EXPLAINER: Favre, d’autres personnalités sportives dans une affaire de fraude à l’aide sociale

La plus grande affaire de corruption publique du Mississippi, dans laquelle des dizaines de millions de dollars destinés aux familles dans le besoin ont été dépensés à mauvais escient, implique un certain nombre de personnalités sportives liées à l’État, notamment la royauté de la NFL Brett Favre et un célèbre ancien lutteur professionnel.

Au centre, cependant, se trouve l’ancien chef du Département des services sociaux de l’État, John Davis, qui a plaidé coupable le 22 septembre aux chefs d’accusation fédéraux de complot et de vol et aux chefs d’État de complot et de fraude contre le gouvernement. Davis a accepté de témoigner contre d’autres dans l’affaire. Parmi les autres personnes qui ont plaidé coupables à des accusations portées par l’État, citons une mère et son fils qui dirigeaient une organisation à but non lucratif et une entreprise d’éducation.

Voici les personnalités sportives nommées dans une poursuite civile, qui a été déposée le 9 mai, ainsi que les détails de cette poursuite, leurs réponses si disponibles et si elles ont été inculpées.

BRETT FAVRE

Le Hall of Famer, légendaire quart-arrière des Green Bay Packers, vainqueur du Super Bowl 1997 et ancien élève de l’Université du sud du Mississippi est l’une des célébrités maîtresses du scandale – bien que Favre ne fasse pas face à des accusations criminelles.

Le Département des services sociaux de l’État a versé 1,1 million de dollars en aide sociale à une organisation à but non lucratif connue sous le nom de Mississippi Community Education Center, qui a ensuite payé deux fois Favre Enterprises pour des allocutions, «des événements radio et promotionnels et le développement de partenaires commerciaux». L’idée était que l’argent irait à une nouvelle installation de volley-ball de 5 millions de dollars à Southern Miss, que Favre construisait et où la fille de Favre jouait au volley-ball.

Favre n’a pas fait d’apparitions et a ensuite remboursé l’argent, bien que 228 000 $ d’intérêts soient toujours impayés.

Des SMS rendus publics dans des documents judiciaires montrent également qu’en juillet 2019, Favre a envoyé un SMS au gouverneur du Mississippi de l’époque, Phil Bryant, pour lui demander si l’aide sociale pouvait être affectée à la construction d’un centre d’entraînement en salle pour l’équipe de football de la même école. Cela n’est jamais allé nulle part, Bryant envoyant un texto à Favre en septembre disant que “nous devons suivre la loi”.

Favre est également nommé dans le procès comme le “plus grand investisseur extérieur individuel” de la société de biotechnologie Prevacus (maintenant appelée Odyssey Health) et a suggéré que le PDG pose des questions sur l’utilisation de l’argent de la subvention des services sociaux pour investir dans les actions de la société. Cela s’est transformé en 2,1 millions de dollars d’argent de l’État pour Prevacus et la «société affiliée» PreSolMD.

Favre n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires de l’AP.

TED DIBIASE SR. ET FILS TEDDY ET BRETT

Ted DiBiase Sr. – l’homme à un million de dollars – était un incontournable de la lutte professionnelle dans les années 1980 et 1990 avec sa ceinture brillante et sur mesure et son slogan «tout le monde a un prix». DiBiase est devenu plus tard un ministre chrétien. Il vit dans le Mississippi et possède Heart of David Ministries.

Son fils Teddy, qui était un lutteur de la WWE dans les années 2000 et 2010, vit dans le Mississippi et est lié à Priceless Ventures et Familiae Orientem, deux sociétés à responsabilité limitée basées dans l’État. Brett DiBiase vit également dans l’État et est propriétaire de Restore 2 LLC. Les deux frères ont été des lutteurs professionnels pendant un certain temps.

Les entreprises DiBiase et les hommes DiBiase sont tous nommés comme défendeurs dans le procès.

Heart of David Ministries a reçu 1,7 million de dollars en aide sociale “sous (le) prétexte de fournir une” formation en leadership “.” L’organisation a été condamnée à rembourser environ 722 000 dollars en aide sociale. L’aîné DiBiase a également reçu 250 000 $ par l’intermédiaire de DiBiase Development Inc. pour être un conférencier motivateur.

En réponse au procès civil, DiBiase a nié les allégations de l’État et a demandé que la poursuite soit rejetée.

Teddy DiBiase a reçu « plus de 3 millions de dollars… en fonds fédéraux de lutte contre la pauvreté » sur deux ans pour des choses comme la « formation en leadership » par le biais de Priceless Ventures et le soutien « aux multiples besoins des jeunes du centre-ville » par le biais de Familiae Orientem. Aucun des services n’a été fourni.

