EXPLAINER : Devriez-vous obtenir un nouveau rappel COVID ? Si oui, quand ?

John Wherry attendra plus tard à l’automne pour envisager d’obtenir un rappel COVID-19 mis à jour. L’immunologiste de l’Université de Pennsylvanie sait qu’il est trop tôt après son injection à la fin de l’été, d’autant plus qu’il n’est pas à haut risque face au virus.

C’est le genre de calcul auquel de nombreux Américains seront confrontés lorsque des injections de rappel ciblant les souches d’omicron actuellement en circulation deviennent disponibles pour une population présentant des risques et des niveaux d’immunité très variables.

Voici quelques éléments à savoir :

EN QUOI LES NOUVEAUX BOOSTERS SONT-ILS DIFFÉRENTS ?

Ce sont des vaccins combinés ou «bivalents» qui contiennent la moitié du vaccin original utilisé depuis décembre 2020 et la moitié de la protection contre les versions dominantes d’omicron d’aujourd’hui, BA.4 et BA.5. Il s’agit de la première mise à jour des vaccins COVID-19 jamais autorisée par la Food and Drug Administration.

QUI EST ADMISSIBLE ?

Les prises de vue mises à jour réalisées par Pfizer et son partenaire BioNTech sont autorisées pour toute personne de 12 ans et plus, et la version rivale de Moderna est réservée aux adultes. Ils doivent être utilisés comme rappel pour toute personne qui a déjà eu sa série de vaccination primaire – en utilisant des injections de n’importe quelle entreprise autorisée aux États-Unis – et quel que soit le nombre de rappels qu’elle a déjà reçus.

SI JE VENAIS D’OBTENIR L’UN DES BOOSTERS ORIGINAUX, DOIS-JE OBTENIR LE NOUVEAU TYPE IMMÉDIATEMENT ?

Non. La FDA a fixé le temps d’attente minimum à deux mois. Mais les conseillers des Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré qu’il valait mieux attendre plus longtemps. Certains conseillent au moins trois mois, un autre dit qu’une personne qui n’est pas à haut risque pourrait attendre jusqu’à six mois.

“Si vous attendez un peu plus de temps, vous obtenez une meilleure réponse immunologique”, a déclaré la conseillère du CDC, le Dr Sarah Long de l’Université Drexel.

C’est parce que quelqu’un qui a récemment reçu un rappel a déjà plus d’anticorps anti-virus dans son sang. Les anticorps diminuent progressivement avec le temps, et une autre injection trop tôt n’offrira pas beaucoup d’avantages supplémentaires, a expliqué Wherry, qui n’a pas été impliqué dans la prise de décision du gouvernement.

ET SI JE RÉCEMMENT RÉCUPÉRÉ DU COVID-19 ?

Il est toujours important de se faire vacciner même si vous avez déjà été infecté – mais le moment est également important ici.

Le CDC a longtemps dit aux gens de différer la vaccination jusqu’à ce qu’ils se soient rétablis, mais aussi que les gens peuvent envisager d’attendre trois mois après leur rétablissement pour se faire vacciner. Et plusieurs conseillers du CDC disent qu’il est important d’attendre les trois mois, à la fois pour potentiellement plus de bénéfices du vaccin et pour réduire les risques d’un effet secondaire rare, l’inflammation cardiaque, qui affecte parfois les adolescents et les jeunes hommes.

QUELS BÉNÉFICES LES NOUVEAUX BOOSTERS OFFRIRONT-ILS ?

Ce n’est pas clair, car les tests de cette recette exacte viennent à peine de commencer chez l’homme.

La FDA a autorisé les nouveaux rappels basés en grande partie sur des études humaines d’un vaccin modifié de la même manière qui vient d’être recommandé par les régulateurs en Europe. Ces tirs modifiés ciblent une souche omicron antérieure, BA.1, qui a circulé l’hiver dernier, et des études ont révélé qu’ils stimulaient les anticorps anti-virus des gens.

Avec cette version antérieure d’omicron désormais remplacée par BA.4 et BA.5, la FDA a ordonné un ajustement supplémentaire des injections – et des tests sur des souris ont montré qu’elles déclenchent une réponse immunitaire tout aussi bonne.

Il n’y a aucun moyen de savoir si les anticorps produits par un rappel compatible omicron peuvent durer plus de quelques mois. Mais un rappel est également censé renforcer la mémoire du système immunitaire, ajoutant à la protection contre les maladies graves causées par le virus en constante mutation.

COMMENT SAVONS-NOUS QU’ILS SONT EN SÉCURITÉ ?

Les ingrédients de base utilisés dans les deux vaccins mis à jour ciblant l’omicron sont les mêmes. Les tests par Pfizer et Moderna de leurs versions ciblées BA.1 se sont avérés sûrs dans les études sur l’homme et les conseillers du CDC ont conclu que le petit changement de recette supplémentaire ne devrait pas être différent.

Les vaccins contre la grippe sont mis à jour chaque année sans essais sur l’homme.

PUIS-JE OBTENIR UN NOUVEAU RAPPEL COVID-19 ET UN VACCIN CONTRE LA GRIPPE EN MÊME TEMPS ?

Oui, un dans chaque bras.

ET SI JE VEUX ATTENDRE ?

Les personnes à haut risque de COVID-19 sont encouragées à obtenir le nouveau rappel lorsqu’elles sont dues. Après tout, BA.5 continue de se propager largement et les taux d’hospitalisation chez les personnes âgées ont augmenté depuis le printemps.

La plupart des Américains éligibles pour un rappel mis à jour ont passé au moins six mois depuis leur dernier vaccin, selon le CDC – suffisamment de temps pour qu’un autre vaccin déclenche une bonne réponse immunitaire.

Mais la formule originale offre toujours une bonne protection contre les maladies graves et la mort, surtout après ce premier rappel très important. Il n’est donc pas rare que des personnes plus jeunes et en meilleure santé chronomètrent les rappels pour profiter du saut temporaire d’un coup de feu dans la protection contre même une infection bénigne, comme l’a fait Wherry.

Âgé de 51 ans en bonne santé, Wherry a déclaré qu’il avait reporté le deuxième rappel recommandé pour son âge pendant sept mois, jusqu’à la fin de l’été – juste avant un voyage international dont il savait qu’il augmenterait son risque de foules non masquées.

Avec le déploiement des boosters mis à jour, il prévoit d’évaluer dans quatre ou cinq mois – lorsque son niveau d’anticorps commence vraisemblablement à diminuer et qu’il planifie des rassemblements de vacances, s’il bénéficierait d’un autre vaccin.

Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du département d’éducation scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Lauran Neergaard, Associated Press