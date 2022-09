EXPLAINER: Bolsonaro frappe le système de vote du Brésil

Commentez cette histoire Commentaire

RIO DE JANEIRO – À un mois de l’élection présidentielle brésilienne, le président Jair Bolsonaro alimente les inquiétudes concernant le système de vote électronique du pays. Il insiste depuis longtemps sur le fait que les machines, utilisées depuis un quart de siècle, sont sujettes à la fraude, bien qu’il ait reconnu l’année dernière que cela n’a pas été prouvé. La plus haute autorité électorale du Brésil affirme que le système a été rigoureusement testé et certains critiques de Bolsonaro disent qu’il pourrait jeter les bases d’une tentative de s’accrocher au pouvoir si le vote ne se déroule pas dans son sens – un peu comme l’ancien président américain Donald Trump, que Bolsonaro admire.

Voici un aperçu du système de vote électronique du Brésil.

POURQUOI LE BRÉSIL UTILISE-T-IL UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE ?

Les autorités brésiliennes ont adopté des machines à voter électroniques pour lutter contre la fraude de longue date. Lors des élections précédentes, les urnes sont arrivées dans les bureaux de vote déjà remplies de votes. D’autres ont été volés et des votes individuels ont été systématiquement falsifiés, selon l’autorité électorale brésilienne.

Les machines électroniques ont été utilisées pour la première fois en 1996 et le premier vote national uniquement électronique a eu lieu quatre ans plus tard. Aujourd’hui, les résultats de plus de 150 millions d’électeurs éligibles sont présentés quelques heures seulement après la clôture des bureaux de vote. Et aucune fraude significative n’a jamais été détectée.

QUELLE EST LA FRÉQUENCE DU VOTE ÉLECTRONIQUE AILLEURS ?

Plus de deux douzaines de pays utilisent une forme ou une autre de système électronique pour les élections nationales, selon l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale.

Divers systèmes de vote électronique sont également répandus aux États-Unis. Mais dans presque tous les cas, les votes exprimés par voie électronique sont étayés par un enregistrement papier, contrairement au Brésil. La Louisiane est le seul État américain où les machines à voter ne produisent aucun type de document papier.

De nombreux électeurs aux États-Unis ont également déposé un bulletin de vote en papier marqué à la main, qui est ensuite passé dans une tabulatrice électronique pour produire des résultats beaucoup plus rapidement qu’un décompte manuel ne le ferait.

Les partisans disent que les systèmes électroniques sont plus efficaces que de demander aux électeurs de remplir des bulletins de vote physiques et de demander aux agents électoraux de les compter à la main. Pourtant, l’adoption a été ralentie ou stoppée dans des pays comme l’Allemagne, la France et les Pays-Bas en raison de soupçons tenaces que le piratage pourrait être possible ou par un manque de transparence dans leur fonctionnement.

Certains experts en vote demandent instamment un enregistrement papier vérifié par les électeurs de chaque bulletin de vote, avec les originaux sécurisés au cas où les résultats seraient contestés.

Mark Lindeman, directeur de Verified Voting, un groupe non partisan qui suit l’utilisation du matériel de vote aux États-Unis, a déclaré qu’un manque de documents physiques rend plus difficile la lutte contre les accusations de fraude.

“Les élections (américaines) de 2020 ont montré la valeur des bulletins de vote papier pour vérifier les résultats des élections”, a-t-il déclaré. “Mais cela a également montré que les dirigeants politiques peuvent attaquer n’importe quel résultat électoral qu’ils n’aiment pas – même avant les élections – et que ces attaques peuvent faire du mal même lorsque les affirmations défient la réalité physique. C’est probablement une plus grande menace pour des élections libres et équitables que n’importe quelle technologie électorale actuelle.

Le système brésilien ne produit pas de registre papier des votes individuels, bien que Bolsonaro ait préconisé cela.

COMMENT LE SYSTÈME DE VOTE DU BRÉSIL EST-IL AUDITÉ ?

L’autorité électorale affirme que la fiabilité des machines à voter est vérifiée avant, pendant et après le scrutin. Les votes enregistrés par chaque machine peuvent être recoupés avec les décomptes globaux après le vote.

Les responsables électoraux reconnaissent que le piratage est toujours un risque, mais affirment que personne n’a jamais réussi à modifier le code source des machines ou les résultats des élections. Ils disent que les risques sont encore minimisés parce que les machines ne sont pas connectées à Internet et que les informations ne sont envoyées que via des systèmes internes, dont des segments s’arrêtent si des altérations sont détectées.

