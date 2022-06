EXPLAINER: Chaleur, humidité un mélange périlleux dans les décès d’immigrants

La combinaison de la chaleur et de l’humidité aurait rapidement créé des conditions potentiellement mortelles à l’intérieur du semi-remorque emballé et non climatisé où des dizaines d’immigrants ont été retrouvés morts, a déclaré un expert.

Bien qu’il ne soit pas clair depuis combien de temps les personnes étaient à l’intérieur de la caravane, il ne faudrait probablement qu’une heure ou moins pour que les températures atteignent 125 degrés (51 degrés Celsius) ou plus, a déclaré Jennifer Vanos, professeure adjointe en climat et santé à Arizona State University qui a étudié les décès d’enfants dans les voitures.

Le nombre de morts est passé à 53 mercredi, deux jours après que le semi-remorque – rempli de 67 personnes – a été retrouvé abandonné aux abords de San Antonio, marquant l’épisode de contrebande le plus meurtrier du pays à la frontière américano-mexicaine.

QU’EST-CE QUI REND LA SITUATION SI DANGEREUSE ?

Le semi-remorque aurait probablement été chaud – peut-être 105 à 110 degrés – lorsque les gens sont entrés parce que la chaleur et l’humidité extérieures étaient déjà élevées, a déclaré Vanos.

Une fois à l’intérieur, leurs corps auraient créé encore plus de chaleur et d’humidité, et comme il n’y avait pas de circulation d’air, leur sueur ne pouvait pas s’évaporer pour refroidir leur corps et ils se déshydrataient rapidement. Les immigrés n’avaient pas d’eau.

“Toutes ces choses ensemble vont entraîner une mort par la chaleur plus rapide”, a déclaré Vanos.

Cela peut prendre moins d’une heure pour qu’une voiture laissée au soleil passe des températures climatisées à 125 degrés, en partie parce que les fenêtres créent un effet de serre, a déclaré Vanos. Bien que le semi-remorque était sans fenêtre, la température à l’intérieur aurait pu atteindre 125-130 degrés assez rapidement en raison du nombre de personnes et parce que la remorque aurait continué à absorber la chaleur du soleil, a-t-elle déclaré.

On ne sait pas quand ni où les migrants sont montés à bord du camion, mais les enquêteurs de la sécurité intérieure pensent qu’ils sont arrivés près ou à Laredo, sur le sol américain, à environ deux heures de San Antonio, a déclaré mercredi le représentant américain Henry Cuellar à l’Associated Press. On ne sait pas non plus combien de temps la remorque est restée à San Antonio.

COMBIEN DE TEMPS ONT-ILS PU SURVIVRE ?

Cela dépend de leur santé et d’autres facteurs, notamment l’âge, les médicaments et leurs vêtements, a déclaré Vanos.

Un coup de chaleur peut survenir lorsque la température corporelle dépasse 104 degrés, et les organes peuvent commencer à défaillir lorsque la température centrale du corps atteint un niveau critique de 107 à 108 degrés, a déclaré Vanos. Mais une insuffisance cardiovasculaire peut survenir à une température corporelle plus basse si quelqu’un a une maladie cardiaque ou cardiovasculaire préexistante.

Certaines personnes pourraient également être mortes d’un effondrement rénal, surtout si elles avaient une maladie rénale existante, car le manque d’eau a entraîné une déshydratation, a-t-elle déclaré.

Certaines des plus d’une douzaine de personnes transportées vers les hôpitaux souffraient de blessures telles que des lésions cérébrales et des hémorragies internes, selon Rubén Minutti, le consul général du Mexique à San Antonio. Plusieurs personnes sont décédées à l’hôpital. Vanos a déclaré que cela indiquait que leur corps ne pouvait pas réguler sa température et que les organes étaient déjà défaillants.

Tammy Webber, Associated Press