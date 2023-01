EXPLAINER : Dans quelle mesure la pluie aidera-t-elle la sécheresse en Californie ?

La Californie a connu une sécheresse dévastatrice de plusieurs années qui a épuisé les réservoirs, obligé les autorités à implorer les résidents de conserver l’eau et limité l’approvisionnement des terres agricoles vitales.

Soudain, l’État a été frappé par une violente série de tempêtes, et d’autres sont attendues dans les prochains jours. La pluie est en train de tremper un État qui a désespérément besoin d’eau, même si cela entraîne un bilan humain dévastateur. Les experts disent que cela aidera les conditions de sécheresse, mais on ne sait pas encore exactement dans quelle mesure. Et la pluie et la neige ne suffiront pas à résoudre certains des problèmes d’eau à long terme de la Californie que le changement climatique aggrave.

“Nous passons à un climat qui se réchauffe et plus aride”, a déclaré Jeannie Jones, responsable des ressources inter-États au California Department of Water Resources.

Voici comment les tempêtes affecteront la longue lutte de la Californie contre la sécheresse :

OÙ LA PLUIE AIDE-T-ELLE ?

La Californie a connu six rivières atmosphériques ces dernières semaines et s’en prépare jusqu’à trois autres, le temps sauvage devant se poursuivre pendant au moins une semaine, a déclaré mardi le gouverneur Gavin Newsom depuis le comté de Santa Cruz, où l’eau de l’océan déchaînée a endommagé un emblématique jetée en bois.

Les tempêtes ont déversé une énorme quantité d’eau sur l’État, en particulier dans le centre de la Californie, y compris la région de la baie de San Francisco et la vallée de Sacramento. Les précipitations sont de 138% de la moyenne pour cette période de l’année, ont indiqué des responsables. Les tempêtes ont également déversé de la neige sur la Sierra Nevada qui longe la frontière est de la Californie.

Certains réservoirs épuisés ont commencé à se remplir, en particulier ceux proches de la région durement touchée de Sacramento et le long de certaines parties de la Sierra Nevada. Les réservoirs sont essentiels pour irriguer la vallée centrale, une étendue productive de terres agricoles qui produit de grandes quantités de fruits, de noix et de céréales. Les réservoirs fournissent également de l’eau à des millions de personnes vivant dans les villes côtières.

Par exemple, un petit réservoir dans le comté de Sonoma qui était à environ la moitié de sa moyenne historique à Noël était passé à 80 % de cette moyenne lundi.

“Ce que nous avons jusqu’à présent nous met en bonne forme, probablement pour au moins l’année prochaine”, selon Alan Haynes, l’hydrologue responsable du California Nevada River Forecast Center.

Jusqu’à présent, c’est aussi l’une des meilleures années depuis des décennies pour l’accumulation de neige, selon les responsables de l’État. Le manteau neigeux est son propre type de réservoir, stockant l’humidité qui idéalement fond lentement dans les réservoirs, fournissant de l’eau aux résidents pendant les mois les plus secs de l’été et de l’automne. Outre la pluie, les tempêtes ont déversé de la neige qui a contribué à des totaux de neige qui sont plus du double de la moyenne pour cette période de l’année.

OÙ LES ORAGES POURRAIENT-ILS ÉCHOUER ?

Il est encore tôt dans l’hiver et on ne sait pas ce que les prochains mois apporteront. L’année dernière, l’accumulation de neige dans tout l’État à cette époque semblait également prometteuse. Mais quelques mois chauds et secs ont suivi, et lorsque l’accumulation de neige devait culminer début avril, elle n’était que de 38 % de la moyenne historique.

“Nous ne sommes pas encore sortis de la sécheresse”, a déclaré Laura Feinstein, qui dirige les travaux sur la résilience climatique et l’environnement chez SPUR, une organisation à but non lucratif de politique publique.

De plus, les tempêtes n’ont pas laissé tomber autant d’eau sur le nord de la Californie. Un réservoir du lac Shasta qui était à 55% de sa moyenne historique à Noël était passé à 67% lundi – une amélioration, mais toujours bien en deçà des moyennes historiques en raison d’années de pénurie d’eau, selon Haynes.

Les rivières atmosphériques ne frappent pas partout. Ils se déplacent “comme un tuyau d’arrosage si vous le pulvérisez dans la cour”, a déclaré David Gochis, un expert de la façon dont l’eau affecte le temps au National Center for Atmospheric Research à Boulder, Colorado.

“Ces plus grands réservoirs sont tellement massifs qu’il leur faudra probablement un certain temps pour se remplir”, a-t-il déclaré. Pour certains des réservoirs les plus grands et les plus cruciaux, il faudra peut-être cinq ou six arrosages de ce type, a-t-il déclaré.

David Novak, directeur du Centre de prévision météorologique du Service météorologique national, a déclaré que les rivières atmosphériques à venir seront probablement plus faibles. Le problème est que le sol déjà humide ne pourra pas absorber beaucoup plus d’eau, ce qui créera des problèmes de ruissellement. Dans environ 10 jours, les conditions météorologiques pourraient changer et finalement “fermer le robinet”, a-t-il déclaré.

Et le fleuve Colorado, une source majeure d’eau pour le sud de la Californie, a également été frappé par la sécheresse qui a épuisé les principaux réservoirs de ce fleuve. Les récentes tempêtes ne résoudront pas ce problème.

QU’EN EST-IL DES PROBLÈMES À LONG TERME COMME LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ?

De nombreux agriculteurs californiens pompent l’eau du sous-sol, les énormes quantités extraites des aquifères épuisant les eaux souterraines. Certains puits s’assèchent. C’est un problème enraciné et il ne sera pas résolu par une série de tempêtes à court terme, ont déclaré des experts.

Et la Californie est confrontée à un problème à long terme. Bien qu’il y ait eu quelques années humides, la sécheresse en Californie dure depuis environ deux décennies. Le changement climatique crée des conditions plus sèches et plus chaudes. L’eau s’évapore plus vite. Les responsables californiens prédisent qu’il y aura moins d’eau dans l’avenir de l’État.

“Donc, dans cette vue d’ensemble, cette série de tempêtes n’est vraiment qu’une goutte d’eau dans le seau”, a déclaré Jones.

___

L’Associated Press reçoit le soutien de la Walton Family Foundation pour la couverture de la politique de l’eau et de l’environnement. L’AP est seul responsable de tout le contenu. Pour toute la couverture environnementale d’AP, visitez https://apnews.com/hub/climate-and-environment

___

Les écrivains d’Associated Press Seth Borenstein à Denver et Kathleen Ronayne à Sacramento ont contribué.

Michael Phillis, l’Associated Press