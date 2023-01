EXPLAINER: Comment la Chambre des représentants élit un président

WASHINGTON (AP) – Kevin McCarthy devrait faire face à un cas de déjà vu mardi. L’avenir politique de l’homme de 57 ans sera à nouveau en jeu alors que les législateurs républicains décideront s’il doit être élu président de la Chambre.

C’est un voyage que le législateur californien a entrepris une fois en 2015, sans succès, face à la même opposition du flanc droit du parti qu’il devrait rencontrer cette semaine. Sa première course à la présidence a eu lieu lorsque le président de la Chambre de l’époque, John Boehner, R-Ohio, a démissionné après une bataille interne du parti avec des membres du House Freedom Caucus ultra-conservateur.

Plus de sept ans plus tard, il est le candidat du parti à la présidence après avoir mené le Parti républicain à une faible majorité lors des élections de mi-mandat de novembre. Il a obtenu le soutien de la majeure partie de la conférence lors d’un vote à huis clos peu de temps après et a surmonté un défi du représentant Andy Biggs, R-Ariz.

Alors que McCarthy n’est actuellement confronté à aucun challenger républicain sérieux pour le poste mandaté par la Constitution, ce qui le placerait en deuxième position après la présidence, son ascension au poste de président est une question ouverte. Il fait face à une opposition enracinée de la part d’un petit nombre de législateurs conservateurs qui, dans une majorité de 222 contre 213, pourraient bien faire échouer sa nomination.

Voici ce que vous devez savoir sur la façon dont la Chambre élit un président :

___

PAS DE MAISON SANS ENCEINTE

Le choix d’un orateur sera le premier vote que la Chambre prendra avant que les nouveaux législateurs et les anciens législateurs ne soient même assermentés mardi. Comme le prévoit la Constitution, la session débutera à midi le 3 janvier, avec tous les législateurs assis sur le sol de la Chambre et les membres des deux partis se joignant au vote pour le président.

La chambre ne peut pas s’organiser tant qu’elle n’a pas de président puisque cette personne sert effectivement de président de la Chambre et de chef administratif de l’institution. La Chambre peut élire un nouveau président à tout moment si la personne occupant ce poste décède, démissionne ou est démise de ses fonctions. À défaut, un président est normalement élu au début d’un nouveau Congrès.

Les législateurs appellent le nom de leur choix pour l’orateur depuis le sol, un appel nominal rare et chronophage qui accentue le drame sur le sol. Les membres animent souvent les débats en criant ou en se levant lorsqu’ils votent.

___

QUI PEUT ÊTRE NOMINÉ ?

Dans les semaines qui suivent une élection, la conférence républicaine et le caucus démocrate organisent un vote informel parmi leurs membres pour décider qui ils veulent nommer pour diriger leur parti en janvier. McCarthy a remporté la majorité du vote républicain lors d’une réunion à huis clos en novembre. Des semaines plus tard, les démocrates ont choisi à l’unanimité le représentant Hakeem Jeffries, DN.Y., pour devenir leur chef alors que le parti passe à la minorité.

Mais, une fois le 3 janvier arrivé, les membres ne sont pas obligés de voter pour le candidat choisi par le parti. Bien que la tradition veuille que le candidat à la présidence soit membre de la Chambre, ce n’est pas obligatoire. Au cours des dernières années, le président Joe Biden, l’ancien président Donald Trump et même un sénateur, le républicain Rand Paul du Kentucky, ont reçu des votes pour le président de la Chambre.

Certes, aucun d’entre eux n’a obtenu la majorité des suffrages.

___

QUE LE VOTE COMMENCE

Une fois que la Chambre a atteint le quorum – ce qui signifie que le nombre minimum de membres sont présents pour procéder – le président désigné de chaque parti sera lu à haute voix par les dirigeants respectifs avant un vote par appel nominal pour élire un nouveau président. Le greffier nomme ensuite les législateurs de chaque parti comme scrutateurs pour comptabiliser les votes.

Le candidat à la présidence doit obtenir la majorité des voix des membres de la Chambre présents et votants.

Historiquement, le nombre magique a été de 218 sur les 435 membres de la Chambre. Mais de nombreux orateurs précédents, y compris la présidente sortante Nancy Pelosi, sont montés sur l’estrade avec moins de voix que cela, car certains membres ont voté présents au lieu d’appeler un nom. Chaque député votant “présent” réduit le décompte global nécessaire pour atteindre la majorité.

Beaucoup sont sceptiques quant au fait que McCarthy atteindra la majorité pour devenir président au premier tour. S’il n’est pas à la hauteur, il est probable que le greffier répétera le vote par appel nominal plusieurs fois jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’obtenir une majorité. On s’attend à ce que McCarthy fasse des concessions et des compromis avec les résistants jusqu’au moment où il pourra saisir le marteau.

___

PASSAGE DU MAILLET

Une fois qu’un candidat à la présidence a obtenu la majorité des voix, le greffier annoncera les résultats de l’élection.

Un comité bipartisan, généralement composé de membres de l’État d’origine du candidat choisi, escortera ensuite le président élu jusqu’au président sur l’estrade où le serment d’office est administré. Le serment est identique à celui que les nouveaux membres prêteront une fois qu’un orateur aura été choisi.

L’orateur sortant rejoindra généralement le successeur au fauteuil de l’orateur, où il passera le marteau en signe de tête à la transition pacifique du pouvoir d’un chef de parti à un autre. Cette fois-ci, ce sera Pelosi, la démocrate californienne qui a tenu le marteau ces quatre dernières années.

Farnoush Amiri, Associated Press