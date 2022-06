EXPLAINER : La Corée du Nord déplace-t-elle des armes nucléaires à sa frontière ?

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord se prépare-t-elle à déployer des armes nucléaires tactiques le long de sa frontière tendue avec la Corée du Sud rivale, qui n’est qu’à une courte distance en voiture des 26 millions de personnes vivant autour de Séoul, sa capitale ?

C’est ce que pensent de nombreux experts qui prêtent une attention particulière à une réunion militaire nord-coréenne très médiatisée cette semaine. Le déploiement possible, deux mois seulement après une menace voilée du dirigeant Kim Jong Un d’utiliser de manière préventive des armes nucléaires, serait un développement majeur dans l’impasse qui dure depuis des décennies dans la péninsule coréenne.

La Corée du Nord possède déjà des milliers d’armes conventionnelles visant la Corée du Sud et les quelque 30 000 forces américaines qui y sont stationnées, mais déplacer ses missiles nucléaires à courte portée vers la frontière serait le signe le plus clair à ce jour que Kim cherche à utiliser ses armes nucléaires à la fois pour menacer Corée du Sud et arracher des concessions aux négociateurs nucléaires extérieurs.

Parallèlement aux préparatifs apparents de la Corée du Nord pour son premier essai nucléaire en cinq ans, les observateurs sont profondément sceptiques quant à la capacité de la diplomatie à convaincre le pays d’abandonner ses armes nucléaires. Les critiques appellent Séoul et Washington à formuler une nouvelle approche pour faire face au programme nucléaire nord-coréen qui s’améliore rapidement.

Voici un aperçu des derniers mouvements nucléaires de Kim.

___

DES ARMES NUCLEAIRES A LA FRONTIERE ?

Au cours d’une réunion militaire qui s’est terminée jeudi, Kim et d’autres hauts responsables ont confirmé des “obligations d’opération” supplémentaires et des “plans d’opération modifiés” pour les unités militaires près de la frontière avec la Corée du Sud.

Les dépêches des médias d’État ne mentionnent pas directement les armes nucléaires. Mais des experts extérieurs pensent que le langage vague de la Corée du Nord signale son intention de déployer en avant des systèmes d’armes nucléaires tactiques. Ils fondent leur évaluation en partie sur les récents commentaires publics de la Corée du Nord au sujet de ces plans, et sur une série d’essais de missiles à capacité nucléaire à courte portée conçus pour attaquer des installations stratégiques en Corée du Sud, y compris des bases militaires américaines là-bas.

Un indice important est venu en avril, lorsque la Corée du Nord a testé une arme guidée nouvellement développée qui, selon elle, améliorerait le fonctionnement efficace des “armes nucléaires tactiques” et augmenterait la puissance de feu des unités d’artillerie de première ligne. Plus tard ce mois-là, Kim a déclaré qu’il pourrait utiliser son programme nucléaire de manière préventive s’il était provoqué.

La Corée du Nord a désormais “beaucoup plus de chances d’utiliser ses armes nucléaires tactiques sur un champ de bataille” si une guerre éclate dans la péninsule coréenne, a déclaré Kim Yeol Soo, expert à l’Institut coréen des affaires militaires de Corée du Sud.

Les armes susceptibles d’être déployées à la frontière font partie des missiles les plus mobiles, à combustible solide et à courte portée que la Corée du Nord a testés depuis l’effondrement de la diplomatie nucléaire avec les États-Unis en 2019. La Corée du Nord a appelé ces missiles – qui Selon des experts étrangers, ils sont potentiellement capables d’échapper aux défenses antimissiles sud-coréennes et américaines – des armes “tactiques”, ce qui implique son intention de les armer d’armes nucléaires à faible rendement.

La Corée du Nord a probablement déjà acquis la technologie pour armer ses missiles avec des ogives nucléaires, de sorte que son déploiement d’armes nucléaires tactiques pourrait avoir lieu à tout moment, a déclaré Kim Taewoo, ancien directeur de l’Institut coréen pour l’unification nationale à Séoul.

Certains experts, cependant, ont déclaré que la Corée du Nord pourrait ne pas déployer de missiles nucléaires en raison d’éventuels problèmes de maintenance.

___

LA CORÉE DU SUD RÉAGIRA-T-ELLE EN DÉPLOYANT DES ARMES NUCLÉAIRES ?

