EXPLAINER: Le Qatar, hôte de la Coupe du monde, mise sur le dessalement

WASHINGTON (AP) – Aride et entouré par les eaux salées du golfe Persique, le Qatar, hôte de la Coupe du monde, est l’un des pays les plus stressés par l’eau au monde. La nation de 2,9 millions d’habitants n’a pas de rivières et reçoit en moyenne moins de 10 centimètres de pluie par an.

C’est une condition dont le riche émirat du golfe Persique a largement payé, grâce à une technologie coûteuse connue sous le nom de dessalement qui rend l’eau de mer potable.

Ce faisant, le Qatar n’est pas seul. Les autres monarchies arabes du Golfe, Bahreïn, le Koweït, Oman, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, manquent également d’eau douce et dépendent du dessalement. Israël aussi. Mais la solution a un coût : l’élimination du sel de l’eau de mer consomme beaucoup d’énergie et brûle beaucoup de combustibles fossiles. Il crée également un sous-produit qui, lorsqu’il est rejeté dans l’océan, peut affecter les écosystèmes marins.

Voici un aperçu de l’approvisionnement en eau du pays et du rôle du dessalement.

QU’EST-CE QUE LE DESSALEMENT ?

Un processus qui fait de l’eau douce, que les humains peuvent consommer, à partir de l’eau de mer.

Les usines de dessalement puisent l’eau de l’océan à travers de gros tuyaux et la soufflent à travers de fines membranes qui permettent aux molécules d’eau de passer, mais empêchent le sel d’entrer. Ce processus est connu sous le nom d’osmose inverse.

Il existe d’autres types de dessalement mais l’osmose inverse est la plus courante. Les eaux intérieures saumâtres peuvent également être dessalées.

OÙ EST-IL UTILISÉ ?

Les usines de dessalement sont dispersées le long des côtes à travers le monde, mais les usines à plus grande capacité sont situées dans des pays du Moyen-Orient à revenu élevé et affamés d’eau avec un large littoral, comme l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Israël. L’Arabie saoudite abrite la plus grande usine du monde.

La technologie de l’osmose inverse existe depuis les années 1950. Les nations arabes du Golfe ont été parmi les premières à l’adopter. Après que la flambée des revenus pétroliers dans les années 1970 et 1980 les ait transformés en certains des pays les plus riches du monde, ils ont commencé à investir massivement dans les infrastructures. Israël a pris au sérieux le dessalement à la fin des années 1990 à la suite d’une grave sécheresse.

Il existe près de 16 000 usines de dessalement dans le monde, selon une estimation de 2019 des chercheurs du Programme des Nations Unies pour l’eau et le développement humain. Environ la moitié de l’eau qu’ils produisent se trouve au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Le Qatar dépend fortement de l’eau dessalée du golfe Persique. L’eau dessalée représente environ 60% de son approvisionnement total et la quasi-totalité de son eau domestique, selon les données de 2019 de l’autorité de planification et de statistiques du pays. Le gouvernement subventionne fortement l’eau pour ses habitants. Les eaux souterraines constituent un quart supplémentaire de l’approvisionnement du pays et sont principalement utilisées par les exploitations agricoles. Il est sur-pompé et s’épuise rapidement.

QUELLES SONT LES PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES ?

Le dessalement de l’eau de mer à grande échelle consomme une bonne quantité d’énergie. Souvent, l’électricité provient de la combustion de combustibles fossiles.

“Il faut tout simplement beaucoup d’énergie pour extraire le sel de l’eau”, a déclaré Peter Gleick, président émérite du Pacific Institute, basé en Californie, qui étudie les ressources en eau depuis des décennies.

Le processus est devenu plus efficace au cours des dernières décennies. Mais il faut encore entre 3,5 et 4,5 kilowattheures d’électricité pour dessaler 264 gallons (1000 litres) d’eau, selon une analyse réalisée en 2019 par des chercheurs de l’Université de Corée sur plus de 70 installations à grande échelle. Un réfrigérateur américain consomme environ 4 kilowattheures d’électricité par jour.

Ensuite, il y a la saumure ou les boues très salées laissées par la filtration. Certaines installations l’éliminent à terre ou l’injectent sous terre. Mais la plupart des usines de dessalement le renvoient dans l’océan. Certains le diluent avant de le faire.

La saumure contient également souvent des métaux lourds et des produits chimiques utilisés pour traiter l’eau de mer en amont. Sa salinité et sa température élevées peuvent nuire aux habitats des algues, des récifs coralliens et des herbiers marins. Dans le monde, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït et le Qatar représentent 55 % de la saumure de dessalement, selon des chercheurs du Programme des Nations Unies pour l’eau et le développement humain.

QU’EN EST-IL DE L’EAU POUR LA COUPE DU MONDE ?

Le Qatar prévoit d’augmenter son approvisionnement en eau de 10% pendant la Coupe du monde, a déclaré un porte-parole de Kahramaa, le service public d’eau et d’électricité du pays. Cela signifie qu’il puisera dans ses vastes réserves dessalées et pourrait même augmenter la quantité d’eau océanique qu’il filtre chaque jour, a déclaré Amin Shaban, hydrologue au Conseil national libanais pour la recherche scientifique et expert des systèmes hydrauliques du Moyen-Orient.

Cette eau sera utilisée pour accueillir environ 1,2 million de fans et pour entretenir des milliers d’acres d’herbe cultivée pour les terrains de football et les sites d’entraînement.

Le coût énergétique du dessalement et la forte dépendance du Qatar à son égard ajoutent aux questions sur le Qatar et la promesse de la FIFA que la Coupe du monde n’aura presque aucun effet sur le climat.

Les responsables répondent que les toilettes et le contrôle de la poussière dans les huit stades de la Coupe du monde utilisent de l’eau recyclée. Mais les terrains de football que les jardiniers arrosent depuis des mois – y compris pendant l’été torride du pays – utilisent de l’eau dessalée.

“L’empreinte hydrique va augmenter”, pour la Coupe du monde, a déclaré Mohammed Mahmoud, directeur du programme climat et eau du groupe de réflexion du Middle East Institute. Il a déclaré que l’augmentation ne rivaliserait toujours pas avec l’eau utilisée par le secteur agricole du Qatar. “Ils sont loin d’être à la même échelle.”

