EXPLAINER: Comment les soins de santé pour les vétérinaires sont devenus un combat au Congrès

WASHINGTON (AP) – Un projet de loi qui améliorerait les prestations de soins de santé et d’invalidité pour des millions d’anciens combattants exposés à des foyers de combustion toxiques a rencontré un problème au Sénat la semaine dernière, provoquant la colère de défenseurs comme le comédien Jon Stewart qui affirment que l’aide du gouvernement est attendue depuis longtemps.

Les législateurs entendent de plus en plus parler d’électeurs souffrant de maladies respiratoires et de cancers qu’ils attribuent au service près des foyers de brûlage en Irak et en Afghanistan. L’armée a utilisé les fosses pour éliminer des produits tels que des produits chimiques, des canettes, des pneus, des plastiques et des déchets médicaux et humains.

Les groupes d’anciens combattants affirment que les militaires qui ont été exposés aux fosses ont attendu assez longtemps pour bénéficier de prestations de santé améliorées, et les législateurs sont largement d’accord. Le Sénat devrait finalement envoyer la mesure au bureau du président Joe Biden. C’est juste une question de quand.

Où en est le problème :

COMMENT LE PROJET DE LOI AIDERAIT-IL LES ANCIENS COMBATTANTS DE L’IRAK ET DE L’AFGHANISTAN ?

Premièrement, les anciens combattants qui ont servi à proximité des foyers de combustion bénéficieront de 10 ans de couverture des soins de santé par le biais du ministère des Anciens Combattants lors de leur séparation de l’armée au lieu de cinq ans.

Deuxièmement, la législation ordonne à l’AV de présumer que certaines maladies respiratoires et certains cancers étaient liés à l’exposition à la fosse de combustion. Cela soulage l’ancien combattant du fardeau de la preuve, ce qui lui permet d’obtenir des prestations d’invalidité pour compenser sa blessure sans avoir à prouver que la maladie est le résultat de son service.

Environ 70% des demandes d’invalidité liées à l’exposition à la fosse de combustion sont refusées par la VA en raison du manque de preuves, de données scientifiques et d’informations du ministère de la Défense.

Y A-T-IL DE L’AIDE POUR LES AUTRES VÉTÉRANS ? Oui. Par exemple, des centaines de milliers d’anciens combattants et de survivants de la guerre du Vietnam devraient également en bénéficier. Le projet de loi ajoute l’hypertension, ou hypertension artérielle, comme maladie présumée associée à l’exposition à l’agent orange. Le bureau du budget du Congrès a prévu qu’environ 600 000 des 1,6 million de vétérans vivants au Vietnam seraient éligibles à une indemnisation accrue, bien que seulement environ la moitié aient des diagnostics suffisamment graves pour justifier de la recevoir.

De plus, les anciens combattants qui ont servi en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, à Guam, aux Samoa américaines et dans l’atoll Johnston seront présumés avoir été exposés à l’agent Orange. Cela représente 50 000 autres anciens combattants et survivants d’anciens combattants décédés qui obtiendraient une indemnisation pour des maladies présumées avoir été causées par leur exposition à l’herbicide, a prévu le CBO.

COMBIEN COÛTERA LA FACTURE ?

Le projet de loi devrait augmenter les déficits fédéraux d’environ 277 milliards de dollars sur 10 ans, a déclaré le CBO. Les législateurs n’ont pas inclus la compensation des réductions de dépenses ou des augmentations d’impôts pour aider à payer les dépenses.

OÙ EN SONT LES CHOSES AU CONGRÈS ? La Chambre et le Sénat ont approuvé le projet de loi à une écrasante majorité. Le Sénat l’a fait en juin, mais le projet de loi contenait une disposition liée aux revenus qui devait provenir de la Chambre, nécessitant une refonte pour apporter une solution technique.

La Chambre a approuvé le projet de loi fixe par un vote de 342-88. Ainsi, maintenant la mesure est de retour devant le Sénat, où la précédente itération avait été adoptée par un vote de 84-14. Biden dit qu’il le signera.

ALORS POURQUOI LE SÉNAT NE L’A-T-IL PAS ENCORE APPROUVÉ ?

Lorsque le CBO a marqué le projet de loi, il prévoyait que près de 400 milliards de dollars devant être dépensés pour les services de santé passeraient des dépenses discrétionnaires aux dépenses obligatoires, qui sont pour la plupart à l’abri des batailles meurtrières qui se produisent chaque année pour savoir où dépenser de l’argent dans les projets de loi de crédits.

Le Comité pour un budget fédéral responsable, un organisme de surveillance budgétaire non partisan, a déclaré qu’un reclassement de près de 400 milliards de dollars de discrétionnaire à obligatoire «réduirait à la fois la pression pour contrôler ces coûts et permettrait aux utilisateurs de dépenser plus facilement ailleurs dans le budget sans décalages.

Cette dynamique s’est également appliquée au projet de loi lorsque le Sénat l’a approuvé en juin. Néanmoins, les sénateurs ont voté en faveur de la mesure à une écrasante majorité.

Mais, la semaine dernière, plus de deux douzaines de républicains qui ont voté pour le projet de loi en juin ont voté contre son avancement cette fois. Ils se sont rangés du côté du sénateur républicain Pat Toomey de Pennsylvanie, qui demande un vote sur un amendement qui, selon lui, ne réduirait pas les dépenses consacrées aux anciens combattants, mais empêcherait l’augmentation des dépenses dans d’autres programmes non liés à la défense.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a proposé de laisser le Sénat voter sur l’amendement Toomey avec 60 voix nécessaires pour son adoption, le même nombre qui est nécessaire pour faire avancer le projet de loi lui-même.

On ne sait pas comment le retard sera résolu, bien que le chef du GOP au Sénat, Mitch McConnell, ait prédit lundi que le projet de loi serait adopté cette semaine.

Les groupes de défense des anciens combattants, un bloc électoral clé lors des prochaines élections de mi-mandat, sont furieux et intensifient la pression politique sur les législateurs pour qu’ils agissent. Lors d’une conférence de presse à Capitol Hill le lendemain du vote procédural de la semaine dernière, les orateurs ont utilisé des termes tels que “méchants” et “répréhensible” pour décrire les sénateurs républicains qui ont voté contre l’avancement de la mesure la semaine dernière mais ont voté pour presque exactement le même projet de loi en juin.

“Les anciens combattants sont en colère et confus face au changement soudain de ceux qu’ils pensaient avoir le dos”, a déclaré Cory Titus du groupe Military Officers Association of America.

“Vous venez de foutre en l’air des anciens combattants hier”, a ajouté Tom Porter du groupe Iraq and Afghanistan Veterans of America. “Maintenant, nous allons les tenir responsables.”

Kevin Freking, Associated Press