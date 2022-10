EXPLAINER: Comment l’AP compte le vote le soir des élections

WASHINGTON (AP) – Les États-Unis n’ont pas d’agence gouvernementale qui dit immédiatement à la nation qui a remporté une élection. Chaque État a son propre processus de décompte des voix et les organes de presse jouent un rôle clé.

L’Associated Press est la seule organisation de presse qui fait tous les calculs, jusqu’au niveau du comté, rassemblant les informations de vote et les transmettant aux organisations de presse membres et aux clients. Stephen Ohlemacher, rédacteur en chef des décisions électorales de l’AP, qualifie les élections de “le plus grand acte de journalisme qui se produit tous les deux ans”.

Mais ce n’est pas une affaire d’un soir.

Voici comment ça fonctionne:

PRÉP, PRÉP ET PLUS DE PRÉP

Pendant des années, AP a employé une équipe de recherche électorale à temps plein qui travaille toute l’année pour s’assurer que les autres entités AP impliquées dans les appels de course – l’équipe de dépouillement des votes, le bureau de décision et la salle de presse – savent autant que possible à quoi s’attendre une fois l’élection Le jour arrive.

Cela inclut des détails qui varient d’un état à l’autre sur des choses comme quand et comment les gens peuvent voter, comment ces votes sont comptés et tout changement depuis la dernière élection.

Étant donné que différents États comptent les bulletins de vote à des moments différents, il peut prendre plus de temps pour déclarer un gagnant dans certains endroits. Il existe également des règles variables sur le moment où des recomptages ou des ruissellements pourraient être nécessaires.

Tout cela signifie que nous ne saurons pas qui a remporté toutes les courses le soir des élections.

UNE ENTREPRISE MASSIVE

Avec des journalistes politiques basés dans des États clés du pays – et des journalistes sur le terrain dans les 50 États – AP a une empreinte inégalée pour la couverture des élections en texte, photos, vidéo et vidéo en direct. Depuis les endroits qu’ils connaissent le mieux, les journalistes de l’AP envoient ce qu’ils voient aux urnes et signalent tout problème qui survient.

Outre ses propres journalistes, l’AP compte environ 4 000 stringers – des pigistes temporaires – qui, grâce à des années de relations de confiance avec des greffiers de comté et d’autres responsables locaux, recueillent les totaux des votes au niveau local et les transmettent aux centres de saisie des votes de l’AP.

Des centaines de préposés à l’inscription des votes répondent à ces appels, notent les décomptes et entrent les résultats dans la base de données électorale d’AP. Étant donné que de nombreux États et comtés affichent les résultats de leurs soirées électorales sur des sites Web, certains greffiers surveillent ces sites et saisissent également les résultats dans la base de données.

LA PRÉCISION IMPORTE LE PLUS

Tous les chiffres sont vérifiés plusieurs fois pour leur exactitude.

Les greffiers d’inscription au vote posent des questions pour vérifier les informations qu’ils obtiennent, comme s’il y a des problèmes dans le comté du stringer, et contestent les détails si quelque chose semble anormal.

Les vérifications automatisées détectent également tout problème avec les données, comme les incohérences avec l’historique des votes précédents d’un comté ou d’autres données. Par exemple, si plus de votes sont signalés comme étant exprimés qu’il n’y a d’électeurs inscrits dans un comté, une alerte apparaîtra sur l’écran du greffier et convoquera un superviseur.

L’équipe d’analystes à plein temps de recherche électorale et de contrôle de la qualité d’AP surveille et examine les résultats pour détecter les anomalies, en utilisant des outils statistiques sophistiqués et les propres recherches d’AP pour garantir l’exactitude.

En 2020, AP était précis à 99,9 % dans les appels aux courses américaines et à 100 % dans les courses présidentielles et du Congrès pour chaque État.

QUI FAIT LES APPELS — ET COMMENT ?

Le soir même des élections, les appelants de chaque État reçoivent des informations détaillées de l’équipe de recherche électorale d’AP, notamment des données démographiques, le nombre de bulletins de vote par correspondance et des problèmes politiques susceptibles d’affecter le résultat des courses qu’ils doivent appeler.

Selon Ohlemacher, environ 60 personnes seront impliquées dans la déclaration des gagnants dans plus de 7 000 courses à travers le pays lors des élections générales de cette année, certaines se concentrant spécifiquement sur des types de courses, comme le Congrès, les concours de gouverneurs et législatifs.

Les rédacteurs en chef de l’équipe de décision d’AP, basée à Washington, fournissent l’approbation finale sur les courses pour le président, le gouverneur, le Sénat américain et les courses clés pour US House, et consultent les appelants de course à travers le pays sur d’autres courses à l’échelle de l’État.

L’AP ne déclarera un gagnant que lorsqu’il est possible de dire avec 100% de certitude qui a remporté une course donnée. Il n’y a pas de projection ou de spéculation, seulement des déterminations basées sur des données montrant quand il est jugé impossible pour les candidats en queue de dépasser un candidat en tête.

“Lorsque les votes arrivent et qu’ils répondent à nos attentes, il est beaucoup plus facile de déclarer un gagnant”, a déclaré Ohlemacher. “Lorsque les votes arrivent et contredisent nos attentes, c’est là que nous freinons. Nous n’appelons pas un gagnant jusqu’à ce qu’il n’y ait pas de chemin pour que le candidat à la traîne rattrape le leader.

___

Meg Kinnard a rapporté de New York. Elle peut être contactée sur http://twitter.com/MegKinnardAP

___

Meg Kinnard et Almaz Abedje, The Associated Press