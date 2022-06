EXPLAINER: Des années plus tard, le combat du tribunal de l’eau de Flint s’éternise

DETROIT (AP) – Les autorités du Michigan ont depuis longtemps promis de tenir les principaux responsables pénalement responsables de la contamination au plomb et des problèmes de santé résultant d’un changement d’eau désastreux à Flint en 2014.

Il n’y a pas grand-chose à montrer plus de huit ans plus tard.

Le dernier en date: une réprimande extraordinaire mardi de la Cour suprême de l’État, qui a rejeté à l’unanimité les actes d’accusation contre l’ancien gouverneur Rick Snyder et huit autres.

Le bureau du procureur général promet de continuer, bien que des obstacles subsistent même si de nouvelles accusations sont portées, notamment l’âge de tout crime présumé et un différend sur des documents qui pourraient prendre des années à être résolus.

La solliciteure générale Fadwa Hammoud, qui dirige l’enquête depuis 2019, a déclaré qu’elle était “déterminée à mener à bien ce processus”.

Un aperçu de l’état des choses :

QUE S’EST-IL PASSE A LA COUR SUPREME ?

Le tribunal a statué 6-0 qu’un juge entendant des preuves en secret alors qu’il siégeait en tant que grand jury composé d’une seule personne n’avait pas le pouvoir d’émettre des actes d’accusation, le comparant avec dérision à la justice à huis clos du Moyen Âge.

La méthode est si inhabituelle dans le Michigan que le tribunal a déclaré qu’elle n’avait apparemment jamais été contestée. Les procureurs déposent généralement des accusations, puis verrouillent les avocats de la défense devant un juge qui décide s’il y a suffisamment de preuves pour aller en procès.

Snyder, un républicain, a été inculpé pour manquement volontaire au devoir. Les gestionnaires de Flint nommés par lui ont exploité la rivière Flint pour l’eau en 2014 alors qu’un nouveau pipeline vers le lac Huron était en construction. Le plomb provenant des canalisations vieillissantes de la ville a infecté le système pendant plus d’un an parce que l’eau corrosive n’était pas correctement traitée.

Le directeur du département de la santé de Snyder, Nick Lyon, et l’ancien directeur médical du Michigan, le Dr Eden Wells, ont été accusés d’homicide involontaire pour neuf décès liés à la maladie des légionnaires. Les experts disent que l’eau de Flint manquait peut-être de chlore pour combattre les bactéries.

DE NOUVELLES ACCUSATIONS PEUVENT-ELLES ÊTRE DÉPOSÉES ?

Oui, de manière plus traditionnelle, mais les avocats de la défense les contesteront à nouveau avec agressivité.

Il y a un délai de six ans pour déposer des délits, tels que les deux chefs d’accusation contre Snyder et deux contre l’ancien chef des travaux publics de Flint, Howard Croft. Près de sept ans se sont écoulés depuis que Snyder a reconnu en 2015 que Flint avait un problème de plomb dangereux et a ramené la ville à un système d’eau régional.

“Cela va être un problème pour un certain nombre de ces poursuites”, a déclaré l’avocat John Bursch, membre de l’équipe juridique de Lyon.

Lyon et Wells ont été accusés de ne pas avoir alerté le public en temps opportun sur l’épidémie de légionnaires. Ils nient les actes répréhensibles. Les décès semblent tomber dans la limite de 10 ans pour déposer des crimes.

“C’est une grande injustice de permettre aux politiciens – agissant dans leur propre intérêt – de sacrifier des fonctionnaires qui remplissent leurs fonctions de bonne foi dans des circonstances difficiles”, a déclaré Lyon mardi, faisant référence au procureur général Dana Nessel, une démocrate.

EXISTE-T-IL D’AUTRES PROBLÈMES STICKY ? :

Des millions de documents — et des millions de dollars.

Lorsque le personnel de Nessel a repris l’enquête sur l’eau de Flint, ils ont saisi des dossiers de l’ère Snyder du gouvernement de l’État qui comprenaient apparemment des documents confidentiels et des papiers protégés par le secret professionnel de l’avocat.

Les avocats de la défense ont crié au scandale, insistant sur le fait que les dossiers auraient dû être examinés par une équipe indépendante. Jusqu’à présent, ils ont gagné devant deux tribunaux, bien que les procureurs affirment que cela pourrait coûter plus de 30 millions de dollars et prendre des années pour examiner les documents, selon le nombre.

Le coût et le temps ne sont pas pertinents, ont déclaré les avocats de Lyon en opposition à un appel pendant devant la Cour suprême de l’État.

“Aucune quantité de temps ou d’argent ne permet à l’accusation de conserver et d’utiliser des documents privilégiés contre un accusé”, a écrit l’avocat Ronald DeWaard.

QUELQU’UN A-T-IL ÉTÉ CONDAMNÉ?

L’enquête criminelle sur la crise de l’eau de Flint a débuté en 2016 sous la direction du procureur général de l’époque, Bill Schuette, et du procureur spécial, Todd Flood. Personne n’a été condamné à la prison.

Sept personnes n’ont pas contesté les délits qui ont finalement été effacés de leurs dossiers. Parmi eux figuraient Liane Shekter Smith, qui dirigeait la division de l’eau potable de l’État, et Stephen Busch, un autre expert clé de l’eau.

Flood a insisté sur le fait qu’il gagnait la coopération de témoins clés et se dirigeait vers de plus grands noms, mais il a été mis en conserve après l’entrée en fonction de Nessel en 2019.

Shekter Smith a été le seul employé de l’État à être licencié à cause de ce qui s’est passé à Flint. Mais un arbitre a déclaré qu’elle avait été licenciée à tort dans la précipitation pour trouver un “bouc émissaire public”, et l’État a accepté de lui payer 300 000 dollars.

Busch a été payé 522 000 $ pendant son congé avant de retourner au travail en novembre dernier, selon les dossiers.

Charles Williams II, pasteur de Detroit et militant des droits civiques, a déclaré que la responsabilité était en retard à Flint.

Les familles de la ville à majorité noire, a-t-il ajouté, méritent «la vérité et la justice».

___

Suivez Ed White sur http://twitter.com/edwritez

Ed White, l’Associated Press