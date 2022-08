EXPLAINER : Comment le FBI obtient-il un mandat pour perquisitionner une maison ?

La nouvelle que des agents du FBI sont descendus dans la maison de Mar-a-Lago de l’ancien président Donald Trump et l’ont fouillée a engendré des accusations selon lesquelles une organisation politisée d’application de la loi ferait l’appel d’offres de l’administration Biden en ciblant des ennemis politiques.

La réalité est que le processus d’obtention d’un mandat de perquisition est contrôlé par une liste de contrôle des exigences avant qu’un juge n’approuve la décision d’envahir la maison de quelqu’un.

Les experts disent que même la décision de demander un mandat pour perquisitionner la propriété d’un ancien président aurait probablement dû être approuvée par de hauts responsables du ministère de la Justice.

La perquisition fait partie d’une enquête visant à déterminer si Trump a emporté des dossiers classifiés de la Maison Blanche à sa résidence en Floride, selon des personnes proches du dossier.

Le ministère de la Justice enquête sur la mauvaise gestion potentielle d’informations classifiées depuis que la National Archives and Records Administration a déclaré avoir reçu de Mar-a-Lago 15 boîtes de documents de la Maison Blanche, y compris des documents contenant des informations classifiées, plus tôt cette année.

Voici un aperçu du processus d’obtention d’un mandat de perquisition et des lois régissant les documents gouvernementaux :

COMMENT FONCTIONNENT LES MANDATS DE RECHERCHE ?

Les agents du FBI ne peuvent pas simplement se présenter pour fouiller une propriété telle que Mar-a-Lago. Les enquêteurs doivent d’abord obtenir un mandat de perquisition, ce qui nécessite de convaincre un juge qu’ils ont une cause probable qu’un crime s’est produit.

Les autorités fédérales qui demandent un mandat de perquisition présentent leurs preuves et la raison pour laquelle il faut fouiller une propriété dans un affidavit examiné par un magistrat fédéral ou un juge du tribunal de district.

Les juges magistrats ne sont pas nommés par le président et confirmés par le Sénat. Au lieu de cela, ils sont nommés par les juges des tribunaux de district pour traiter des questions telles que les demandes de mandat de perquisition et les comparutions initiales des accusés devant le tribunal.

Le juge peut demander des informations complémentaires et interroger sous serment l’agent qui demande le mandat de perquisition. Le juge ne signera le mandat que s’il y a une cause probable qu’il existe des preuves d’un crime fédéral à l’endroit où les autorités veulent fouiller.

Compte tenu de la sensibilité d’une enquête impliquant un ancien président, il doit y avoir eu de sérieuses délibérations de la part du ministère de la Justice et du juge, a déclaré Dennis Lormel, qui a servi 28 ans au FBI avant de prendre sa retraite en 2003.

“Cela ne pouvait pas être juste un réflexe ‘allons purger un mandat'”, a déclaré Lormel, aujourd’hui président de la Society of Former Special Agents of the FBI. “Je voudrais m’assurer que j’ai un affidavit aussi hermétique ou aussi à l’épreuve des balles que possible.”

Le processus de demande de mandat de perquisition se déroule en secret afin d’éviter d’avertir la personne dont les biens pourraient être fouillés. Tous les dossiers judiciaires liés à la demande de mandat seraient scellés.

Ces dossiers restent généralement sous scellés à moins et jusqu’à ce qu’une affaire pénale soit engagée, et même alors, les autorités peuvent essayer de garder l’affidavit hors de la vue du public. La personne dont les biens sont fouillés a le droit de voir le mandat, mais pas l’affidavit.

Si une propriété est fouillée sans mandat valide ou motif probable, toute preuve saisie peut être supprimée, ce qui signifie qu’elle ne peut pas être utilisée devant un tribunal.

Brian O’Hare, président de la FBI Agents Association, a déclaré mardi que tous les mandats de perquisition “doivent satisfaire à des règles de procédure détaillées et claires, et sont le produit d’une collaboration et d’une consultation avec les avocats concernés du ministère de la Justice”.

Dans ce cas particulier, l’exécution du mandat comprenait également la notification au détail des services secrets qui assure la protection de l’ancien président et de ses domiciles. Une personne familière avec la perquisition a déclaré à l’Associated Press que le FBI avait contacté les services secrets peu de temps avant de signifier le mandat.

Des agents des services secrets ont contacté le ministère de la Justice et ont pu valider le mandat avant de faciliter l’accès au domaine, a déclaré la personne.

QUELLES LOIS PEUVENT ÊTRE EN CAUSE ?

On ne sait pas ce que les responsables de la loi pensent avoir été violé. De nombreuses lois fédérales traitent du traitement des documents classifiés, y compris des lois qui érigent en crime le fait de supprimer ces documents et de les conserver dans un lieu non autorisé.

Le Presidential Records Act, promulgué en 1978 à la suite du scandale du Watergate, exige la préservation des documents de la Maison Blanche en tant que propriété du gouvernement américain.

Mais alors que la loi est conçue pour exiger la conservation de documents tels que les courriels, les messages texte et les enregistrements téléphoniques, il n’y a jamais eu de cas dans lequel un ancien commandant en chef a été puni pour avoir enfreint la loi sur les dossiers présidentiels et il n’y a pas de véritable mécanisme pour faire respecter la loi.

Une autre loi fédérale stipule que c’est un crime si quelqu’un en possession de documents gouvernementaux « dissimule, enlève, mutile, efface ou détruit volontairement et illégalement » les documents. Si la personne est reconnue coupable, la loi prévoit une amende ou jusqu’à trois ans de prison, ou les deux.

Cette loi stipule également que la personne condamnée “doit perdre son poste et être disqualifiée pour occuper un poste aux États-Unis”. Mais des experts juridiques ont déclaré que cela ne s’appliquerait pas dans le cas du poste de président, dont les qualifications sont fixées par la Constitution.

____

Les journalistes d’Associated Press Mike Balsamo et Eric Tucker à Washington ont contribué à ce rapport.

Alanna Durkin Richer, Associated Press