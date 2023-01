EXPLAINER: Ce qui s’est réuni pour créer une tornade mortelle en Alabama

DENVER (AP) – Un modèle météorologique de La Nina, de l’air chaud et humide provenant d’un golfe du Mexique exceptionnellement chaud, probablement alimenté par le changement climatique, et un déplacement de tornades vers l’est de plusieurs décennies se sont réunis pour créer le système de tempête inhabituellement précoce et mortel qui a frappé Alabama jeudi, ont annoncé les météorologues.

Et c’est peut-être le début d’une mauvaise année de tornade, s’inquiète un expert.

Les premiers signaux, qui pourraient changer, “indiquent que le schéma global reste favorable pour une année tornade supérieure à la moyenne”, a déclaré Victor Gensini, professeur de météorologie à la Northern Illinois University, qui étudie les schémas de tornade.

Gensini a déclaré que son inquiétude était principalement basée sur des schémas historiques et des changements dans les conditions atmosphériques qui se produisent lorsqu’un La Nina, qui est un refroidissement naturel de certaines parties du Pacifique qui modifie le temps dans le monde entier, se dissipe comme il est prévu de le faire dans quelques mois.

UNE COMBINAISON NÉCESSAIRE

Pour que les tornades se forment, deux grands ingrédients sont nécessaires qui ne sont souvent pas à des niveaux suffisamment élevés en même temps : l’instabilité orageuse humide et le cisaillement du vent, qui est une différence de vitesse et de direction du vent à différentes altitudes.

À cette période de l’année, “le cisaillement est une garantie”, a déclaré Harold Brooks, scientifique principal au National Severe Storms Laboratory de la National Oceanic and Atmospheric Administration. «Ce qui se passe, c’est que lorsque vous obtenez de l’humidité, vous pouvez avoir un système (tempête). C’est l’ingrédient qui manque généralement à cette période de l’année.

Le front froid suivait une ondulation classique dans le courant-jet – les rivières atmosphériques qui déplacent les systèmes météorologiques – observée pendant les hivers de La Nina, a déclaré Gensini. Les hivers de La Nina ont tendance à produire plus de tornades et la NOAA a déclaré cette semaine que les chiffres préliminaires montraient 1 331 tornades en 2022, qui était une année de La Nina, 9 % de plus que la moyenne.

“Si vous allez avoir des tornades en janvier, c’est le type de configuration qui va les produire”, a déclaré Gensini.

Toujours sans humidité, il n’y a pas de tornades.

AIR CHAUD HUMIDE

Les mesures d’humidité dans l’air de l’Alabama étaient environ deux fois plus élevées qu’elles ne devraient l’être à cette période de l’année et plus comme en mai dans Tornado Alley, une zone s’étendant du Texas au Dakota du Sud connue pour être sujette aux tornades, a déclaré Gensini. C’est plus que suffisant pour une tornade.

L’air chaud et humide vient du golfe du Mexique et il a dit : « c’est un signal de changement climatique ».

Gensini a indiqué les mesures de la température de l’eau de la NOAA dans tout le golfe sur un écran d’ordinateur et a déclaré: “Regardez ce chiffre. 70 (21 degrés Celsius). 70. 70. C’est ridicule. C’est bien au-dessus de la moyenne » pour cette période de l’année. Cette eau chaude à proximité a gonflé l’air.

“C’est vraiment un système de type La Nina auquel vous vous attendez, mais qui est augmenté par des températures de surface de la mer anormalement chaudes dans le golfe du Mexique”, a déclaré Gensini.

L’air chaud et humide frappe le front froid et monte comme une rampe et le mélange qui crée les tornades commence, a déclaré Gensini.

TORNADES FRAPPANT L’EST

Au cours des dernières décennies, un nouveau modèle d’activité de tornade a émergé.

Il y a moins de tornades dans Tornado Alley et plus à l’est du fleuve Mississippi dans le sud-est, selon une étude réalisée en 2018 par Gensini et Brooks.

L’activité des tornades augmente le plus dans le Mississippi, l’Arkansas, le Tennessee, la Louisiane, l’Alabama, le Kentucky, le Missouri, l’Illinois, l’Indiana, le Wisconsin, l’Iowa et certaines parties de l’Ohio et du Michigan. La plus forte baisse du nombre de tornades est au Texas, mais même avec la baisse, le Texas reçoit toujours le plus de tornades de tous les États.

Gensini a déclaré que son laboratoire travaillait cet été pour essayer de comprendre pourquoi.

PLUS DE VULNÉRABILITÉ

Un effet secondaire désagréable des tornades se déplaçant plus à l’est est qu’elles se déplacent de zones moins peuplées vers des zones plus peuplées, ont déclaré Brooks et Gensini.

Dans Tornado Alley, une tornade peut parcourir des kilomètres et des kilomètres et ne toucher rien ni personne et donc ne pas être un problème, a déclaré Brooks. Mais ce n’est pas vraiment le cas à l’Est. Les gens et les bâtiments gênent.

Et les personnes sur le chemin sont plus vulnérables.

“Il y a plus de pauvreté dans le Sud-Est, il y a une plus grande population de maisons mobiles”, qui est l’un des endroits les plus dangereux pour une tornade, a déclaré Brooks.

Aussi à cause des trajectoires des tempêtes, ou des routes que les tempêtes suivent en raison du vent et des conditions météorologiques, plus les tornades sont à l’est, plus elles sont susceptibles de frapper plus tard dans la journée et même la nuit, lorsque les gens dorment ou n’écoutent pas les avertissements, dit Gensini.

___

Suivez la couverture climatique et environnementale d’AP sur https://apnews.com/hub/climate-and-environment

___

Suivez Seth Borenstein sur Twitter à @borenbears

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Seth Borenstein, Associated Press