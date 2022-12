EXPLAINER : Comment les partis et les États fixent-ils les votes présidentiels ?

COLUMBIA, SC (AP) – Avant même que le président Joe Biden ne dise aux démocrates sa préférence pour la réorganisation du calendrier des primaires présidentielles, les États ont commencé à rechigner.

Les responsables de l’Iowa, le premier État votant depuis 40 ans, ont noté une loi de l’État exigeant que ses caucus aient lieu au moins huit jours avant tout autre concours de nomination. Dans le New Hampshire, site de la première primaire du pays depuis plus d’un siècle, une loi de l’État exige que sa primaire présidentielle se tienne d’abord d’au moins une semaine.

Néanmoins, le bras de réglementation du Comité national démocrate a approuvé le 2 décembre un calendrier remanié pour les votes anticipés pour la primaire présidentielle de 2024 : d’abord la Caroline du Sud, suivie du New Hampshire et du Nevada le même jour, puis la Géorgie et enfin le Michigan.

Les États peuvent adopter des lois dans le but de dire aux autres États ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire, mais ces lois n’ont aucune force. N’importe quel État pourrait promulguer une loi stipulant qu’il doit voter en premier – sans que cela ne soit contraignant ailleurs.

Alors, que se passe-t-il si la loi de l’État entre en conflit avec ce que les chefs de parti nationaux veulent sur l’ordre de vote ? Un État doit modifier cette loi ou courir le risque que ses délégués ne soient pas pris en compte dans le total des nominations nationales.

POURQUOI TOUS LES CHANGEMENTS MAINTENANT ?

Le nouveau calendrier, en attente d’approbation par l’ensemble de la DNC, est en préparation depuis des années. Le parti a longtemps débattu de la possibilité de placer des États plus diversifiés devant des États majoritairement blancs et de s’éloigner du processus de caucus chronophage et déroutant.

Ce qui a accéléré les changements, c’est la débâcle des caucus de l’Iowa en 2020.

Une nouvelle application pour smartphone conçue pour calculer et rapporter les résultats a échoué, entraînant un arriéré téléphonique qui a empêché le parti de communiquer les résultats finaux pendant près d’une semaine après le concours. Il y avait tellement d’irrégularités et d’incohérences dans la communication des résultats que l’Associated Press n’a pas été en mesure de déclarer un gagnant, bien que Pete Buttigieg, un ancien maire de South Bend, Indiana, qui est maintenant secrétaire aux transports de Biden, et le sénateur du Vermont Bernie Sanders terminé essentiellement à égalité pour la tête.

Biden a terminé quatrième dans l’Iowa et cinquième dans le New Hampshire cette année-là avant de remporter la nomination après une performance dominante en Caroline du Sud, le premier État avec une base majoritairement noire démocrate. Après cette victoire décisive, les électeurs d’autres États ont emboîté le pas, élevant Biden d’un champ de candidats bondé.

Le saut de la Caroline du Sud à la première place la placerait dans une position de premier plan en 2024.

___

QU’EN DISENT LES ÉTATS ?

L’Iowa se préparait à perdre sa première place depuis le chaos du caucus de 2020.

L’ancien président démocrate de l’Iowa, Scott Brennan, membre du comité DNC qui a examiné le calendrier 2024, a voté contre les modifications de l’ordre des États. Il a déclaré qu’ils “favoriseraient certainement les favoris et les candidats milliardaires vaniteux” en n’incluant pas les États à vote anticipé du centre du pays.

La délégation du New Hampshire a longtemps menacé de défier les règles démocrates et de tenir sa première primaire de toute façon. Une loi d’État adoptée dans les années 1970 exige que sa primaire présidentielle ait lieu en premier, énonçant le but de «protéger la tradition de la première primaire présidentielle du New Hampshire». Il donne également au secrétaire d’État le pouvoir exclusif de fixer la date primaire.