Pour les élections de cette année, plus d’une douzaine d’institutions – dont la police, l’armée, les procureurs et les universités – ont accepté l’invitation du tribunal électoral à auditer les machines. Au cours d’un hackathon de trois jours en mai, une vingtaine d’experts embauchés ont cherché à pénétrer le système. Aucun n’a réussi.

QUAND LES ALLÉGATIONS DE FRAUDE ONT-ELLES COMMENCÉ ?

En 1993, le législateur de l’époque, Bolsonaro, s’est plaint aux membres de l’armée que le système de vote sur papier était truqué et s’est prononcé en faveur de la numérisation. Cependant, une fois le vote électronique mis en place, il est devenu l’un de ses plus féroces critiques. En 2015, il a proposé un amendement constitutionnel pour introduire des procès-verbaux imprimés qui permettraient des recomptages manuels. Cela a été adopté par le Congrès, mais les arguments selon lesquels il était trop coûteux et pouvaient violer le droit au scrutin secret ont conduit la Cour suprême à le bloquer.

QUELLES PREUVES CITE BOLSONARO ?

Bolsonaro a remporté la présidence lors d’un second tour en 2018, et a ensuite affirmé avec véhémence que la fraude lui avait refusé une victoire pure et simple au premier tour.

Pendant des mois, il a promis que des preuves arriveraient et son administration a chargé la police fédérale de parcourir les 25 années précédentes à la recherche de preuves. Enfin, l’année dernière, il a reconnu : « Il n’y a aucun moyen de prouver que les élections étaient ou n’étaient pas frauduleuses. Il y a des indications. Suite à cet aveu, les législateurs ont rejeté un nouveau projet de loi soutenu par Bolsonaro cherchant à nouveau à adopter des documents imprimés.

Pourtant, Bolsonaro a continué à attaquer la fiabilité des machines. En juillet, il a convoqué des dizaines de diplomates à la résidence présidentielle pour présenter ses revendications. Il s’est fortement concentré sur l’existence d’une enquête policière sur un incident de 2018 au cours duquel un pirate informatique a pénétré dans le système interne de l’autorité électorale. L’autorité, qui a demandé l’enquête policière, a déclaré que le pirate informatique n’avait jamais accédé aux machines à voter ni à leur code source et ne pouvait donc pas modifier les données ou compromettre les résultats.

Le département d’État américain a publié une déclaration au lendemain de la rencontre de Bolsonaro avec des diplomates, affirmant que le système électoral et les institutions démocratiques du Brésil sont un “modèle pour le monde”.

Les allégations selon lesquelles le système n’est pas fiable se sont répandues sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie – souvent dans des groupes soutenant le président. Cela est similaire aux attaques mettant en cause la sécurité du matériel de vote aux États-Unis depuis que Trump a perdu l’élection présidentielle de 2020. Les républicains de certains endroits ont cherché à abandonner toutes les machines à voter et à tabuler au profit des bulletins de vote papier et du comptage manuel.

QUEL EST LE RÔLE DES MILITAIRES ?

Bolsonaro, un ancien capitaine de l’armée qui a rempli son gouvernement de personnalités militaires, a cherché à étendre le rôle des forces armées dans les élections. En guise de geste, l’autorité électorale a invité les forces armées à siéger dans sa commission de la transparence et à proposer des modifications au système. Au sein de cette commission, le ministre de la Défense Paulo Sérgio Nogueira a fait une série de déclarations faisant écho aux affirmations de Bolsonaro. Cela a suscité des inquiétudes au pays et à l’étranger au sujet des forces armées – qui ont imposé une dictature de 1964 à 1985 – outrepassant les limites constitutionnelles et devenant potentiellement des outils dans une campagne antidémocratique.

Plus tôt cette année, accompagné du haut conseiller général Augusto Heleno, Bolsonaro a déclaré que les forces armées “ne joueront pas le rôle de simplement approuver le processus électoral ou de participer en tant que spectateurs”. Il a suggéré que l’armée pourrait procéder à un décompte parallèle des résultats. Le ministère de la Défense a également envoyé des dizaines de questions et de suggestions à l’autorité électorale pour d’éventuelles améliorations.

Les négociations avec le président de l’autorité électorale, Alexandre de Moraes, semblaient porter leurs fruits la semaine dernière. Le ministère de la Défense a reconnu le succès des tests effectués sur les machines électroniques. Et de Moraes a accepté la proposition du ministère d’organiser des tests préélectoraux publics utilisant la biométrie, avec des électeurs identifiés par des empreintes digitales et des photos. Il n’est pas clair si un tel système pourrait être mis en place pour le premier tour des élections le 2 octobre.