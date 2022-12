EXPLAINER: Comment la dernière aide américaine rend l’Ukraine plus forte

WASHINGTON (AP) – La présence du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à Washington mercredi met un point d’exclamation dramatique sur la dernière annonce d’aide militaire de l’administration Biden à la nation déchirée par la guerre.

De manière plus ou moins importante, l’énorme paquet de 1,85 milliard de dollars étendra les capacités des troupes de Zelenskyy à éliminer les frappes aériennes russes entrantes et à poursuivre les contre-offensives pour repousser les troupes d’invasion. Cela permet également au président Joe Biden de respecter son engagement envers l’une des demandes de champ de bataille les plus urgentes de Zelenskyy – une batterie de missiles Patriot.

Et il y a plus d’aide à venir. Au-delà de l’aide annoncée mercredi, le Congrès est sur le point d’approuver une aide militaire et humanitaire supplémentaire de 45 milliards de dollars pour l’Ukraine. L’argent fait partie d’un énorme projet de loi de financement gouvernemental qui soutiendrait l’Ukraine non seulement l’année prochaine, mais dans certains cas jusqu’en 2025, assurant une assistance continue même si la Chambre passe au contrôle républicain.

Un aperçu de certains des systèmes d’armes fournis par les États-Unis :

BATTERIE DE MISSILE PATRIOT

Les systèmes de missiles Patriot sont depuis longtemps un élément phare pour les États-Unis et leurs alliés dans les régions contestées du monde en tant que bouclier convoité contre les missiles entrants. En Europe, au Moyen-Orient et dans le Pacifique, ils se prémunissent contre d’éventuelles frappes de l’Iran, du Yémen et de la Corée du Nord.

Zelenskyy et d’autres dirigeants ukrainiens ont supplié les États-Unis pendant des mois pour un système de missile guidé sol-air Patriot capable d’intercepter les missiles russes. Des responsables américains ont déclaré mercredi qu’ils en prendraient un dans les stocks d’entraînement du Pentagone et l’enverraient en Ukraine, marquant un changement dans le calcul américain. Les responsables ont discuté des détails de la décision Patriot sous couvert d’anonymat, citant des préoccupations concernant la sécurité opérationnelle.

Les États-Unis avaient été réticents à fournir un système Patriot, craignant qu’il ne provoque Moscou ou ne risque qu’un missile ne frappe à l’intérieur de la Russie et n’intensifie le conflit. Le ministère russe des Affaires étrangères a clairement indiqué que livrer des patriotes à l’Ukraine serait “une autre provocation des États-Unis” qui pourrait provoquer une réponse de Moscou.

Un autre obstacle est la formation. Les troupes américaines devront former les forces ukrainiennes à l’utilisation et à la maintenance de ce système complexe. Un haut responsable de la défense a déclaré mercredi aux journalistes du Pentagone que la formation commencera “très bientôt” et prendra “plusieurs mois”. Des responsables américains ont déclaré que l’instruction aura lieu dans la zone d’entraînement de Grafenwoehr en Allemagne.

Le Patriot a également des capacités quelque peu limitées et les responsables reconnaissent qu’il ne changera probablement pas le cours de la guerre. Les patriotes ont une longue portée de tir, mais ne peuvent couvrir qu’une zone limitée. Le missile intercepteur actuel du Patriot coûte environ 4 millions de dollars par tour et les lanceurs coûtent environ 10 millions de dollars. Chaque batterie Patriot peut avoir jusqu’à huit lanceurs tirant chacun quatre missiles.

À ce prix, il n’est ni rentable ni optimal d’utiliser le Patriot pour abattre les drones iraniens plus petits et moins chers que la Russie utilise en Ukraine.

Le haut responsable de la défense a déclaré que le Patriot compléterait les autres systèmes de défense aérienne de l’Ukraine et serait intégré dans une défense en couches de la nation.

Les États-Unis ont un nombre limité de Patriots et ils sont très demandés, et beaucoup sont déjà déployés dans le monde. Étant donné que l’Ukraine en utilisera un pour former les soldats américains, c’est un de moins pour les troupes à apprendre.

SYSTÈME DE COMMUNICATION PAR SATELLITE

Les responsables américains sont délibérément vagues sur les communications par satellite qui seront achetées dans le cadre de l’Initiative d’assistance à la sécurité de l’Ukraine, qui fournit un financement pour les armes et l’équipement à acheter auprès de vendeurs commerciaux.

Mercredi, le haut responsable de la défense a déclaré qu’une partie des 850 millions de dollars de l’USAI annoncés mercredi serait utilisée pour des contrats visant à augmenter les capacités ukrainiennes existantes. Le responsable a déclaré qu’en raison des négociations contractuelles en cours, le Pentagone pouvait seulement dire qu’il parlait à un certain nombre de fournisseurs de communications par satellite.

Pourtant, d’autres responsables américains ont reconnu que cette décision renforcerait un point de vulnérabilité potentiel pour l’Ukraine après que le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a déclaré que son entreprise ne pouvait plus se permettre de fournir les services Starlink gratuitement.

Musk a expédié les premiers terminaux Starlink en Ukraine quelques jours seulement après l’invasion de la Russie en février, et en octobre, plus de 2 200 satellites du système Starlink en orbite basse fournissaient l’Internet haut débit à l’Ukraine. En octobre, Musk a demandé au Pentagone de prendre en charge les coûts d’exploitation de Starlink en Ukraine et a tweeté qu’il en coûtait 20 millions de dollars par mois à SpaceX pour répondre aux besoins de communication du pays.

Les terminaux et la connectivité par satellite qu’ils ont fournis à l’Ukraine ont “changé la donne” en permettant à l’armée et aux infrastructures ukrainiennes de continuer à fonctionner, a déclaré John Ferrari, chercheur principal et expert spatial à l’American Enterprise Institute.

Bien que l’annonce de financement soit générale et ne cite pas Starlink, Ferrari a déclaré qu’il serait plus difficile d’introduire les systèmes de terminaux satellites d’autres sociétés sur le champ de bataille car ils ne fonctionnent souvent pas bien lorsqu’ils sont mélangés.

MUNITIONS D’ATTAQUE DIRECTE CONJOINTES

Des kits de munitions d’attaque directe conjointes, ou JDAM, sont également fournis à l’Ukraine pour la première fois. Les JDAM sont essentiellement des bombes “stupides” de 500 à 2 000 livres qui ont été modifiées en bombes “intelligentes” en ajoutant une dérive et un kit de navigation. Ce kit supplémentaire permet aux troupes de guider la munition vers une cible, plutôt que de simplement la faire tomber d’un avion de chasse sur le sol.

Le département d’État a déclaré que le JDAM “fournira à l’armée de l’air ukrainienne des capacités de frappe de précision améliorées contre les forces d’invasion russes”.

Les avions de combat, les bombardiers et les drones américains peuvent tous tirer les JDAM, mais les responsables ont refusé de décrire les modifications apportées pour que les bombes puissent être lancées par des avions ukrainiens.

Un autre élément potentiellement intéressant à propos des JDAM est que les États-Unis en ont beaucoup, donc leur fourniture n’implique pas le même type de pressions sur les stocks que les États-Unis ont avec d’autres munitions plus limitées, a déclaré Mark Cancian, conseiller principal du Center for Strategic and Sécurité internationale.

Mais il y a aussi un hic potentiel : les armes sont généralement larguées depuis des avions volant au-dessus ou à proximité de la cible. Cela peut être plus risqué pour les pilotes ukrainiens, car cela pourrait les mettre à portée des systèmes de défense aérienne russes.

Lolita C. Baldor et Tara Copp, l’Associated Press