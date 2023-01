EXPLAINER: À quoi s’attendre le jour 2 de l’élection des présidents de la Chambre

WASHINGTON (AP) – Ce qui devait être un jour de triomphe pour les républicains de la Chambre entrant dans la majorité s’est transformé en chaos mardi alors que les combats interpartis pour savoir qui devrait les diriger dans leur nouveau règne se sont terminés sans orateur à la tribune.

Les républicains n’ont pas réussi à élire un orateur après que Kevin McCarthy n’ait pas réussi à vaincre l’opposition du flanc droit de son parti après une série de votes d’une heure le premier jour du nouveau Congrès.

L’opposition de 20 législateurs, dont certains des membres les plus conservateurs de la chambre, à la présidence de McCarthy a handicapé la capacité de la Chambre à commencer ses travaux et a retardé la cérémonie d’assermentation de centaines de membres de retour et d’étudiants de première année.

Mercredi, les législateurs du GOP tenteront à nouveau d’élire un président malgré l’incertitude quant à la façon dont McCarthy pourrait rebondir après être devenu le premier candidat à la présidence de la Chambre en 100 ans à ne pas remporter le marteau avec son parti majoritaire.

Ce qu’il faut savoir alors que la Chambre se dirige vers le deuxième jour de l’élection des présidents :

___

POURQUOI N’Y A-T-IL PAS DE HAUT-PARLEUR ?

Ayant besoin de 218 voix dans l’ensemble de la Chambre, McCarthy n’en a reçu que 203 lors des deux premiers tours de scrutin le premier jour – moins même que le démocrate Hakeem Jeffries dans la chambre contrôlée par le GOP – et s’en est encore plus mal sorti avec 202 au troisième tour.

Un chœur croissant de détracteurs a averti pendant des mois que le républicain de Californie n’avait pas les voix pour remporter le poste mandaté par la Constitution, ce qui le placerait en deuxième position après la présidence. En réponse, McCarthy a négocié sans fin avec les membres, y compris les représentants Andy Biggs, Scott Perry et Matt Gaetz, pour gagner leur soutien.

Les négociations se sont poursuivies jusqu’à lundi soir, lorsque les membres du groupe ultra-conservateur Freedom Caucus ont présenté à McCarthy leur offre finale, qui comprenait des demandes pour certaines affectations au comité en échange de leurs votes.

McCarthy a refusé d’obliger, disant qu’il était allé assez loin pour apaiser les législateurs.

“Au cours des deux derniers mois, nous avons travaillé ensemble comme une conférence entière pour développer des règles qui autonomisent tous les membres, mais nous n’autonomisons pas certains membres par rapport à d’autres”, a déclaré McCarthy aux journalistes tôt mardi.

En conséquence, ces membres et plus d’une douzaine d’autres se sont ouvertement opposés à lui sur le parquet.

___

QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR LA CHAMBRE?

Sans président, la Chambre ne peut pas se former pleinement puisque cette personne sert effectivement de président de la chambre et de chef administratif de l’institution.

L’assermentation des membres, la nomination des présidents de comité, la participation à des débats en salle et le lancement d’enquêtes de surveillance seront tous retardés jusqu’à ce qu’un président soit élu et assermenté.

“Les projecteurs doivent être braqués sur ces 19 – maintenant 20 – qui arrêtent les affaires du Congrès pour lesquelles nous avons été élus”, a déclaré le représentant Don Bacon, R-Neb. “C’est sur eux.”

___

COMMENT CELA SERA-T-IL RÉSOLU ?

On ne sait toujours pas si et quand McCarthy franchit le seuil pour devenir le prochain président de la Chambre. Le nombre actuel de républicains qui ont promis de soutenir d’autres candidats est de 20, certains soupçonnant que la liste va s’allonger.

La Chambre doit commencer un autre tour de scrutin pour l’orateur à midi mercredi. Une fois que la Chambre a atteint le quorum – ce qui signifie que le nombre minimum de membres sont présents pour procéder – le président désigné de chaque parti sera lu à haute voix par les dirigeants respectifs avant un vote par appel nominal pour élire un nouveau président.

Mardi, les républicains opposés à McCarthy ont nommé une multitude d’autres candidats, dont Biggs, le représentant Jim Jordan de l’Ohio et même l’ancien représentant Lee Zeldin de New York.

“Je me lève pour nommer le membre le plus talentueux et le plus travailleur de la conférence républicaine, qui vient de prononcer un discours avec plus de vision que nous n’en avons jamais entendu de l’alternative”, a déclaré Gaetz mardi lors de la nomination de Jordan.

Certes, aucun d’entre eux n’a atteint la majorité des voix, mais cela a suffi à détourner le soutien de McCarthy, qui, dans une majorité de 222 voix contre 213, ne peut se permettre de perdre plus d’une poignée de voix.

Le candidat à la présidence doit obtenir la majorité des voix des membres de la Chambre présents et votants. Chaque législateur votant “présent” réduit le décompte global nécessaire pour atteindre la majorité.

Si McCarthy devait à nouveau manquer mercredi, le greffier répétera le vote par appel nominal jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’obtenir une majorité ou qu’une motion d’ajournement soit approuvée.

___

CELA EST-IL DÉJÀ ARRIVÉ ?

La dernière fois que la Chambre n’a pas élu d’orateur au premier tour de scrutin, c’était en 1923, lorsque l’élection s’est étendue sur neuf tours de scrutin.

À l’époque, les républicains avaient remporté la majorité malgré la perte de 77 sièges stupéfiants, réduisant leur marge sur les démocrates de 171 à seulement 18. Le parti majoritaire avait nommé le représentant sortant Frederick Gillett, R-Mass., Au poste, mais plusieurs autres candidats, dont un démocrate, ont obtenu des voix lors de l’appel nominal.

Cela a abouti à une série de scrutins sur trois jours avant que le chef de la majorité à la Chambre, Nicholas Longworth, R-Ohio, ne tienne une réunion d’urgence avec les opposants. Leur préoccupation, similaire à celle émise contre McCarthy, concernait une série de modifications des règles qui, selon eux, méritaient une audience équitable. Longworth a accepté et le lendemain, Gillett a recueilli les 215 voix dont il avait besoin pour rester orateur.

___

La rédactrice d’Associated Press, Lisa Mascaro, a contribué à ce rapport.

Farnoush Amiri, Associated Press