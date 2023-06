EXPLAINER: Le procès commence dans le procès des tribus sur la carte de redécoupage du Dakota du Nord

BISMARCK, ND (AP) – Deux tribus sont devant un tribunal fédéral cette semaine, essayant de prouver à un juge que la carte du district législatif du Dakota du Nord dilue la force des électeurs amérindiens sur leurs réserves.

Un procès a débuté lundi à Fargo dans le cadre du procès fédéral intenté l’année dernière par la bande d’Indiens Chippewa de Turtle Mountain et la tribu de Spirit Lake, qui allèguent que le redécoupage effectué en 2021 par l’Assemblée législative dirigée par les républicains viole la loi sur les droits de vote, la loi civile historique de 1965. droit des droits.

Leur plainte allègue que la redistribution « regroupe » les membres tribaux de Turtle Mountain dans un district de House et laisse Spirit Lake hors d’un district majoritairement autochtone.

L’année dernière, un juge fédéral a rejeté la demande de l’État de classer l’affaire au motif que les tribus n’avaient pas qualité pour poursuivre. Le banc d’essai à Fargo devrait durer cinq jours. Un juge décidera du verdict.

Voici ce qu’il faut savoir sur le procès affectant la représentation des tribus à l’Assemblée législative du Dakota du Nord.

CE QUI S’EST PASSÉ?

L’Assemblée législative dirigée par les républicains, lors d’une session extraordinaire de novembre 2021, a redistribué ses 47 districts sur la base des données du recensement de 2020. Chaque district a un sénateur et deux représentants.

La législature a créé quatre sous-districts à la Chambre des représentants de l’État, dont un pour les réserves indiennes de Fort Berthold et de Turtle Mountain. Les législateurs impliqués dans le redécoupage ont cité les données du recensement de 2020 répondant aux exigences démographiques de la loi sur les droits de vote pour la création des deux sous-districts.

Turtle Mountain n’a pas demandé à l’Assemblée législative un sous-district; Spirit Lake l’a fait et a été refusé, selon l’avocat Tim Purdon.

Les chefs tribaux ont proposé en vain un seul district législatif englobant les deux réserves, qui sont distantes d’environ 60 miles (96,56 kilomètres).

Les électeurs de 2022 ont élu des membres tribaux pour représenter les deux sous-districts de la zone de réserve créés par l’Assemblée législative, bien qu’un ancien président tribal de Turtle Mountain qui avait servi 16 ans au Sénat de l’État ait perdu sa candidature à la réélection.

Purdon a déclaré que l’année dernière marquait la première fois depuis 1991 que le Sénat n’avait personne dans son corps qui soit membre inscrit d’une tribu partageant la géographie avec le Dakota du Nord.

À QUOI S’ATTENDRE AU PROCÈS

Les tribus proposeront leur plan de district au juge de première instance comme un plan « qui, en fait, est conforme à la loi sur les droits de vote », a déclaré Purdon.

La récente décision de la Cour suprême des États-Unis confirmant l’impact d’une carte du Congrès de l’Alabama sur les électeurs noirs comme une violation probable de la loi sur les droits de vote « soutient fortement les arguments que nous allons faire valoir au procès », a déclaré Purdon.

Deux résultats généraux sont probables si le juge décide que la carte viole la loi sur les droits de vote, selon Purdon. Le juge pourrait recommander une carte à adopter par l’Assemblée législative, que les législateurs pourraient approuver, ou l’État pourrait faire appel.

Une décision en faveur des tribus « serait monumentale à la fois pour Spirit Lake et Turtle Mountain », a déclaré Nicole Donaghy, directrice exécutive de North Dakota Native Vote, qui prône l’engagement civique dans les réserves.

Un « meilleur scénario » serait que les deux tribus partagent un sénateur, avec un membre de la Chambre de chaque tribu, a déclaré Donaghy.

«Nous sommes déterminés à renforcer la représentation et à obtenir une représentation équitable dans le processus législatif pour nos peuples autochtones», a-t-elle déclaré lors d’une entrevue.

Le procès de lundi comprenait des déclarations liminaires et le témoignage de l’ancien président de la tribu de Spirit Lake, Douglas Yankton Sr.

L’ancien sénateur de l’État démocrate Richard Marcellais et Collette Brown, qui ont témoigné lors des audiences de redécoupage pour Spirit Lake et se sont présentés sans succès pour un siège au Sénat, figurent sur la liste des témoins des plaignants, selon Purdon.

QUOI D’AUTRE?

Peu importe l’issue du procès, la composition de l’Assemblée législative ne changerait pas de manière significative.

Les Amérindiens ont tendance à voter pour les démocrates, qui ne détiennent que 16 des 141 sièges de l’Assemblée législative à majorité républicaine. Deux législateurs, tous deux démocrates de la Chambre élus l’année dernière, sont connus pour être membres de tribus partageant la géographie avec le Dakota du Nord.

Le procès n’est pas non plus la première fois que des tribus et l’État s’affrontent devant un tribunal pour des questions similaires. Pendant des années, les exigences d’identification des électeurs de l’État ont été mêlées à des poursuites fédérales jusqu’à un règlement en 2020. De nombreux membres tribaux qui vivent dans des réserves n’ont pas d’adresse postale vérifiable, une composante des exigences d’identification des électeurs de l’État.

Un autre procès, intenté l’année dernière par des responsables du Parti républicain au niveau du district, allègue que les sous-districts « sont des gerrymanders raciaux en violation de la clause de protection égale du quatorzième amendement ».

Cette affaire doit faire l’objet d’un procès devant le tribunal le 2 octobre à Fargo.

___

Cette histoire a été corrigée pour corriger l’orthographe du prénom de Donaghy. Son prénom s’écrit Nicole, pas Nichole.

Jack Dura, l’Associated Press