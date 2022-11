EXPLAINER : Comment l’action climatique de l’ONU sur les pertes et les dommages fonctionnera-t-elle ?

Commentez cette histoire Commentaire

SHARM el-SHEIKH, Égypte – La décision prise dimanche par des nations du monde entier de créer un fonds pour aider les pays pauvres durement touchés par le réchauffement de la planète a été l’une des plus importantes depuis le début des pourparlers sur le climat de l’ONU il y a 30 ans. C’était une confirmation sans équivoque que les pays pauvres, aux ressources limitées, sont les plus touchés par les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les inondations, les vagues de chaleur et les tempêtes et, au moins à un certain niveau, les pays industrialisés qui ont le plus contribué au changement climatique ont un responsabilité d’aider.

Alors que les chefs de gouvernement, les écologistes et les militants ont célébré les projets d’un tel fonds, de nombreuses questions restent en suspens, allant de la manière dont cela fonctionnera aux répercussions à long terme. Voici un aperçu du développement de l’idée de « pertes et dommages », le terme qui lui est donné dans les négociations sur le climat, et ce que nous savons du fonds.

Au début des années 1990, l’Alliance des petits États insulaires, un groupe de pays côtiers et de petits États insulaires de faible altitude, a commencé à demander la création d’un fonds pour les pertes et dommages alors que les Nations Unies créaient un cadre pour faire face au changement climatique sur une base niveau international.

Depuis lors, l’idée a toujours fait partie des sommets annuels de l’ONU sur le climat. Cependant, on en parlait souvent en marge des négociations, ce que les pays en développement et les militants feraient pression alors que de nombreux pays riches utilisaient leur poids pour écraser l’idée. Pour la première fois, à la COP27 de cette année, il a été inscrit à l’ordre du jour et est devenu la pièce maîtresse des discussions.

Le fonds s’appuiera initialement sur les contributions des pays développés et d’autres sources privées et publiques, telles que les institutions financières internationales, avec une option pour les autres grandes économies de se joindre à la ligne.

La texte définitif pointe vers “l’identification et l’expansion des sources de financement”, quelque chose l’UE, les États-Unis et d’autres avaient réclamé pendant les négociations, suggérant que les nations qui sont à la fois très polluantes et considérées comme se développant selon les critères, devraient également contribuer au fonds.

Au cours des pourparlers, la Chine a déclaré que l’argent pour le nouveau fonds devrait provenir des pays développés, pas d’eux. Mais il y a un précédent pour que la Chine contribue volontairement aux fonds climatiques, si les États-Unis le font aussi.

Lorsque l’administration Obama a promis 3 milliards de dollars au Fonds vert pour le climat en 2014, la Chine a également versé 3,1 milliards de dollars pour le fonds.

Plus de détails sur qui paie seront décidés par un comité qui prévoit de lancer le fonds d’ici un an.

L’accord indique que le fonds aidera “les pays en développement qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes du changement climatique”, bien qu’il y ait de la place pour que les pays à revenu intermédiaire qui sont gravement touchés par les catastrophes climatiques soient également payés.

Il faudra déterminer comment le fonds pour les pertes et dommages s’intégrera aux “autres institutions, agences qui font du travail humanitaire, aident les gens à se reconstruire, font face aux crises de migration et de réfugiés, s’occupent de la sécurité alimentaire, de la sécurité de l’eau”. David Waskow, directeur international du climat du World Resources Institute.

Ces détails seront également mis au point par le comité au cours de l’année à venir.

Au-delà de la simple aide financière, la création du fonds est considérée comme un énorme pas en avant, mais la manière dont il sera finalement perçu dépendra en partie de la rapidité avec laquelle il pourra être mis en place.

Lors de la séance de clôture dimanche, Lia Nicholson d’Antigua a déclaré que le comité de transition devrait être mis en place immédiatement et doté de mandats clairs.

“Ce fonds pour les pertes et dommages doit devenir le canot de sauvetage dont nous avons besoin”, a-t-elle déclaré.

Il y a un manque de crédibilité à cause des promesses passées non tenues.

En 2009, les pays riches ont convenu de fournir 100 milliards de dollars par an pour aider les pays en développement à passer à des systèmes énergétiques verts et à s’adapter au changement climatique. Cependant, à ce jour, cette initiative n’a jamais été entièrement financée.

L’une des principales raisons pour lesquelles les pays riches se sont longtemps opposés à un tel fonds pour pertes et dommages était la crainte qu’il ne s’ouvre alors à une responsabilité à long terme. Malgré l’adoption, cette préoccupation est toujours d’actualité, comme en témoigne la façon dont les négociateurs se sont assurés que le langage du fonds ne disait pas « responsabilité » et que les contributions étaient volontaires.

Malgré ces mises en garde, la création d’un tel fonds pourrait avoir des répercussions, à la fois juridiques et symboliques, dans les cercles climatiques et au-delà. Par exemple, plusieurs nations insulaires du Pacifique ont fait pression pour que la Cour internationale de justice se penche sur le changement climatique. Ils soutiennent que les lois internationales doivent être renforcées pour protéger leurs droits dans le cas où leurs terres seraient englouties par la montée des mers. La création d’un fonds pour les pertes et dommages pourrait renforcer ces arguments.

Les rédacteurs d’Associated Press Frank Jordans et Seth Borenstein ont contribué à ce rapport.