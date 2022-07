EXPLAINER: Comment les alliés de Trump peuvent être poussés à témoigner en Ga.

ATLANTA (AP) – Alors qu’une enquête géorgienne sur une ingérence criminelle potentielle dans les élections de 2020 se réchauffe, les procureurs tentent de forcer les alliés et les conseillers de l’ancien président Donald Trump à venir à Atlanta pour témoigner devant un grand jury spécial.

Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, a ouvert l’enquête criminelle au début de l’année dernière et le grand jury spécial a été réuni en mai à sa demande. Dans une lettre demandant au juge en chef de la cour supérieure du comté de constituer un grand jury spécial, elle a mentionné la nécessité de pouvoir délivrer des assignations à comparaître pour les témoins qui, autrement, ne voulaient pas parler avec son équipe.

Pour les témoins qui vivent en dehors de la Géorgie, le processus d’obtention d’une citation à comparaître est plus compliqué que pour les témoins dans l’État. Willis a lancé la semaine dernière ce processus pour sept associés de Trump, dont l’ancien maire de New York Rudy Giuliani et le sénateur américain Lindsey Graham, RS.C.

POURQUOI EST-IL PLUS COMPLIQUÉ D’ASSIGNER UN TÉMOIN À L’EXTÉRIEUR DE L’ÉTAT ?

Les tribunaux d’État n’ont généralement pas de pouvoir d’assignation au-delà des frontières de l’État où ils se trouvent. Pour cette raison, les procureurs doivent suivre un processus en plusieurs étapes défini dans les lois adoptées dans chaque État qui donne aux procureurs le pouvoir d’exiger qu’un témoin de l’extérieur de l’État vienne témoigner.

QUE DOIT FAIRE UN PROCUREUR ?

Le procureur dépose une requête auprès du tribunal expliquant pourquoi le témoignage de la personne est « important et nécessaire » pour l’enquête du grand jury. Étant donné que le procureur doit justifier le fait de forcer une personne à se rendre dans un autre État, la requête peut fournir des informations précieuses sur le fonctionnement autrement secret d’une enquête par un grand jury.

Par exemple, dans plusieurs des requêtes déposées la semaine dernière dans le cadre de l’enquête, Willis a allégué qu’il y avait “un plan coordonné multi-états par la campagne Trump pour influencer les résultats des élections de novembre 2020 en Géorgie et ailleurs”.

Dans chaque pétition, elle a décrit les actions spécifiques de la personne dont elle cherchait à contraindre le témoignage et a identifié les «connaissances uniques» de la personne qui rendent son témoignage nécessaire.

QUEL EST LE RÔLE DES JUGES ?

Si le juge de la juridiction où travaille le procureur convient que la déposition du témoin est nécessaire, le juge délivre une « attestation de témoin important » portant le sceau du tribunal. Ce document est censé être déposé, avec la requête, devant un tribunal du comté où le témoin vit dans un autre État.

Le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Robert McBurney, le juge qui supervise le grand jury spécial, a approuvé la semaine dernière les requêtes déposées par Willis. La prochaine étape consiste pour le bureau du procureur du comté de Fulton à travailler avec les procureurs locaux dans chaque État où vivent les témoins pour déposer les documents auprès des tribunaux et pour notifier la personne dont le témoignage est recherché.

L’avis indique à la personne de comparaître devant un juge local dans son État d’origine. Si la personne envisage de contester l’assignation, le juge organisera une audience pour déterminer si l’assignation doit être émise, l’obligeant à se rendre à Atlanta pour témoigner devant le grand jury spécial. Le témoin a le droit d’être représenté par un avocat à l’audience. Les procureurs du comté de Fulton peuvent se déplacer pour être présents à l’audience afin de fournir un soutien aux procureurs locaux et éventuellement de témoigner sur les raisons pour lesquelles le témoignage de la personne est nécessaire.

Lors de l’audience, le juge déterminera si la personne est effectivement un témoin “important et nécessaire” et si cela lui causera des difficultés excessives à se rendre à Atlanta pour témoigner. Si le juge est d’accord avec le procureur, le juge délivre une assignation à comparaître obligeant la personne à se rendre à Atlanta pour témoigner.

LE TÉMOIN PEUT-IL CONTRER LA CITATION ?

Oui. Il est possible que la personne fasse appel de l’ordonnance du juge local délivrant l’assignation. Si la personne ne fait pas appel de cette ordonnance ou si l’appel est rejeté, la personne peut toujours déposer une requête en annulation de l’assignation auprès du tribunal d’Atlanta. Il appartiendrait alors à McBurney de décider si la personne doit témoigner ou si des limites doivent être imposées aux questions que les procureurs et les grands jurés peuvent poser.

Si une personne ne se présente pas lorsqu’on lui ordonne de témoigner, elle peut être reconnue coupable d’outrage au tribunal et faire face à une peine pouvant inclure une amende ou une peine d’emprisonnement.

SI QUELQU’UN EST APPELÉ À TÉMOIGNER, EST-CE QUE CELA SIGNIFIE QU’IL NE SERA PAS INCONNU ?

Non. Contrairement à un grand jury ordinaire, un grand jury spécial peut assigner à comparaître la cible d’une enquête. Mais le grand jury spécial ne peut pas émettre d’acte d’accusation. Une fois son enquête terminée, le grand jury spécial émettra des recommandations. Willis n’est pas liée par les recommandations du grand jury spécial, et c’est finalement sa décision de demander ou non une inculpation à un grand jury ordinaire.

Toute personne assignée à comparaître peut faire valoir le droit du cinquième amendement contre l’auto-incrimination lorsqu’elle est interrogée devant un grand jury spécial.

EST-IL POSSIBLE QUE TRUMP POURRAIT ÊTRE ASSIGNÉ?

Oui. Willis pourrait utiliser ce processus pour tenter de contraindre à témoigner l’ancien président. Compte tenu de son passé dans les affaires judiciaires, il est probable que cela conduirait à une longue bataille devant les tribunaux.

QUELLES ACCUSATIONS LES PROCUREURS ENVISAGENT-ILS ?

Dans une lettre envoyée par Willis aux hauts responsables de l’État l’année dernière, elle a déclaré qu’elle enquêtait sur “les violations potentielles de la loi géorgienne interdisant la sollicitation de fraude électorale, la réalisation de fausses déclarations aux organes gouvernementaux de l’État et locaux, le complot, le racket, la violation de prestation de serment et toute implication dans la violence ou les menaces liées à l’administration de l’élection. »

Parmi les choses que Willis a déclaré que son équipe examinait, il y a un appel téléphonique du 2 janvier 2021 dans lequel Trump a exhorté le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger à “trouver” suffisamment de votes pour annuler sa perte, les appels que Graham a faits à Raffensperger et faux les allégations de fraude électorale qui ont été faites par Giuliani et d’autres lors des audiences du comité législatif de décembre 2020 au Capitole de l’État.

Kate Brumback, L’Associated Press