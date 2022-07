EXPLAINER : Le plaidoyer de culpabilité de Griner est-il un pas vers la liberté ?

MOSCOU (AP) – Lorsque Brittney Griner a plaidé coupable jeudi de possession de drogue devant un tribunal russe, l’espoir a augmenté que ses mois de détention pourraient bientôt être terminés, soit par un échange de prisonniers américano-russe, soit par une grâce du président Vladimir Poutine.

Mais les tribunaux russes agissent souvent lentement, le ressentiment russe face à cette affaire très médiatisée pourrait faire obstacle à un accord et le sort d’un Américain emprisonné pour espionnage pourrait être crucial pour la libération de Griner.

Voici un aperçu de l’affaire contre la star du basket et de ses complications.

QUELS SONT LES FRAIS ?

Griner, vedette du Phoenix Mercury de la WNBA et double médaillée d’or olympique, a été arrêtée en février à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou après que des cartouches de vapotage contenant de l’huile de cannabis auraient été trouvées dans ses bagages. Elle risque jusqu’à 10 ans de prison pour transport à grande échelle de drogue.

Elle a admis sa culpabilité jeudi lors de la deuxième session de son procès, mais a déclaré qu’elle n’avait aucune intention criminelle et que les bidons étaient là parce qu’elle avait fait ses valises à la hâte.

QUELLE EST LA PROCHAINE ÉTAPE ?

L’admission de Griner rend une condamnation certaine, mais cela peut ne pas venir rapidement. La prochaine session du procès est fixée au 14 juillet, et on ne sait pas si cela conclura le témoignage.

Même si c’était le cas, un verdict ne tomberait pas immédiatement : les verdicts des tribunaux russes ne sont pas de simples prononciations, mais des récapitulatifs laborieusement détaillés de témoignages et de preuves, qui prennent du temps à préparer et peuvent prendre des heures à lire à haute voix.

Si le tribunal accepte l’affirmation de Griner selon laquelle elle était négligente plutôt que criminelle, il pourrait lui infliger une peine avec sursis. Les condamnations avec sursis peuvent également être motivées par des raisons politiques, comme lorsque le chef de l’opposition Alexeï Navalny en a reçu une dans une affaire de détournement de fonds. Cependant, cela pourrait l’obliger à rester dans le pays.

Une condamnation serait une condition préalable à l’organisation d’un échange de prisonniers. Cela permettrait également à Griner de demander une grâce présidentielle.

« Il est clair que nous n’avons pas terminé les procédures judiciaires nécessaires. Jusqu’à ce que cela se produise, il n’y a pas de motifs nominaux, formels et procéduraux pour toute autre mesure, sans parler de quoi que ce soit d’autre », a déclaré jeudi le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov.

UN ÉCHANGE DE PRISONNIERS EST-IL EN COURS ?

Les médias russes suggèrent constamment que Griner pourrait être échangé contre le marchand d’armes russe Viktor Bout, qui purge une peine de 25 ans aux États-Unis pour complot visant à tuer des citoyens américains et aide à une organisation terroriste. La Russie s’agite depuis des années pour la libération de Bout. Mais le large écart entre l’infraction de cannabis de Griner et les transactions mondiales de Bout en matière d’armes mortelles pourrait rendre un tel échange désagréable pour Washington.

Les États-Unis ont déjà accepté des échanges asymétriques avec la Russie. En 2010, les États-Unis ont échangé 10 “agents dormants” russes, dont la glamour Anna Chapman, contre quatre Américains qui ont avoué avoir espionné.

En avril, il y a eu un échange numériquement équivalent mais de détenus purgeant des peines sensiblement différentes. L’Américain Trevor Reed, qui a été reconnu coupable d’avoir agressé un policier alors qu’il était en état d’ébriété, a été échangé contre Konstantin Yaroshenko, qui purge une peine de 20 ans pour un important trafic de cocaïne.

Bien que la Russie attende avec impatience la libération de Bout, Ryabkov s’est plaint que “les tentatives de la partie américaine de faire du bruit en public… n’aident pas au règlement pratique des problèmes”.

PAUL WHELAN EST-IL UN WILD CARD?

Whelan, un responsable de la sécurité d’entreprise, a été arrêté à Moscou en 2018 et condamné à 16 ans de prison pour espionnage. L’affaire a été moins médiatisée que celle de Griner, mais après l’échange Reed-Yarochenko, les États-Unis seraient sous pression pour éviter un autre échange un contre un qui n’inclurait pas Whelan.

Cependant, comme la condamnation pour espionnage de Whelan est plus grave et à plus long terme que celle à laquelle Griner est confronté, cela pourrait équilibrer une équation qui rendrait envisageable de les échanger tous les deux contre Bout.

“Les États-Unis doivent trouver une concession que la Russie acceptera afin de renvoyer Brittney Griner et Paul Whelan, ou les deux”, a déclaré son frère David à l’Associated Press.

Jim Heintz, Associated Press