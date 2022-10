EXPLAINER : Comment et pourquoi les vagues de foule deviennent-elles mortelles ?

Cela s’est produit lors d’un festival de musique à Houston, dans un stade de football en Angleterre, lors d’un pèlerinage du hajj en Arabie saoudite, dans une boîte de nuit de Chicago et d’innombrables autres rassemblements : de grandes foules se précipitent vers les sorties, sur les terrains de jeu ou se pressent contre une scène avec un tel force que les gens sont littéralement pressés à mort.

Et c’est encore arrivé, lors des festivités d’Halloween dans la capitale sud-coréenne Séoul, où une foule s’est avancée, la rue étroite dans laquelle ils se trouvaient agissant comme un étau, faisant plus de 140 morts et 150 blessés.

Le risque de tels accidents tragiques, qui a reculé lorsque les sites ont fermé et que les gens sont restés chez eux en raison de la pandémie de COVID-19, est revenu.

Certes, la plupart des événements où de grandes foules se rassemblent se déroulent sans blessure ni mort, avec des fans qui vont et viennent sans incident. Mais ceux qui ont terriblement mal tourné partageaient certains traits communs. Voici pourquoi cela se produit :

COMMENT LES GENS MEURENT-ILS LORS DE CES ÉVÉNEMENTS ?

Alors que les films qui montrent des foules essayant désespérément de fuir suggèrent que se faire piétiner pourrait être la cause de la plupart des décès, la réalité est que la plupart des gens qui meurent dans une foule sont étouffés.

Ce qu’on ne voit pas, ce sont des forces si puissantes qu’elles peuvent plier l’acier. Cela signifie que quelque chose d’aussi simple que respirer devient impossible. Les gens meurent debout et ceux qui tombent meurent parce que les corps sur eux exercent une telle pression que la respiration devient impossible.

“Alors que les gens luttent pour se lever, les bras et les jambes se tordent ensemble. L’approvisionnement en sang commence à être réduit dans le cerveau », a déclaré à NPR G. Keith Still, professeur invité de science des foules à l’Université de Suffolk en Angleterre, après l’afflux de foule d’Astroworld à Houston en novembre dernier. « Cela prend 30 secondes avant de perdre connaissance, et environ six minutes, vous êtes en asphyxie compressive ou restrictive. C’est généralement la cause attribuée au décès – pas l’écrasement, mais la suffocation.

À QUELLE EST L’EXPÉRIENCE D’ÊTRE BALAYÉ DANS UN CRUSH DE PERSONNES COMME ?

Les survivants racontent des histoires à bout de souffle, poussés plus profondément sous ce qui ressemble à une avalanche de chair alors que d’autres, désespérés de s’échapper, les escaladent. D’être coincé contre des portes qui ne s’ouvrent pas et des clôtures qui ne cèdent pas.

“Les survivants ont décrit avoir été progressivement comprimés, incapables de bouger, la tête” verrouillée entre les bras et les épaules … les visages haletants de panique “”, selon un rapport après un écrasement humain en 1989 au stade de football de Hillsborough à Sheffield, en Angleterre, a conduit à la mort de près de 100 fans de Liverpool. “Ils savaient que des gens mouraient et ils étaient impuissants à se sauver.”

QU’EST-CE QUI DÉCLENCHE CES ÉVÉNEMENTS ?

Dans une boîte de nuit de Chicago en 2003, une vague de foule a commencé après que les agents de sécurité ont utilisé du gaz poivré pour interrompre une bagarre. Vingt et une personnes sont mortes dans l’afflux de foule qui en a résulté. Et ce mois-ci en Indonésie, 131 personnes ont été tuées lorsque des gaz lacrymogènes ont été tirés dans un stade à moitié fermé, déclenchant une cohue aux sorties.

Au Népal en 1988, c’est une averse soudaine qui a envoyé les supporters de football se précipiter vers les sorties verrouillées du stade, entraînant la mort de 93 supporters. Lors du dernier incident en Corée du Sud, certains organes de presse ont rapporté que le coup de foudre s’était produit après qu’un grand nombre de personnes se soient précipitées dans un bar après avoir entendu qu’une célébrité non identifiée s’y trouvait.

Mais Still, le professeur britannique qui a témoigné en tant que témoin expert dans des affaires judiciaires impliquant des foules, a souligné une variante de l’exemple séculaire de quelqu’un criant “Au feu” dans une salle de cinéma bondée. Il a déclaré à l’AP l’année dernière que ce qui allume la mèche d’une telle ruée vers la sécurité aux États-Unis, plus que dans tout autre pays, c’est le son de quelqu’un qui crie : “Il a une arme !”

QUEL RÔLE A JOUÉ LA PANDÉMIE ?

Les stades se remplissent à nouveau. Pendant la pandémie, au fur et à mesure que les matchs avançaient, les équipes ont pris des mesures créatives pour que les choses paraissent quelque peu normales. Des figurines en carton de fans ont été placées dans certains des sièges et le bruit de la foule a été diffusé – une version sportive d’une piste de rire de comédie.

Maintenant, cependant, les foules sont de retour et le danger est revenu.

“Dès que vous ajoutez des personnes dans le mélange, il y aura toujours un risque”, a déclaré Steve Allen de Crowd Safety, un cabinet de conseil basé au Royaume-Uni engagé dans des événements majeurs à travers le monde, à l’AP en 2021.

The Associated Press