À la nouvelle du plan de calendrier révisé, les démocrates du New Hampshire semblaient prêts à rejeter le parti national. “Nous tiendrons toujours la première des primaires nationales, et ce statut est indépendant de la proposition du président ou de toute organisation politique”, a déclaré la sénatrice Maggie Hassan.

Le Nevada est le premier État à voter dans l’Ouest depuis 2008. L’année dernière, le gouverneur démocrate Steve Sisolak a signé une loi modifiant le concours d’un caucus en personne dirigé par le parti à une élection primaire dirigée par le gouvernement, qui se tiendra le premier mardi de février d’une année d’élection présidentielle – ou, pour 2024, le 6 février.

Alors que les responsables du Nevada avaient espéré que cela conduirait l’État à détenir le nouveau statut de premier de la nation, il conservera une importance significative, en particulier avec le vote anticipé commençant le 27 janvier.

___

QUE SE PASSE-T-IL SI LES ÉTATS N’ACCOMPAGNENT PAS LE PARTI NATIONAL ?

Si les États défient le DNC, il y a quelques sanctions possibles, y compris le refus de faire asseoir des délégués à la convention nationale de tout État qui a tenu ses votes dans le désordre.

Cela s’est produit en 2008. La Floride et le Michigan ont organisé des concours de vote avant leurs créneaux sur les calendriers des deux parties. Les républicains nationaux ont interdit la moitié des délégués des États. Les démocrates ont retiré les délégués des deux États de la convention nationale, bien que le DNC ait finalement voté pour faire asseoir tous les délégués, attribuant un demi-vote à chacun.

Quatre ans plus tard, les États, dont la Floride, ont de nouveau programmé leurs concours avant la première fenêtre, puis attribués à l’Iowa, au New Hampshire, au Nevada et à la Caroline du Sud; tous sauf le Nevada ont déplacé leurs votes en janvier. Les dirigeants des partis nationaux ont de nouveau pénalisé les États voyous en retirant la moitié de leurs délégués.

Les partis pourraient pénaliser directement les candidats, peut-être en leur refusant des créneaux de parole privilégiés lors des conventions nationales. Mais le politologue de l’Université du New Hampshire, David Moore, a déclaré qu’il doutait que les ramifications soient suffisamment graves pour empêcher des États tels que le New Hampshire de défier le calendrier.

“Je ne sais pas pour l’instant à quel point le Parti démocrate est déterminé à pénaliser l’Iowa et le New Hampshire s’ils deviennent des voyous”, a-t-il déclaré.

___

QU’EN EST-IL DES RÉPUBLICAINS ?

Le Comité national républicain a déjà décidé de conserver l’Iowa comme premier concours de son calendrier présidentiel. Pendant des mois, les espoirs potentiels du GOP ont fait des voyages alors que le champ commence à se former.

Les membres du RNC ont également voté à l’unanimité pour maintenir le New Hampshire, la Caroline du Sud et le Nevada dans la fenêtre de vote anticipé.

Les partis de Caroline du Sud, et non ses législateurs, fixent les dates des primaires, de sorte que les démocrates ne craignent pas que leur date de vote de 2024 soit bloquée par la législature contrôlée par le GOP.

Aucune date n’a été fixée pour la primaire de préférence présidentielle du GOP de Géorgie en 2024.

Gabriel Sterling est un haut fonctionnaire du bureau du secrétaire d’État républicain Brad Raffensperger, qui a l’entière responsabilité de fixer les dates des primaires. Sterling a déclaré que l’agence “avait dit aux démocrates depuis plus d’un an que nous ne ferions rien qui nécessiterait d’avoir deux dates” pour les primaires des partis. Il a déclaré qu’en raison du calendrier national du GOP, la tenue de la primaire républicaine de Géorgie avant le 1er mars “réduirait de moitié le nombre de délégués”.

___

Les rédacteurs de l’Associated Press Michelle L. Price à New York et Christina A. Cassidy à Atlanta ont contribué à ce rapport.

___

Meg Kinnard peut être jointe à http://twitter.com/MegKinnardAP

Meg Kinnard, l’Associated Press