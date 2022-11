EXPLAINER: Comment fonctionnerait un recomptage Boebert-Frisch House

DENVER (AP) – Les règles de recomptage des élections du Colorado pourraient aider à déterminer l’étendue de la faible majorité des républicains à la chambre basse du Congrès en décidant du résultat de la course à la réélection de la représentante républicaine Lauren Boebert contre le démocrate Adam Frisch.

La mince marge dans le tentaculaire 3e district du Congrès, qui couvre le territoire largement rural de l’ouest et du sud de l’État, pourrait déclencher un rare recomptage automatique. L’Associated Press a déclaré que la course était trop serrée pour être annoncée jeudi soir avec Boebert en hausse de 551 voix sur près de 327 000 exprimés et presque tous les votes comptés. Le point d’accès ne passera pas d’appel avant le recomptage, s’il y en a un.

Jusqu’au soir des élections, Boebert était considérée comme pratiquement imbattable dans le district conservateur après que sa rhétorique anti-establishment ait construit une base loyale et attiré l’attention nationale aux côtés d’autres partisans de la ligne dure tels que la représentante de Géorgie, Marjorie Taylor Greene.

Frisch, un ancien conseiller municipal de la station balnéaire d’Aspen qui a fait campagne sur une plate-forme largement conservatrice tout en minimisant son affiliation au Parti démocrate, a tenté d’attirer les républicains mécontents en attaquant ce qu’il a appelé les «bouffonneries» et «la colère» de Boebert.

Pour les deux parties, les enjeux sont importants. Alors, comment cela fonctionnera-t-il ? Q : QUAND UN RECOMPTE EST-IL DÉCLENCHÉ DANS LE COLORADO ?

R : Dans le Colorado, un recomptage automatique est déclenché lorsque la marge de votes entre les deux meilleurs candidats est égale ou inférieure à 0,5 % du total des votes du candidat en tête. Les candidats peuvent également demander un recomptage, payé par leur campagne, si les votes se situent en dehors de cette marge.

L’avance de Boebert jeudi soir s’est traduite par environ 0,34 %.

Q : QUEL SERAIT LE CALENDRIER D’UN RECOMPTE ?

R : La secrétaire d’État du Colorado, Jena Griswold, a jusqu’au 5 décembre pour déclarer si la marge de vote est suffisamment serrée pour exiger un recomptage obligatoire. Les comtés doivent terminer le nouveau tableau avant le 13 décembre.

Q : COMMENT FONCTIONNE UN REPÈRE ?

R : Le bureau de Griswold enverra les règles et les dates pertinentes aux comtés. Les greffiers du comté exécutent ensuite ce qu’on appelle un test de logique et de précision sur leur équipement de vote. Le test fait passer des faux bulletins de vote dans le système pour s’assurer que le décompte des machines correspond à un décompte manuel. Si une machine échoue à l’évaluation, les bulletins de vote seront comptés manuellement.

Si les machines réussissent les tests, les bulletins de vote sont alors rescannés. Si la machine ne peut pas déterminer le choix d’un électeur, des équipes bipartites examinent ces bulletins de vote pour déterminer qui obtient ces votes.

L’ensemble du processus est supervisé par un comité de démarchage composé de représentants démocrates et républicains.

Q : QUELLE EST LA FRÉQUENCE DES RECENSEMENTS DANS LES ÉLECTIONS AUX ÉTATS-UNIS ?

Bien que les données historiques sur les recomptages des courses à la Chambre des États-Unis ne soient pas facilement disponibles, les recomptages des élections à l’échelle de l’État sont extrêmement rares. Dans tout le pays, il y a eu 31 recomptages dans des courses à l’échelle de l’État depuis 2000.

Q : À QUELLE FRÉQUENCE LES RECOMPTES INVERSENT-ILS LES RÉSULTATS ?

Seuls trois de ces recomptages ont changé le résultat de l’élection, et la plus grande marge initiale entre les candidats dans ces courses – 261 voix – était considérablement plus petite que l’avance de Boebert.

La plus grande variation en termes de nombre de votes a eu lieu lors de la course au Sénat de Floride en 2018. Lors du décompte initial, Rick Scott a devancé Ben Nelson par 12 562 voix. Après un recomptage automatique et un recomptage manuel, Scott a finalement gagné par 10 033 voix, pour un décalage de 2 529 voix, soit 0,03%, sur 8,2 millions de votes exprimés.

Au Colorado, le dernier recomptage à l’échelle de l’État a été déclenché automatiquement il y a plus de deux décennies lors d’une course au State Board of Education. La nouvelle tabulation a confirmé les premiers résultats.

Jesse Bedayn est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Jesse Bedayn, Associated Press