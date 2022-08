EXPLAINER: Gagnants, perdants dans les coupures d’eau pour les États occidentaux

WASHINGTON (AP) – Les habitants de l’Arizona et du Nevada ne seront pas confrontés à des interdictions d’arroser leurs pelouses ou de laver leurs voitures malgré les pénuries d’eau sur le fleuve Colorado.

Mais les responsables ont déclaré mardi qu’il y aura encore moins d’eau disponible l’année prochaine à partir de la rivière qui dessert 40 millions de personnes dans l’Ouest et au Mexique. Les observateurs disent qu’un règlement de comptes est toujours en cours pour la région en pleine croissance.

De nouvelles réductions s’appuieront sur les réductions de cette année – qui ont pratiquement éliminé l’approvisionnement en eau du fleuve Colorado de certains agriculteurs du centre de l’Arizona et, dans une bien moindre mesure, réduit la part du Nevada et du Mexique.

La décision de mardi et ce qui a été laissé de côté indiquent une incertitude croissante en Occident.

Le lac Mead et le lac Powell – les deux plus grands réservoirs du fleuve Colorado – sont remplis à environ un quart, menaçant l’approvisionnement en eau et la production d’énergie hydroélectrique utilisée par des millions de personnes.

Le long du bord des réservoirs, des «baignoires» de minéraux décrivent l’endroit où se trouvait autrefois la ligne des hautes eaux, soulignant les défis auxquels l’Occident est confronté alors qu’une «méga-sécheresse» resserre son emprise sur la région.

Un regard sur qui est touché par une autre série de coupures d’eau dans l’Ouest.

QUELS ÉTATS SERONT AFFECTÉS PAR LES COUPES?

L’Arizona a été le plus durement touché, encore une fois, et recevra 79% de sa part totale l’année prochaine. Mais ce n’est que 3% de moins que ce qu’il a obtenu cette année, après que les autorités fédérales ont réduit son approvisionnement.

Le Nevada recevra environ 92 % de son approvisionnement total l’année prochaine. La plupart des résidents ne ressentiront pas les réductions grâce à la conservation de l’eau, à la réutilisation et à l’État qui n’utilise pas l’intégralité de son allocation du fleuve Colorado.

La Californie a été épargnée par les coupes parce qu’elle a des droits d’eau plus importants que l’Arizona et le Nevada.

Le Mexique obtiendra environ 93 % de son approvisionnement total. L’eau est utilisée dans les villes et les communautés agricoles du nord-ouest du Mexique, où sévit également une grave sécheresse.

QUI VERA COUPER L’APPROVISIONNEMENT EN EAU ?

Les agriculteurs du centre de l’Arizona, parmi les plus grands producteurs de bétail, de produits laitiers, de luzerne, de blé et d’orge de l’État, ont perdu la majeure partie de leur allocation du fleuve Colorado l’année dernière lorsque le gouvernement a annoncé sa première pénurie. Certains agriculteurs ont été indemnisés avec de l’eau grâce à des accords avec des villes comme Phoenix et Tucson.

Davantage d’agriculteurs devront probablement mettre des terres en jachère – ce pour quoi certains agriculteurs de la région ont été payés – et dépendront encore plus des eaux souterraines. D’autres devront cultiver des cultures plus économes en eau et trouver d’autres moyens d’utiliser moins d’eau.

Les fournisseurs d’eau occidentaux ont prévu de telles pénuries en diversifiant et en conservant leur approvisionnement en eau. Pourtant, des coupes régulières au milieu d’une sécheresse qui s’intensifie et qui épuise les réservoirs plus rapidement que prévu par les scientifiques rendront plus difficile la planification de l’avenir.

Phoenix, la 5e plus grande ville du pays, perdra une partie de l’eau qu’elle stockerait autrement dans des bassins souterrains en tant que compte d’épargne d’eau, a déclaré Cynthia Campbell, conseillère en gestion des ressources en eau de la ville. C’est arrivé cette année aussi. La ville s’appuiera davantage sur les rivières Salt et Verde de l’État, qui augmentent son approvisionnement en fleuve Colorado.

Les habitants de la ville ne seront pas touchés par les coupures l’année prochaine, a déclaré Campbell.

Pendant ce temps, le Nevada recycle la majorité de l’eau utilisée à l’intérieur et n’utilise pas toute l’eau de son fleuve Colorado. Cela signifie que les résidents sentiront à peine les coupures de l’année prochaine.

À QUI SERT LE LAC MEAD ?

Le lac Mead fournit de l’eau à des millions de personnes en Arizona, en Californie, au Nevada et au Mexique.

Les coupes pour 2023 sont déclenchées lorsque les niveaux d’eau prévus tombent en dessous d’un certain seuil – 1 050 pieds (320 mètres) au-dessus du niveau de la mer.

Des coupes supplémentaires seront déclenchées lorsque les niveaux projetés chuteront à 1 045 et 1 025 pieds (319 et 312 mètres). À un certain point, les niveaux d’eau pourraient chuter si bas que l’eau ne peut plus être pompée du réservoir.

À terme, certains utilisateurs d’eau urbains et industriels seront touchés.

Les niveaux du lac Powell sont également en baisse et des mesures extraordinaires ont été prises pour garder l’eau dans le réservoir à la frontière entre l’Arizona et l’Utah.

Après que le lac soit tombé suffisamment bas pour menacer les quelque 5 milliards de kilowattheures d’énergie générés chaque année au barrage de Glen Canyon, les responsables fédéraux ont déclaré qu’ils retiendraient de l’eau pour s’assurer qu’elle pourrait encore produire de l’énergie. Le barrage produit suffisamment d’électricité pour alimenter entre 1 million et 1,5 million de foyers chaque année.

Le Colorado, le Nouveau-Mexique, l’Utah et le Wyoming tirent leur eau des affluents et d’autres réservoirs qui alimentent le lac Powell. L’eau de trois réservoirs dans ces États a été drainée ces dernières années pour maintenir les niveaux d’eau au lac Powell et protéger le réseau électrique alimenté par le barrage de Glen Canyon.

COMMENT L’EAU DE LA RIVIÈRE EST-ELLE PARTAGÉE ?

L’eau stockée dans le lac Mead et le lac Powell est répartie par des accords juridiques entre les sept États du bassin du fleuve Colorado, le gouvernement fédéral, le Mexique et les tribus amérindiennes. Les accords déterminent la quantité d’eau que chaque entité reçoit, le moment où les coupures sont déclenchées et l’ordre dans lequel les parties doivent sacrifier une partie de leur approvisionnement.

Dans le cadre d’un plan d’urgence contre la sécheresse de 2019, l’Arizona, le Nevada, la Californie et le Mexique ont accepté de céder des parts de leur eau pour maintenir les niveaux d’eau au lac Mead. Les réductions de cette année font partie de ce plan – et par conséquent, elles ont été prédites par les États et d’autres.

QU’EST-CE QU’IL RESTE DE L’ANNONCE DE MARDI ?

Des coupures d’eau beaucoup plus importantes. En juin, le Bureau of Reclamation des États-Unis a demandé aux États du bassin – Arizona, Californie, Colorado, Nevada, Nouveau-Mexique, Utah et Wyoming – d’élaborer un plan visant à utiliser au moins 15% moins d’eau de la rivière l’année prochaine – pour empêcher le réservoir niveaux de baisser encore plus.

La date limite pour parvenir à cet accord est passée et les États ne sont pas parvenus à un accord. Les responsables fédéraux n’ont pas précisé mardi combien de temps les États auront pour en atteindre un.

Suman Naishadham, Associated Press