La poussée apparente de la Corée du Nord pour déployer des armes nucléaires tactiques pourrait faire partie du récent vœu de Kim de contrer la «force pour la force» des États-Unis au milieu d’une diplomatie nucléaire au point mort. Cela survient également alors que Washington et Séoul s’efforcent de renforcer leurs capacités de défense combinées pour faire face aux menaces nucléaires nord-coréennes.

Le nouveau gouvernement conservateur sud-coréen, qui a pris ses fonctions le mois dernier, a déclaré qu’il étendrait ses capacités d’armement conventionnel et renforcerait ses défenses en collaboration avec les États-Unis.

Alors que les Corées ont évité un conflit majeur depuis la fin de la guerre de Corée de 1950-1953, il y a eu ces dernières années des escarmouches et des attaques meurtrières qui ont fait des dizaines de morts.

La Corée du Nord a une histoire d’escalade des menaces et des provocations lorsqu’un nouveau gouvernement est inauguré en Corée du Sud ou aux États-Unis pour créer un environnement potentiellement favorable aux futures négociations. Le pays a alors souvent étouffé sa rhétorique et lancé des offensives de charme.

Cela peut arriver cette fois.

Mais des armes nucléaires en première ligne compliqueraient la réponse de la Corée du Sud à toute future provocation nord-coréenne.

Le nouveau président sud-coréen Yoon Suk Yeol, lors d’un sommet avec le président américain Joe Biden le mois dernier, a obtenu un engagement américain sur le déploiement régional d’actifs stratégiques américains tels que des bombardiers à longue portée et des porte-avions en réponse aux provocations de la Corée du Nord.

Les alliés peuvent également mener leur plus grand entraînement militaire combiné depuis des années en août.

Mais Yoon a déclaré qu’il ne poursuivrait pas le développement nucléaire ni ne demanderait aux États-Unis de redéployer des armes nucléaires en Corée du Sud comme moyen de dissuasion contre une éventuelle agression de la Corée du Nord.

L’armée sud-coréenne a déclaré qu’elle surveillait de près les activités nord-coréennes concernant la possibilité de déployer des armes nucléaires tactiques, mais n’a pas donné de détails.

Certains experts affirment que l’expansion par la Corée du Nord des armes nucléaires tactiques et la poursuite de missiles à longue portée capables d’atteindre le continent américain ont réduit la crédibilité du «parapluie nucléaire» américain, bien que l’administration Biden ait réaffirmé à plusieurs reprises l’engagement américain à défendre la Corée du Sud avec son gamme complète de capacités militaires.

Des appels sont également lancés pour la réintroduction des armes nucléaires américaines en Corée du Sud.

“Nous devrions passer à une stratégie visant à mettre fin aux menaces nucléaires de la Corée du Nord grâce à un équilibre nucléaire”, a déclaré Kim Taewoo, l’ancien directeur de l’Institut coréen pour l’unification nationale. “Le déploiement d’armes nucléaires tactiques signifie que la menace nucléaire de la Corée du Nord serait juste devant nous.”

___

ET APRÈS?

Les armes nucléaires tactiques faisaient partie d’un plan quinquennal de développement des armes annoncé par Kim Jong Un l’année dernière. Il a accéléré les essais de missiles balistiques à un rythme sans précédent cette année pour renforcer la capacité de son pays à attaquer à la fois le continent américain et la Corée du Sud.

Pendant des semaines, les responsables américains et sud-coréens ont noté des signes d’un essai nucléaire imminent par la Corée du Nord, qui serait son premier depuis 2017 et le septième au total. Un tel test pourrait faire partie d’une tentative de construction d’une ogive qui pourrait s’adapter sur des missiles tactiques ou des missiles à ogives multiples.

Mais la Corée du Nord n’a pas encore effectué un tel test, peut-être en raison de son épidémie continue de COVID-19 et de l’opposition de la Chine, son dernier grand allié et le plus grand fournisseur d’aide.

La Corée du Nord a jusqu’à présent rejeté les offres de l’administration Biden de pourparlers ouverts, appelant Washington à abandonner d’abord sa “politique hostile”, un terme qu’il utilise en référence aux sanctions économiques dirigées par les États-Unis et aux exercices militaires conjoints américano-sud-coréens.

Les experts disent que ce n’est qu’une question de temps avant que la Corée du Nord ne procède à un essai nucléaire, qui est considéré comme une étape essentielle dans l’élargissement de son arsenal nucléaire dans le cadre du plan quinquennal de Kim. Un tel test compliquerait probablement davantage les efforts pour reprendre la diplomatie nucléaire.

Hyung-jin Kim et Kim Tong-hyung, Associated Press