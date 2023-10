Experts : la technologie des batteries dans le bus de Venise l’a rendu moins sujet aux incendies catastrophiques

MILAN (AP) — Le ministre italien des Transports s’interroge sur la diffusion de la technologie des véhicules électriques à la suite de l’accident enflammé d’une navette entièrement électrique qui a tué 21 personnes sur le continent de Venise. Mais la chimie des batteries utilisée par le constructeur de bus chinois la rend moins sujette aux incendies catastrophiques, selon les experts.

Le ministre des Transports, Matteo Salvini, a déclaré que l’accident impliquant un bus électrique qui a traversé un garde-corps de viaduc aux heures de pointe mardi devrait être « une raison de réfléchir ».

« Il est trop tôt pour faire un commentaire », a déclaré Salvini, « Mais quelqu’un m’a dit que les batteries électriques prennent feu plus rapidement que les autres sources d’énergie. À une époque où tout doit être électrique, il y a lieu de réfléchir.

Les procureurs ont ordonné une expertise du garde-corps dans le cadre de plusieurs volets de l’enquête, qui examine des causes possibles telles qu’une maladie soudaine du conducteur, qui figurait parmi les morts, ou une manœuvre routière risquée.

Le bus municipal entièrement électrique circulait sur une artère centrale surélevée lorsqu’il a heurté le garde-corps sur environ 50 mètres avant de briser à la fois le garde-corps et une main courante rouillée et de plonger de 10 mètres. Il atterrit à l’envers, complètement écrasé. Lorsque les sauveteurs sont arrivés, l’incendie était en feu et certains survivants, dont une jeune fille ukrainienne, étaient soignés pour de graves brûlures.

Le procureur général Bruno Cherchi a déclaré jeudi qu’il n’y avait aucune preuve que l’incendie se soit déclaré avant que le bus ne touche le sol.

Le constructeur de bus Yutong Group of China utilise des batteries lithium-fer-phosphate dans presque tous ses modèles. Les experts affirment que ce mélange est généralement moins sujet aux incendies très chauds et à propagation rapide que d’autres produits chimiques, notamment les oxydes de nickel-manganèse-cobalt, utilisés dans de nombreuses voitures particulières électriques.

« Ils sont généralement plus sûrs en matière de sécurité incendie », a déclaré Adam Barowy, ingénieur au Fire Safety Research Institute, la branche à but non lucratif des Underwriters Laboratories basée à Columbia, dans le Maryland. « Il n’y a pas autant d’énergie libérée par une cellule d’une chimie LFP que n’importe quelle autre chimie. »

Sur son site Web en anglais, Yutong répertorie le lithium-fer-phosphate comme composition chimique sur chaque modèle pour lequel un type de batterie est indiqué. On ne sait pas quel modèle a été impliqué dans l’accident et Yutong n’a pas répondu aux messages de l’Associated Press.

Les experts affirment que, comme le lithium-fer-phosphate ne stocke pas autant d’énergie que les autres produits chimiques, sa portée de déplacement est moindre. Mais il est également moins sujet à ce que les experts appellent « l’emballement thermique », lorsqu’une cellule de batterie surchauffe et provoque des réactions chimiques et des incendies dans les autres.

Dans les batteries utilisant du nickel ou du cobalt, de l’oxygène peut être libéré si la température devient trop élevée, alimentant ainsi un incendie. Mais dans une batterie lithium-fer-phosphate, il existe une forte liaison entre l’oxygène et le phosphore, maintenant l’oxygène en place, a déclaré Reeja Jayan, professeur agrégé de génie mécanique à l’Université Carnegie Mellon de Pittsburgh.

Des incendies peuvent toujours se produire dans les batteries au lithium-fer-phosphate lors d’un accident si une cellule est brisée d’une manière ou d’une autre et court-circuite, augmentant ainsi la température. Cela provoquerait une réaction chimique qui pourrait enflammer les électrolytes liquides ou le lithium, a déclaré Jayan.

Mais sans oxygène, le feu serait moins intense que celui des batteries contenant du nickel, du manganèse ou du cadmium, a-t-elle expliqué.

« Dans de nombreux cas, par exemple lorsque la batterie fonctionne normalement, vous pouvez conserver cet oxygène dans la structure », a déclaré Jayan. « Mais si vous avez du feu, rien de tout cela ne fonctionne. »

Les chercheurs en batteries s’efforcent d’augmenter l’autonomie des batteries au lithium-fer-phosphate, a déclaré Jayan, et ils cherchent également à trouver comment rendre les batteries au nickel-manganèse-cadmium plus sûres.

« Pour obtenir des capacités (de stockage d’énergie élevées), il faut encore passer un accord avec le Diable », en utilisant des produits chimiques instables, a-t-elle déclaré. «Mais ça va être découvert. J’en suis sûr.

Le maire de Venise, Luigi Brugnaro, a déclaré à l’AP que l’accident n’avait pas provoqué une remise en question du projet de la ville d’étendre sa flotte de bus électriques. Le bus qui s’est écrasé n’avait qu’un an.

Le fait que le bus soit sorti d’un viaduc « n’a rien à voir avec le fait qu’il soit électrique », a déclaré le maire.

Salvini, qui dirige le parti de droite Lega, a été critiqué pour s’être concentré sur la technologie des véhicules électriques alors que l’un des éléments faisant l’objet d’une enquête est le garde-corps qui a cédé, qui relève de sa compétence en tant que ministre des Infrastructures et des Transports.

« Spéculer sur les 21 morts… pour relancer sa lutte contre les véhicules électriques est indécent et cruel », a déclaré le député démocrate Alessandro Zan.

Le responsable des infrastructures de Venise, Renato Boraso, a déclaré à la télévision privée SKY TG24 que le garde-corps éraflé par le bus avait été récemment changé dans le cadre d’un entretien régulier et que le viaduc répondait à toutes les normes.

« Je suis d’accord avec les procureurs, qui ont dit qu’ils devaient comprendre pourquoi ce bus, qui a heurté le garde-corps sur des dizaines de mètres, n’a jamais freiné et n’a jamais dévié », a déclaré Boraso.

Neuf Ukrainiens figuraient parmi les touristes tués, ainsi que quatre Roumains, trois Allemands, deux Portugais, un Croate et un Sud-Africain. Tous faisaient du tourisme à Venise et prenaient la navette pour rentrer dans un terrain de camping sur le continent vénitien lorsque l’accident s’est produit.

Les procureurs examinent les vidéos enregistrées sur les lieux et à l’intérieur du bus, ainsi que le dispositif d’enregistrement des données du véhicule. Les autorités prévoient également de procéder à une autopsie du conducteur et d’examiner son téléphone portable.

Les 15 survivants, dont quatre Ukrainiens, deux Espagnols et un Français, sont tous hospitalisés avec des blessures graves à graves. Certains ne sont pas encore capables de parler, à la fois pour des raisons physiques et psychologiques, a déclaré Cherchi, le procureur général.

« De nombreux blessés ont perdu des proches et se trouvent dans un état psychologique très délicat », a-t-il déclaré.

L’un des survivants est un Croate de 24 ans en lune de miel dont la femme, qui serait enceinte de six mois, est décédée dans l’accident, selon la presse croate.

Les quatre victimes roumaines étaient une famille résidant en Allemagne, comprenant deux filles âgées de 8 et 14 ans, selon la chaîne médiatique roumaine Digi24.

___

Krisher a rapporté de Détroit. Jovana Gec à Belgrade, en Serbie et Stephen McGrath à Sighisoara, en Roumanie ont contribué.

Colleen Barry et Tom Krisher, Associated Press