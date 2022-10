EXPLAINER: La tendance à la réduction des impôts atteint les deux tiers des États

JEFFERSON CITY, Mo. (AP) – Les États débordant d’argent liquide réduisent les impôts à un rythme rapide.

Avec la promulgation mercredi d’une réduction de l’impôt sur le revenu dans le Missouri, environ les deux tiers des États américains ont adopté une sorte d’allégement fiscal en 2022.

Pour les contribuables, cette tendance signifie des milliards de dollars de retour dans leurs poches. Certains ont déjà reçu des chèques de remboursement. D’autres, comme ceux du Missouri, réaliseront leurs économies d’impôt sur plusieurs années.

Les remises uniques – totalisant généralement plusieurs centaines de dollars par contribuable – ont été plus courantes dans les États dirigés par les démocrates, bien que certains États dirigés par les républicains aient également fourni des remboursements.

De nombreux États dirigés par les républicains ont plutôt opté pour des réductions permanentes du taux d’imposition sur le revenu, parfois progressives. Dans de tels cas, les travailleurs peuvent remarquer une réduction progressive du montant des impôts retenus sur leurs chèques de paie – et éventuellement obtenir un remboursement lorsqu’ils déclarent leur revenu annuel. déclarations de revenus.

Voici un aperçu de la tendance à la réduction des impôts aux États-Unis

EXCÉDENTS BUDGÉTAIRES

Les fermetures économiques au début de la pandémie de coronavirus ont entraîné de fortes baisses de revenus pour de nombreux États en 2020. Mais ces pertes se sont avérées de courte durée. Au fur et à mesure que l’économie se redressait, les recettes fiscales de l’État revenaient en flèche. Dans le même temps, le gouvernement fédéral a fourni des milliards de dollars de fonds de secours en cas de pandémie aux contribuables, ce qui a contribué à stimuler les dépenses de consommation. Le gouvernement fédéral a également fourni des milliards de dollars d’aide directement aux États, renforçant ainsi leurs finances.

L’exercice 2022, qui s’est terminé le 30 juin pour la plupart des États, a marqué la deuxième année consécutive de forte croissance des recettes fiscales. De nombreux États ont déclaré leurs excédents les plus importants jamais enregistrés, selon l’Association nationale des agents du budget de l’État. Cela a permis aux États d’adopter des réductions d’impôts et des remboursements, tout en augmentant les dépenses consacrées aux programmes et services gouvernementaux.

TENDANCES EN MATIÈRE D’ALLÉGEMENTS FISCAUX

Au moins 33 États ont approuvé une certaine forme d’allégement fiscal cette année.

Des réductions des taux d’imposition sur le revenu ont été adoptées dans 14 États. Tous ont des législatures contrôlées par les républicains, à l’exception de New York, où les démocrates au pouvoir ont accéléré une réduction du taux d’imposition précédemment approuvée. Au moins 15 États ont approuvé des remises ponctuelles sur leurs excédents, dont 10 dirigés par des gouverneurs et des législatures démocrates, quatre par des républicains et un – la Virginie – avec un contrôle partisan partagé.

En plus des réductions et des remboursements généraux de l’impôt sur le revenu, certains États ont approuvé des allégements fiscaux ciblés pour les familles ou les retraités. D’autres ont réduit les taxes de vente sur les aliments ou suspendu les taxes sur l’essence pour aider à compenser les effets de l’inflation.

Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a signé lundi une ordonnance prolongeant d’un mois la suspension de la taxe sur l’essence de l’État, jusqu’après les élections du 8 novembre. Kemp estime que l’État a déjà renoncé à environ 800 millions de dollars en recettes fiscales sur l’essence, ce qui profite aux routes. Il prévoit de combler cela en utilisant une partie de l’excédent de 6,6 milliards de dollars de l’État.

RÉDUCTION D’IMPÔT AU MISSOURI

Lors de la signature mercredi de la législation sur la réduction de l’impôt sur le revenu, le gouverneur du Missouri, Mike Parson, a déclaré que la réduction estimée à 760 millions de dollars, une fois pleinement mise en œuvre, sera “la plus importante réduction d’impôt de l’histoire de l’État”.

En vertu de la loi précédente, le taux d’imposition sur le revenu des particuliers le plus élevé du Missouri devait déjà passer de 5,3 % à 5,2 % en janvier, avec le potentiel de chuter progressivement à 4,8 % si les déclencheurs de croissance des revenus étaient atteints dans les années à venir. La nouvelle loi réduira le taux d’imposition à 4,95 % en janvier et exonérera d’impôt le premier 1 000 $ de revenu. Le taux d’imposition pourrait chuter à 4,8 % dès 2024, si les recettes fiscales de l’État augmentent d’au moins 175 millions de dollars par rapport au sommet des trois années précédentes.

