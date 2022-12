EXPLAINER : Comment fonctionnera l’expansion des éliminatoires de football universitaire ?

Les éliminatoires de football universitaire comprendront 12 équipes, à partir de la saison 2024.

Un plan d’expansion qui a été élaboré pendant deux ans et négocié pendant encore 18 mois a finalement éliminé tous les obstacles nécessaires pour passer de l’idée à la réalité.

Le CFP a annoncé jeudi que le système actuel à quatre équipes triplerait de taille.

Il reste encore quelques détails à régler, comme les dates exactes de certains matchs, mais le football universitaire est à deux ans d’un autre changement radical dans ses séries éliminatoires.

QU’EST-CE QUI VIENT JUSTE DE SE PASSER?

Les 10 conférences qui jouent au football universitaire majeur organisent également les éliminatoires de football universitaire. Essentiellement, les conférences ont convenu d’ajouter huit équipes supplémentaires au système utilisé pour déterminer un champion depuis 2014.

Il y a eu beaucoup de retards et de désaccords – certains carrément mesquins – sur la voie du consensus.

Le basculement du format à 12 avec quelques années restantes sur le contrat initial de droits médiatiques de 12 ans avec ESPN qui expire après la saison 2025-26 a nécessité la reprogrammation des matchs et le dénouement des contrats de bol.

Mais maintenant c’est fait.

WOW! QUI DEVIENT RICHE ?

Les conférences et les écoles qui se partagent les centaines de millions de dollars de revenus annuels générés actuellement par les séries éliminatoires en feront désormais encore plus.

L’expansion de deux ans avant la fin du contrat actuel avec ESPN devrait rapporter environ 450 millions de dollars de revenus bruts supplémentaires.

“ESPN a la possibilité de diffuser ces jeux”, a déclaré le directeur exécutif du CFP, Bill Hancock. « Et nous sommes juste là-dedans aujourd’hui, bien sûr, et donc nous ne savons pas encore s’ils exerceront leurs droits. Nous allons juste devoir attendre et voir.

Il est peu probable que ce soit un problème.

Hancock a déclaré que le plan actuel de distribution des revenus resterait “philosophiquement” le même.

L’année dernière, chaque conférence Power Five a reçu 74 millions de dollars. Les cinq autres conférences de Bowl Subdivision ont partagé 95 millions de dollars. Notre Dame a reçu 3,55 millions de dollars et les six autres indépendants de FBS se sont partagé 1,88 million de dollars.

Actuellement, les conférences d’équipes qui font le CFP gagnent une prime de 6 millions de dollars.

Tous ces chiffres vont augmenter.

QUE SE PASSE-T-IL APRÈS L’EXPIRATION DU CONTRAT EN COURS

Toutes les personnes impliquées dans les éliminatoires de football universitaire ont exprimé le désir d’explorer la possibilité d’avoir plusieurs partenaires de télévision dans le prochain accord, pas seulement ESPN.

ESPN voudra sans aucun doute toujours participer. Attendez-vous à ce que Fox fasse également une offre, et peut-être d’autres comme NBC, qui vient d’ajouter le Big Ten à sa gamme qui comprend Notre Dame.

Selon une projection, le prochain accord de droits médiatiques CFP atteindrait 2 milliards de dollars par an.

OÙ ET QUAND SONT LES JEUX ?

Le premier tour des séries éliminatoires en 2024 aura lieu sur les sites du campus correspondant aux équipes classées 5 à 12 la semaine se terminant le samedi 21 décembre. Les dates exactes restent à déterminer.

Les quarts de finale et les demi-finales se joueront dans les bols qui ont tourné en tant qu’hôtes des demi-finales dans le format actuel : Rose, Sugar, Orange, Peach, Cotton et Fiesta.

Le match de championnat de la saison 2024 se jouera le 20 janvier 2025 à Atlanta.

Un calendrier similaire sera utilisé pour la saison 2025, avec un match pour le titre qui se jouera le 19 janvier 2026 à Miami Gardens, en Floride.

QUELLES ÉQUIPES ENTRENT ?

Le modèle est appelé six et six. Les six champions de conférence les mieux classés obtiennent une place, les quatre champions les mieux classés obtenant des laissez-passer au premier tour.

Un comité de sélection sélectionnera également les six meilleures équipes générales, choisies quelle que soit la conférence.

Pour avoir une idée de ce à quoi cela ressemblerait, en utilisant le dernier classement CFP et en supposant que les dirigeants actuels de la conférence l’emportent, la Géorgie, le Michigan, le TCU et l’USC seraient les quatre premières têtes de série.

Clemson et Tulane en feraient également les champions de leurs conférences.

Les sélections générales seraient l’État de l’Ohio, l’Alabama, le Tennessee, l’État de Penn, l’État du Kansas et l’Utah.

Les matchs de premier tour seraient Tulane à Ohio State; Utah à Alabama ; Kansas State au Tennessee et Clemson à Penn State.

LE CFP VA-T-IL ENCORE SE DÉVELOPPER ?

On a demandé à Hancock en plaisantant quand les séries éliminatoires passeraient à 16. Il a ri de la question, mais il a fait valoir un point important.

Les deux premières saisons du format à 12 équipes en 2024 et 25 seront comme un essai routier. Les choses pourraient être différentes lorsque de nouveaux contrats seront établis pour 2026 et au-delà. Peut-être que plus de jeux seront joués sur le campus et moins dans les jeux de bol en site neutre.

Mais Hancock a déclaré que les présidents d’université et les chanceliers qui supervisent les séries éliminatoires et ont le dernier mot sur ce à quoi elles ressembleront sont fermement derrière le nombre d’équipes et la composition du peloton.

“Tout le monde est solide sur 12, six, six et il n’y a eu aucune conversation pour changer cela”, a déclaré Hancock. “Je serais stupéfait si cela changeait.”

Ce serait également étonnant si le prochain contrat des séries éliminatoires s’étendait aussi loin que le dernier, alors imaginez que la prochaine série de discussions sur l’expansion est dans au moins six ans.

Ralph D. Russo, The Associated Press