Il a également reçu de Davis, qui considérait Teddy DiBiase comme un ami, le titre de directeur du changement durable du département des services sociaux, bien qu’il ne soit pas employé par l’État.

L’État a dit à Teddy DiBiase il y a environ un an qu’il devait rembourser 3,9 millions de dollars. Dans sa réponse à la poursuite civile, DiBiase dit à plusieurs reprises que les allégations ne sont « pas dirigées » vers lui et parce qu’il manque « de connaissances ou d’informations suffisantes pour se faire une opinion quant à la vérité » des allégations, il les nie.

Brett DiBiase, qui a également été lutteur professionnel pendant un certain temps, a été employé du département des services sociaux de l’État pendant environ six mois, se terminant en septembre 2017. Après cela, DiBiase a reçu un salaire de 250 000 $ versé en fonds de bien-être d’une organisation à but non lucratif liée à Davis, ainsi que 130 000 $ en un paiement distinct de fonds de bien-être d’une autre organisation pour «effectuer une formation sur la toxicomanie». DiBiase a également créé sa LLC et a reçu 48 000 $ de MDHS pour plus de formation.

Davis a également fait acheminer de l’argent de l’aide sociale par l’intermédiaire d’une organisation à but non lucratif pour payer 160 000 $ à DiBiase afin qu’il soit résident à temps plein dans un centre de désintoxication de luxe en Californie.

Brett DiBiase a plaidé coupable en 2020 à un crime pour le paiement de 48 000 $ et a accepté de le rembourser. Le vérificateur de l’État a demandé il y a un an qu’il rembourse 225 950 $.

Dans une réponse de juillet à la poursuite civile, il a déclaré qu’il n’était « coupable d’aucun acte, faute ou manque de soin », n’est « en aucun cas responsable » envers l’État et a déclaré qu’il « n’avait aucune connaissance personnelle de fausses déclarations ». ou des accords fictifs concernant l’utilisation illégale des fonds du TANF. TANF est une assistance temporaire pour les familles nécessiteuses.

MARCUS DUPREE

Dupree a été largement recruté comme porteur de ballon au lycée dans le Mississippi au début des années 1980, a fini par aller en Oklahoma et a été annoncé comme un candidat possible à Heisman, mais est parti au milieu de sa deuxième saison et est diplômé de Southern Miss.

Dupree, qui a fait l’objet d’un documentaire ESPN “30 pour 30” en 2010, a eu deux saisons dans la NFL et est retourné au Mississippi.

Président de la fondation à but non lucratif Marcus Dupree, il était un « endosseur de célébrités » et un « conférencier motivateur » pour les deux principales organisations à but non lucratif impliquées dans le scandale. Le procès prétend qu’il a reçu “des montants substantiels en fonds TANF”, mais il n’a pas précisé combien. Mississippi Today a rapporté qu’il avait gagné au moins 100 000 $.

Séparément, sa fondation a reçu des centaines de milliers de dollars – dont certains fonds TANF – qui ont été utilisés pour acheter une propriété de 15 acres pour lui-même et pour des “prétendus” paiements de “bail” “sur cette même propriété.

Dupree n’a pas été inculpé et a refusé de suivre l’ordre d’un État de rembourser 789 534 $. Dans un rapport ESPN publié le 30 septembre, il a nié les allégations du procès.

PAUL LACOSTE

Lacoste était secondeur à Mississippi State au milieu des années 1990 et a joué dans la Ligue canadienne de football pendant un an. Il est devenu entraîneur et propriétaire d’une entreprise de fitness, et est également président d’une organisation à but non lucratif appelée Victory Sports Foundation. Lui et l’organisation à but non lucratif sont nommés dans le procès civil.

La poursuite indique que Lacoste a “directement proposé” à Davis que son organisation à but non lucratif reçoive une partie de l’argent de l’aide sociale pour organiser des “camps d’entraînement de remise en forme” pour les fonctionnaires – y compris l’actuel gouverneur puis le lieutenant. Le gouverneur Tate Reeves, qui était un client de Lacoste, selon Mississippi Today – des membres du personnel politique et d’autres participants en octobre 2018. La Victory Sports Foundation a reçu 1,3 million de dollars pour trois bootcamps.

Lacoste, qui n’a pas été inculpé, a déposé une requête en juillet pour rejeter le procès, affirmant que l’État “n’a pas formulé de réclamation pour rupture de contrat”. Lacoste a également déclaré dans des documents déposés que le Mississippi “plaide une litanie d’inexactitudes concluantes inappropriées” de la loi étatique et fédérale qui “manquent d’arguments de fait à l’appui”.

AUTRES CONNEXIONS SPORTIVES

La Northeast Mississippi Football Coaches Association a reçu 30 000 $ en aide sociale au début de 2019 en guise de don «en contrepartie de… avoir Ted DiBiase Jr. comme conférencier du banquet».