La nouvelle loi du Missouri autorise également trois réductions d’impôt annuelles supplémentaires qui pourraient éventuellement réduire le taux d’imposition à 4,5 %. Chaque réduction ne se produirait que si les recettes de l’État augmentaient de 200 millions de dollars ajustés en fonction de l’inflation par rapport au niveau le plus élevé des trois années précédentes, tout en dépassant également un niveau de référence ajusté en fonction de l’inflation.

Parson a déclaré que les réductions équivalaient à une réduction de 5% des impôts des personnes. Le Missouri Budget Project à but non lucratif estime qu’un ménage gagnant 30 000 $ par an économiserait 17 $ l’année prochaine, et 29 $ une fois la loi entièrement en vigueur. Pour un ménage gagnant 152 000 $ par an, les économies de la première année seraient de 348 $ et les économies éventuelles atteindraient 759 $.

Parson a également signé mercredi une loi autorisant 40 millions de dollars d’allégements fiscaux agricoles annuels au profit des installations de transformation de la viande, des agriculteurs urbains et des détaillants de biocarburants, entre autres.

RÉDUCTION D’IMPÔTS HÉSITANCE

Certains États ont résisté à la tendance à la réduction des impôts. Un gouvernement politiquement divisé a rendu difficile l’accord entre républicains et démocrates dans des États comme le Minnesota et le Wisconsin. Mais l’allégement fiscal a également échoué dans certains États entièrement dirigés par les républicains.

Un effort républicain pour convoquer une session spéciale de l’Assemblée législative du Montana afin d’offrir des remboursements d’impôts n’a pas réussi à attirer suffisamment de soutien en septembre.

Le gouverneur de l’Oklahoma, Kevin Stitt, un républicain, a appelé la législature de l’État dirigée par le GOP à une session extraordinaire en juin – et à nouveau en septembre – pour envisager une réduction de la taxe de vente pour les produits d’épicerie et une réduction du taux d’imposition sur le revenu des particuliers. Mais les législateurs ont ajourné sans rien adopter.

Le gouverneur de Virginie-Occidentale, Jim Justice, un républicain, a également convoqué les législateurs en session extraordinaire cet été pour envisager une réduction de l’impôt sur le revenu. Mais la législature dirigée par les républicains ne l’a pas adopté. Les dirigeants du Sénat du GOP ont plutôt proposé de réduire les impôts fonciers personnels. En novembre, les électeurs décideront d’un amendement constitutionnel qui permettrait aux législateurs d’éliminer les impôts fonciers sur l’équipement et les stocks des entreprises. La justice s’est prononcée contre la proposition, affirmant qu’elle pourrait nuire aux écoles et aux comtés qui dépendent des impôts fonciers.

PROPOSITIONS DE SCRUTIN

Malgré les récents remboursements d’impôts, les électeurs de certains États envisageront des mesures de vote en novembre pour augmenter les impôts à certaines fins.

La Californie a offert cette année des rabais entre 200 $ et 1 050 $ aux personnes gagnant moins de 250 000 $ par an et aux ménages gagnant moins de 500 000 $. Une proposition soumise aux électeurs imposerait une taxe supplémentaire de 1,75 % sur le revenu personnel supérieur à 2 millions de dollars, le produit servant à financer les initiatives de véhicules électriques et la prévention des incendies de forêt.

La montée en flèche des recettes fiscales dans le Massachusetts a déclenché une loi vieille de plusieurs décennies qui rapportera plus de 2,9 milliards de dollars aux contribuables, les chèques de remboursement devant commencer en novembre. Ce même mois, les électeurs examineront une proposition d’augmentation des impôts sur les revenus supérieurs à 1 million de dollars au profit de l’éducation, des transports publics et des routes.

Le Colorado a accéléré le paiement d’une remise constitutionnellement obligatoire de 750 $ par individu et de 1 500 $ pour les couples cette année. Les chèques sont arrivés avant une élection à l’automne au cours de laquelle les électeurs pèseront une paire de mesures de vote – l’une réduisant le taux d’imposition sur le revenu de 4,55% à 4,4%, l’autre augmentant les impôts sur le revenu de plus de 300 000 $ au profit des programmes de repas scolaires.

David A. Lieb, The Associated Press