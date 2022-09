EXPLAINER: Comment un complot présumé a exploité la pandémie pour rapporter 250 millions de dollars

MINNEAPOLIS (AP) – Le ministère de la Justice a inculpé 47 personnes dans le Minnesota dans ce que les procureurs ont appelé un stratagème de 250 millions de dollars pour frauder un programme fédéral de repas.

Les procureurs ont déclaré qu’une fraction seulement de l’argent était destinée à nourrir les enfants, le reste étant blanchi par des sociétés écrans et dépensé pour l’immobilier, les voitures de luxe et les voyages.

Voici un aperçu du fonctionnement du stratagème présumé, selon des documents judiciaires :

RACINES DU PLAN ALLÉGUÉ

Les accusés sont accusés de cibler les programmes fédéraux de nutrition infantile qui fournissent des repas gratuits aux enfants et adultes à faible revenu. L’argent provient du Département américain de l’agriculture, sous la supervision des gouvernements des États. Au Minnesota, les fonds sont administrés par le ministère de l’Éducation de l’État, les repas étant traditionnellement fournis aux enfants par le biais des écoles et des garderies. Les sites qui servent la nourriture sont parrainés par des groupes publics ou à but non lucratif autorisés.

Certaines exigences standard du programme ont été assouplies pendant la pandémie de COVID-19 ; les restaurants à but lucratif étaient autorisés à participer et la nourriture pouvait être distribuée en dehors des programmes éducatifs.

Le procureur américain du Minnesota, Andy Luger, a déclaré mardi qu’un petit groupe de personnes avait élaboré un plan pour exploiter les règles assouplies et voler des dizaines de millions de dollars en prétendant à tort qu’ils fournissaient de la nourriture aux enfants.

D’autres se sont rapidement joints, et le stratagème est devenu ce que Luger a appelé la plus grande fraude liée à la pandémie aux États-Unis.

COMMENT ÇA AURAIT MARCHÉ

Plusieurs entreprises ont demandé à fournir des repas aux enfants à faible revenu, beaucoup utilisant Feeding Our Future comme sponsor pour rechercher des fonds, selon des documents judiciaires.

Les autorités allèguent que les employés de Feeding our Future en ont recruté d’autres pour ouvrir des sites de programme à travers le Minnesota qui ont gonflé le nombre d’enfants et de repas qu’ils servaient, ou n’en ont servi aucun. L’organisation à but non lucratif a ensuite soumis de fausses demandes de remboursement, recevant des frais administratifs de 10% à 15% en plus des pots-de-vin des personnes qui souhaitaient adhérer au programme, selon les accusations.

Les accusations indiquent que le stratagème a utilisé des sociétés écrans qui ont falsifié des factures indiquant que les repas étaient servis et ont soumis de fausses listes de présence prétendant répertorier les noms et l’âge des enfants nourris chaque jour.

Le FBI affirme qu’une entreprise a affirmé servir des repas à 300 enfants par jour en janvier 2021. En février 2021, le groupe a affirmé qu’il fournissait des repas quotidiens à 3 290 enfants. Au total, le groupe a obtenu 3,6 millions de dollars de remboursements en 2021, selon un affidavit du FBI. Presque cette somme a été déposée sur son compte bancaire, puis la majeure partie est allée à une autre société. Peu a été utilisé pour acheter de la nourriture.

NOURRIR NOTRE AVENIR

Feeding Our Future a été créé en 2016 pour aider les communautés pauvres et minoritaires à obtenir un financement du programme alimentaire fédéral. L’organisation à but non lucratif est rapidement devenue le plus grand sponsor indépendant de tels programmes au Minnesota.

La fondatrice Aimee Bock a déclaré au Star Tribune cette année qu’elle employait 65 membres du personnel qui parlaient 17 langues et travaillait avec 140 sous-traitants pour distribuer 100 000 repas par jour aux enfants du Minnesota.

Un affidavit du FBI a retracé l’augmentation des remboursements de l’organisation à but non lucratif : 307 000 $ en 2018, 3,45 millions de dollars en 2019, 42,7 millions de dollars en 2020 et 197,9 millions de dollars en 2021.

Bock a déclaré qu’elle n’avait jamais volé d’argent et n’avait vu aucune preuve de fraude parmi ses sous-traitants. Feeding Our Future a été dissous en février.

DRAPEAUX ROUGES POSSIBLES

Des documents judiciaires indiquent que le ministère de l’Éducation s’est inquiété de la croissance rapide des remboursements et du nombre de sites parrainés par Feeding Our Future. Le département a déclaré avoir contacté l’USDA à l’été 2020 et commencé à examiner les applications du site à but non lucratif. Dans un cas, l’agence a rejeté une demande pour un groupe qui affirmait en mars 2021 qu’il servait une collation et un souper après l’école à 5 000 enfants par jour; le FBI a qualifié cela de “nombre extrêmement élevé d’enfants”.

Le ministère de l’Éducation s’est rendu au FBI en avril 2021, et le FBI a commencé à enquêter le mois suivant. En janvier dernier, des agents ont perquisitionné plusieurs propriétés, dont les bureaux de Feeding Our Future et la maison de Bock.

Feeding Our Future a reçu 244 millions de dollars en remboursements fédéraux par le biais des programmes de nutrition alimentaire entre 2018 et 2021, a déclaré le FBI. Les données du ministère de l’Éducation évaluent les remboursements totaux de l’organisme à but non lucratif à 268,4 millions de dollars au cours des mêmes années.

Les documents de facturation rendus publics mardi indiquent que Feeding our Future a obtenu et déboursé frauduleusement plus de 240 millions de dollars en fonds de programme pendant la pandémie.

Les procureurs disent que presque aucun argent n’a servi à nourrir les enfants, mais a plutôt été utilisé pour acheter des biens immobiliers, des voitures et d’autres articles de luxe, notamment un appartement d’un demi-million de dollars au Kenya, des maisons au bord du lac au Minnesota, des voyages coûteux et plusieurs propriétés à Minneapolis .

AUTRES BATAILLES JURIDIQUES

Après que le ministère de l’Éducation ait renforcé son examen, Feeding Our Future a poursuivi l’agence en novembre 2020. Feeding Our Future a allégué une discrimination, entre autres, affirmant que de nombreux groupes avec lesquels il travaille appartiennent à des communautés minoritaires.

En décembre 2020, le ministère de l’Éducation a cessé d’approuver les nouvelles demandes de sites pour Feeding Our Future. Au mois de mars suivant, le ministère a interrompu tous les paiements au groupe. Mais en avril 2021, un juge d’État a statué que l’agence n’avait pas le pouvoir d’arrêter les paiements et a ordonné que les remboursements se poursuivent. L’affaire a été classée après que l’enquête du FBI a été rendue publique en janvier.

Amy Forliti, Associated Press