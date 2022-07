EXPLAINER: Le méthanol en Afrique du Sud, les décès d’adolescents sont souvent mortels

JOHANNESBURG (AP) – Du méthanol a été trouvé dans le sang des 21 adolescents décédés le mois dernier dans un bar de la ville sud-africaine d’East London, selon un responsable de la santé. Le méthanol – souvent appelé alcool de bois – est un produit chimique toxique et s’il est ingéré, même de petites quantités peuvent être mortelles. Voici un aperçu de ce qui est connu.

QUE S’EST-IL PASSE EN AFRIQUE DU SUD ?

Les adolescents sont morts à la taverne Enyobeni dans le canton de Scenery Park à East London aux premières heures du 26 juin, choquant le pays et entraînant plusieurs enquêtes de la police et des autorités chargées des permis d’alcool. De nombreux adolescents, âgés de 13 à 17 ans, ont été retrouvés morts dans la taverne, leurs corps affaissés sur des tables et des canapés et effondrés sur la piste de danse, selon des responsables. Les rapports toxicologiques finaux montreront si les niveaux de méthanol étaient mortels et la police sud-africaine déterminera si quelqu’un fera face à des accusations criminelles pour les 21 décès, a déclaré le ministre de la police nationale, Bheki Cele.

POURQUOI LE MÉTHANOL EST-IL SI TOXIQUE ?

Le méthanol est un liquide incolore utilisé industriellement dans les antigels et les décapants. C’est toxique pour les humains. L’expert en santé publique, le professeur Sue Goldstein, de l’Université de Witwatersrand à Johannesburg, a averti que l’ingestion de même de petites quantités de méthanol peut être mortelle. Le méthanol est parfois utilisé dans la fabrication d’alcool illicite, a-t-elle déclaré.

« Celui utilisé dans la liqueur normale est l’éthanol. Il y a une légère différence de nom, mais la différence est énorme dans la mesure où le méthanol est un poison.

“Ce sont les premiers stades, mais nous ne savons pas s’il y avait peut-être de l’alcool fait maison et les niveaux de méthanol qui ont été trouvés chez les personnes décédées”, a déclaré Goldstein. Le méthanol peut causer la cécité et causer des dommages au cerveau et aux organes. Selon les experts, boire même de petites quantités peut entraîner la mort. Les effets toxiques du méthanol sont souvent retardés, donc si l’empoisonnement est identifié tôt, un antidote peut être administré pour réduire les décès.

LE MÉTHANOL EST-IL BLAMÉ POUR D’AUTRES DÉCÈS ?

Oui. Parce que le méthanol est bon marché, il a été utilisé dans la fabrication de boissons alcoolisées illégales, parfois appelées moonshine. D’autres incidents d’empoisonnement présumé au méthanol en Afrique du Sud se sont produits en mai et juin 2020 pendant le verrouillage du COVID-19, lorsque les ventes d’alcool ont été interdites. La police a signalé qu’un homme était mort dans la petite ville de Brakpan, à l’extrême est de Johannesburg, d’une défaillance d’organe causée par de l’alcool fait maison acheté à un trafiquant illégal. Sept personnes sont mortes dans la province du Cap-Occidental après avoir consommé de l’alcool maison contenant du méthanol, a indiqué la police.

QU’EN EST-IL DES AUTRES PAYS ?

Des épidémies d’empoisonnement au méthanol se sont produites dans le monde entier. Même si la consommation de méthanol peut facilement être mortelle, elle représente moins de 1 % de tous les décès liés à l’alcool, selon l’Organisation mondiale de la santé. L’organisme de bienfaisance médical, Médecins sans frontières, a mis en place une initiative spéciale contre l’empoisonnement au méthanol en 2012, pour aider à créer des réponses efficaces aux épidémies d’empoisonnement au méthanol et à rendre un antidote efficace plus largement disponible.

EXISTE-T-IL D’AUTRES INCIDENTS DANS LESQUELS LE MÉTHANOL A CAUSÉ PLUSIEURS DÉCÈS ?

En Iran, en mars 2020, le méthanol a été inclus dans un remède illégal contre le COVID-19, entraînant la mort de près de 300 personnes, selon des rapports officiels. Un médecin iranien aidant le ministère de la Santé du pays a déclaré à l’Associated Press à l’époque que le problème était encore plus grave, faisant environ 480 morts et 2 850 personnes malades. De faux remèdes se sont répandus sur les réseaux sociaux en Iran, où les gens se méfiaient profondément du gouvernement après qu’il ait minimisé la crise du COVID-19 avant que la maladie ne submerge le pays.

Aux États-Unis, quatre personnes sont décédées en Arizona et au Nouveau-Mexique en août 2020 après avoir bu un désinfectant pour les mains contenant du méthanol. La Food and Drug Administration des États-Unis avait précédemment émis un avertissement concernant un gel désinfectant pour les mains fabriqué au Mexique qui était dangereux car il contenait de grandes quantités de méthanol. La FDA a déclaré que le méthanol “peut être toxique lorsqu’il est absorbé par la peau ou ingéré”.

Dans le nord de l’Inde, 79 personnes sont mortes d’alcool de contrebande lors de trois incidents distincts en février 2019. Des autopsies ont révélé que l’alcool contenait du méthanol.

Dans la ville russe d’Irkoutsk, au moins 49 personnes sont mortes après avoir bu une lotion de bain contrefaite contenant du méthanol en décembre 2016. Les autorités ont découvert que la lotion contenait des niveaux mortels de méthanol et d’antigel. La police a trouvé une installation souterraine qui fabriquait la lotion contrefaite et en a saisi 500 litres (132 gallons) dans environ 100 magasins à Irkoutsk, selon l’agence de presse Tass. Les empoisonnements causés par l’alcool de substitution bon marché sont fréquents en Russie, mais le cas d’Irkoutsk était beaucoup plus important, ont déclaré les autorités de l’époque.

Mogomotsi Magome, The Associated Press