somalie, qui étaient en désaccord sur plusieurs questions, notamment les eaux riches en pétrole de l’océan Indien.

L’IRAN

Le Qatar est situé juste de l’autre côté du golfe Persique depuis l’Iran et partage son immense gisement de gaz naturel offshore avec Téhéran. Cela est nécessaire à Doha pour maintenir de bonnes relations avec la République islamique. Alors qu’Oman a longtemps servi d’intermédiaire entre les États-Unis et l’Iran, le Qatar a récemment accueilli des pourparlers indirects entre l’Iran et l’Amérique sur l’accord nucléaire en lambeaux de Téhéran. Ses liens de haut niveau voient également de hauts responsables des deux pays tenir des conversations téléphoniques au milieu des négociations nucléaires. Al Jazeera couvre l’Iran intensément et souvent avec sympathie. Par ailleurs, le Qatar a renforcé sa propre armée et accueille le quartier général avancé du commandement central de l’armée américaine.

Isabel Debré, Associated Press