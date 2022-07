EXPLAINER: 37 ans plus tard, le baron de la drogue mexicain doit faire face à la justice

En août 2013, une cour d’appel de l’État d’origine de Caro Quintero a annulé sa peine de 40 ans pour le meurtre de Camarena et d’un pilote du gouvernement mexicain. Le panel de juges a fait valoir qu’un tribunal d’État aurait dû superviser l’affaire, et non un tribunal fédéral, et a ordonné sa libération immédiate d’une prison à sécurité maximale. La Cour suprême du Mexique a annulé l’ordonnance de libération des mois plus tard, affirmant que Camarena était un agent enregistré du gouvernement américain et que, par conséquent, son meurtre était un crime fédéral et avait été correctement jugé. Un mandat d’arrêt a été émis contre Caro Quintero, qui était partie depuis longtemps. Des questions tourbillonnent encore autour de sa libération tardive: les procureurs mexicains, qui, selon la loi, auraient dû être informés, n’ont été informés que des heures après sa libération au milieu de la nuit et sa disparition dans une voiture qui l’attendait.