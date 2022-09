STOCKHOLM, Suède (AP) – La Suède organise dimanche des élections pour élire les législateurs au Riksdag de 349 sièges ainsi qu’aux bureaux locaux à travers le pays de 10 millions d’habitants. Le vote anticipé a commencé le 24 août, de sorte que de nombreuses personnes auront déjà voté le jour du scrutin. Voici quelques éléments clés à savoir sur le vote.

CE QUI EST EN JEU?

La Première ministre Magdalena Andersson se bat pour garder ses sociaux-démocrates de centre gauche à la tête d’une coalition de gauche mais fait face à un défi de taille de la droite.

La Suède est connue pour être une société de protection sociale du berceau à la tombe et Andersson aimerait préserver les protections sociales qui ont longtemps défini la Suède et inverser certains des changements axés sur le marché par un gouvernement précédent. Son parti estime que certains des changements, comme les subventions de l’État aux écoles privées, créent de plus grandes inégalités.

Les sociaux-démocrates, autrefois puissants, sont au pouvoir depuis 2014. Mais alors que la popularité du parti diminue par rapport à son apogée au XXe siècle, il a été contraint de présider un gouvernement plus faible s’appuyant davantage sur d’autres partis pour adopter des lois, une situation qui a produit une instabilité politique au cours des huit dernières années.

QUI EST SUSCEPTIBLE DE GAGNER ?

Il y a deux grands blocs, avec quatre partis à gauche et quatre à droite. Les sondages qui ont précédé les élections ont montré que les deux blocs étaient presque à égalité, avec un résultat impossible à prévoir.

Selon la loi suédoise, il incombe au parti qui remporte le plus de sièges de former un gouvernement. Les sondages montrent qu’il s’agit probablement du parti d’Andersson, auquel cas ce serait à elle d’abord d’essayer de former un gouvernement de coalition avec le soutien de la majorité à la législature.

Mais si la gauche dans son ensemble a une piètre performance, elle pourrait ne pas être en mesure de former une coalition. Dans ce cas, le relais serait passé au deuxième plus grand parti pour tenter de former un gouvernement.

QUEL PARTI EST DANS LE NO. 2 PLACES ?

Lors des dernières élections, en 2018, les modérés dirigés par Ulf Kristersson, un parti de centre droit, ont remporté le deuxième plus grand nombre de sièges. Le parti conservateur promeut une économie de marché, une baisse des impôts et un moindre rôle du gouvernement dans un pays doté d’un État-providence généreux soutenu par des impôts élevés.

Mais comme les sociaux-démocrates et de nombreux autres partis traditionnels à travers l’Europe d’ailleurs, les modérés ont également vu leur popularité auprès des électeurs décliner au milieu d’un défi populiste venant de plus à droite.

QUI SONT LES POPULISTES ?

Les démocrates suédois, un parti populiste de droite qui adopte une ligne dure en matière d’immigration et de criminalité, sont entrés pour la première fois au Parlement en 2010 et n’ont cessé de croître depuis.

Le parti a remporté 13% des voix en 2018, devenant la troisième force au parlement. Les sondages montrent que cela devrait s’améliorer par rapport à celui de dimanche.

Certains Suédois décrivent le parti comme trumpiste et se sentent découragés par le fait qu’il a été fondé par des extrémistes d’extrême droite il y a des décennies, ne sachant pas trop s’il faut lui faire confiance dans sa transformation en un parti conservateur plus traditionnel.

Le parti est dirigé par Jimmie Akesson, un ancien concepteur de sites Web de 43 ans qui a été l’élément moteur pour tenter de modérer l’image du parti.

Cependant, le parti a clairement puisé dans l’ambiance sociale. Son succès peut également être mesuré par le fait que d’autres partis se sont rapprochés de ses positions, car de nombreux Suédois pensent qu’ils ne peuvent plus supporter les coûts des politiques généreuses des réfugiés du passé et cherchent à réprimer la criminalité.

Autrefois traités comme des parias, d’autres partis conservateurs sont de plus en plus disposés à traiter avec les démocrates suédois.

QUELLE EST LA GRAVITÉ DE LA CRIMINALITÉ EN SUÈDE ?

Certains des immigrants qui ont été accueillis en Suède au cours des dernières années ont eu des difficultés à s’intégrer à la société suédoise, ce qui a conduit à des quartiers ségrégués avec des taux de criminalité élevés.

La violence des gangs se produit principalement au sein de réseaux criminels trafiquant de la drogue ou impliqués dans d’autres activités illicites. Mais il y a eu des cas récents de passants innocents blessés. Jusqu’à présent cette année, 48 personnes ont été tuées par arme à feu en Suède, trois de plus qu’en 2021.

Les craintes suscitées par les nouvelles constantes de fusillades et d’explosions dans les quartiers défavorisés ont fait de la criminalité l’un des problèmes les plus urgents pour les électeurs.

« Les tirs et les explosions de bombes ont augmenté ces dernières années et (cette violence) est désormais considérée comme un grand problème social. Je ne dirais pas que c’est aussi mauvais que le Mexique, mais nous sommes sur la bonne voie », a déclaré Anders Sannerstedt, politologue à l’Université de Lund, dans le sud de la Suède.

LE FACTEUR GENRE

Andersson est devenue la première femme Premier ministre de Suède il y a moins d’un an – une étape tardive pour un pays qui, à bien des égards, est un exemple d’égalité des sexes.

“J’étais vraiment fière”, a déclaré Ulrika Hoonk, une femme de 39 ans qui a voté tôt à Stockholm vendredi soir, estimant qu’il a fallu “beaucoup trop de temps” pour que cela se produise.

Les sondages montrent que le parti d’Andersson est particulièrement populaire auprès des femmes, les hommes ayant tendance à voter plus conservateur.

Même si Andersson est le premier Premier ministre, il y a encore beaucoup de femmes représentées à des postes d’autorité. Quatre chefs de parti sont des femmes et un parti a une femme et un homme qui se partagent la direction. Au parlement, l’équilibre entre les sexes a longtemps été divisé à peu près à 50-50.

Plusieurs femmes interrogées cette semaine ont déclaré qu’avoir enfin une femme à la tête de la direction était très important pour elles, et un facteur qu’elles ont pris en compte lors du choix du parti à soutenir.

___

Jan M. Olsen à Copenhague, au Danemark, a contribué.

Vanessa Gera, L’Associated Press