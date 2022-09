EXPLAINER: L’arrêt de la centrale nucléaire ukrainienne réduit les risques

KYIV, Ukraine — L’arrêt forcé de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, en voie de disparition et paralysée — la plus grande d’Europe — réduit considérablement le risque d’une catastrophe radioactive qui hante le monde depuis des semaines. Le dernier des six réacteurs nucléaires de la centrale de Zaporizhzhia occupée par la Russie a été fermé dimanche parce que les actions militaires de la Russie en Ukraine avaient coupé à plusieurs reprises les sources d’alimentation externes fiables. Cette puissance est nécessaire pour empêcher les réacteurs de surchauffer au point de provoquer une fusion qui pourrait percer les bâtiments de confinement en béton et en acier environnants et cracher des radiations à travers l’Ukraine, la Russie et d’autres pays voisins.

Depuis qu’un incendie le 5 septembre causé par des bombardements a fait tomber la centrale de toutes les lignes de transmission externes, le sixième réacteur a dû continuer à fonctionner – à puissance réduite – pour alimenter le refroidissement du réacteur et d’autres équipements de sécurité cruciaux. Ce “mode insulaire” n’est pas fiable et n’est pas conçu pour être plus qu’une mesure palliative, selon les responsables ukrainiens. Dimanche, la connexion d’une centrale au réseau électrique ukrainien a été rétablie, de sorte que l’alimentation du sixième réacteur n’a pas été nécessaire pour les systèmes de sécurité.

Voici un aperçu des risques, de l’impact et de ce qui pourrait être fait si l’alimentation externe était à nouveau coupée.

POURQUOI LE SIXIÈME RÉACTEUR A-T-IL ÉTÉ ARRÊTÉ ?

Les opérateurs ukrainiens de la centrale de Zaporizhzhia ont apparemment décidé qu’il était trop risqué d’exploiter l’un des six réacteurs, car les combats avaient mis en danger les alimentations électriques externes pour le refroidissement et d’autres systèmes de sécurité. Mais lorsque toute l’alimentation externe a été perdue, ils n’ont pas pu arrêter tous les réacteurs. Ils avaient besoin de l’énergie d’au moins un réacteur pour faire fonctionner les systèmes de sécurité. Lorsque l’alimentation externe a été rétablie à l’aide d’une ligne de transmission de réserve, ils ont exécuté un “arrêt à froid” du sixième réacteur – en insérant des barres de contrôle dans le cœur du réacteur pour arrêter la réaction de fission nucléaire et la génération de chaleur et de pression.

COMMENT L’ARRÊT RÉDUIT-IL LES RISQUES ?

Avec l’arrêt de toutes les réactions nucléaires, les températures et la pression à l’intérieur des réacteurs diminuent progressivement, réduisant l’intensité requise du refroidissement à l’eau du combustible radioactif. C’est le mode de fonctionnement le plus sûr d’une centrale nucléaire.

“Un arrêt à froid réduit énormément le risque d’effondrement”, a déclaré dimanche Steven Arndt, président de l’American Nuclear Society et scientifique au US Oak Ridge National Laboratory.

Pourtant, le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Grossi, a déclaré dimanche qu’il restait “gravement préoccupé par la situation à l’usine, qui reste en danger tant que les bombardements se poursuivent”.

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE PERTE D’ALIMENTATION EXTERNE ?

Avec tous les réacteurs arrêtés, si des combats ou d’autres problèmes entraînent une autre perte d’alimentation externe, les opérateurs de la centrale auraient plus de temps pour organiser une source d’alimentation de secours pour faire fonctionner les systèmes de refroidissement, et la charge de refroidissement serait réduite, a déclaré Arndt. C’est parce que la chaleur provient du combustible en décomposition, et non d’une réaction de fission active.

“Chaque heure qui passe, la possibilité d’une fusion du carburant devient de moins en moins”, a-t-il déclaré.

Des systèmes de refroidissement sont également nécessaires pour le combustible nucléaire usé, c’est-à-dire le combustible qui a déjà été utilisé dans les réacteurs mais qui doit être conservé sous l’eau jusqu’à ce qu’il soit suffisamment refroidi pour être déplacé à l’extérieur des enceintes de confinement du réacteur vers un stockage à sec.

Si l’alimentation externe de l’usine de Zaporizhzhia est à nouveau coupée, les ingénieurs pourraient se tourner vers 20 générateurs diesel de secours, comme ils l’ont fait au moins une fois depuis le début de la guerre. L’AIEA a déclaré que seule l’alimentation d’un générateur diesel par réacteur est nécessaire pour maintenir la sécurité. Alors que les autorités ukrainiennes ont estimé qu’elles avaient suffisamment de carburant diesel en stock pour faire fonctionner les systèmes de sécurité pendant au moins 10 jours, Petro Kotin, le chef de l’opérateur de l’usine, Energoatom, a déclaré la semaine dernière : « Les générateurs diesel sont en fait la dernière défense de la centrale avant on peut s’attendre à un accident radiologique.

Commentant après la restauration de l’alimentation externe dimanche, Arndt a donné une évaluation plus optimiste : “Nous sommes prudemment optimistes que l’usine se trouve dans un endroit relativement stable en raison du refroidissement de l’alimentation hors site et des générateurs diesel de secours.”

L’ARRÊT DE ZAPORIZHZHIA PROVOQUE-T-IL DES COUPURES D’ÉLECTRICITÉ ?

Bien que les pannes d’électricité aient frappé l’Ukraine à plusieurs reprises pendant la guerre, elles semblent être en grande partie le résultat du bombardement d’autres centrales et infrastructures de production d’électricité, plutôt que de la perte de production de la centrale de Zaporizhzhia. Le porte-parole de l’administration régionale de Zaporizhzhia, Volodymyr Marchuk, a déclaré que les villages autour d’Enerhodar, où se trouve la centrale, sont sans électricité en raison de l’arrêt de la centrale, mais que des centrales électriques alternatives, telles que la centrale hydroélectrique de Dnipro, alimentent le réseau électrique.

Katell a rapporté de New York.