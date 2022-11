EXPLAINER: Ce que Griner peut endurer dans le système pénal russe

LONDRES (AP) – La star de la WNBA, Brittney Griner, a commencé à purger sa peine de neuf ans pour possession de drogue dans une colonie pénitentiaire russe éloignée qui, selon les défenseurs des droits de l’homme, est connue pour ses conditions difficiles et ses criminels violents. C’est dans une région autrefois synonyme de goulag soviétique.

Griner a été condamnée le 4 août après que des agents des douanes ont déclaré avoir trouvé des cartouches de vapotage contenant de l’huile de cannabis dans ses bagages à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou. Le centre all-star avec Phoenix Mercury de la WNBA et double médaillée d’or olympique a déclaré qu’on lui avait prescrit du cannabis pour la douleur et qu’elle n’avait aucune intention criminelle.

Après qu’un tribunal russe a rejeté son appel le mois dernier, ses avocats ont déclaré qu’elle avait été emmenée dans la colonie IK-2 en Mordovie, une région située à 350 kilomètres (210 miles) au sud-est de Moscou.

Voici un aperçu de la vie dans les colonies pénitentiaires russes et des perspectives de libération de Griner lors d’un échange de prisonniers entre les États-Unis et la Russie.

QU’EST-CE QU’UNE COLONIE PÉNALE ?

Colonie pénitentiaire est un terme utilisé pour décrire le type de prison le plus courant en Russie, où les détenus sont logés dans des casernes et se livrent à des travaux subalternes pour un salaire symbolique.

Sous Josef Staline, des camps de travaux forcés dans des endroits éloignés parsemaient toute l’URSS ; certains bien connus étaient en Mordovie.

« En Russie, la Mordovie est connue comme « le pays des prisonniers ». Ses colonies descendent directement des camps de l’ère stalinienne et ont la réputation d’être particulièrement strictes », a déclaré Zoya Svetova, journaliste russe et défenseuse des droits humains qui travaillait auparavant pour la Commission de surveillance publique, un organisme de surveillance des prisons soutenu par l’État.

Le système du goulag et son prédécesseur tsariste, qui a vu des criminels et des dissidents envoyés dans des régions reculées de la Sibérie, ont fourni de la main-d’œuvre prisonnière pour développer des industries telles que l’exploitation minière et l’exploitation forestière, et pour construire des autoroutes et des voies ferrées. Bien que les conditions varient d’une colonie pénitentiaire à l’autre, la loi russe autorise toujours le travail des détenus, la plupart cousant des uniformes pour l’armée russe et les forces de l’ordre.

La Mordovie abrite plus de 15 colonies similaires, dont l’installation IK-17 où l’Américain Paul Whelan, un marine américain à la retraite détenu en 2018, purge une peine de 16 ans. Whelan a été reconnu coupable d’espionnage, ce que lui et Washington nient.

À QUOI RESSEMBLE LA VIE À IK-2 ?

L’IK-2 est un établissement entièrement féminin pour les délinquants primaires, selon le Service pénitentiaire fédéral de Russie. Ses plus de 800 détenus sont logés dans des casernes.

Mais Svetova a déclaré que IK-2 détenait principalement des femmes reconnues coupables de meurtre et d’agression, ainsi qu’un nombre croissant de personnes incarcérées pour des crimes liés à la drogue. Elle a déclaré à l’Associated Press dans une interview qu’elle et ses collègues avaient reçu plusieurs rapports faisant état de femmes brutalisées par leurs codétenues, des gardiens «cruels» et des installations médicales inadéquates.

« Les colonies de femmes sont toutes desservies par un seul hôpital, dont on nous avait précédemment informé qu’il manquait de médicaments de base », a-t-elle déclaré.

Nadezhda Tolokonnikova du groupe de musique protestataire Pussy Riot, qui a été emprisonnée dans une autre colonie féminine en Mordovie pour avoir protesté contre le président russe Vladimir Poutine dans une cathédrale de Moscou, a déclaré dans une lettre ouverte en septembre 2013 qu’elle entamait une grève de la faim pour attirer l’attention aux conditions brutales.

Elle a allégué que les détenus de la colonie IK-14 “s’effondraient sous la pression de conditions proches de l’esclavage”, forcés de travailler jusqu’à 17 heures par jour et succombaient à la faim et aux engelures.

« J’exige que le camp de Mordovie fonctionne conformément à la loi. J’exige que nous soyons traités comme des êtres humains, pas comme des esclaves », disait sa lettre.

Tolokonnikova a été libérée en décembre de la même année en vertu d’une amnistie du Parlement russe.

Ulyana Khmeleva, une entrepreneure russe qui a passé 11 ans dans les colonies pénitentiaires de Mordovie pour des accusations de drogue qui, selon elle, ont été inventées de toutes pièces, a décrit les installations comme “un enfer moral” dans un essai de 2019 paru dans le journal indépendant russe Mediazona.

Elle et ses codétenus ont été forcés de travailler des heures pénibles dans des températures glaciales, a-t-elle dit, et ont été témoins de la mort de plusieurs codétenus.

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D’UN ECHANGE ?

Le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a déclaré en juillet que Washington avait fait une “proposition substantielle” à Moscou pour ramener Griner chez lui.

Bien que Blinken n’ait pas donné de détails, l’AP et d’autres organes de presse ont rapporté que l’administration Biden avait proposé d’échanger Griner et Whelan contre Viktor Bout, un marchand d’armes russe purgeant une peine de 25 ans aux États-Unis. marchand de mort ».

Cette semaine, un haut diplomate russe a confirmé que des pourparlers en coulisses étaient en cours entre Moscou et Washington.

“Je voudrais espérer que la perspective (d’échanger Bout) est non seulement préservée, mais qu’elle est renforcée, et que le moment viendra où nous parviendrons à un accord concret”, a déclaré vendredi à la presse le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov.

Ryabkov a déclaré que si les deux pays « ne se sont pas encore mis d’accord sur un dénominateur commun », il était « indéniable » qu’un échange était en cours de discussion.

“Nous comptons certainement sur un résultat positif”, a-t-il déclaré.

L’administration Biden a classé Griner et Whelan comme détenus à tort. Les analystes ont souligné que Moscou pourrait utiliser les Américains emprisonnés comme monnaie d’échange dans un contexte de tensions américano-russes croissantes à propos de l’invasion de l’Ukraine par le Kremlin.

