Experts: la police semble excessive dans la vidéo de passage à tabac de l’Arkansas

Un adjoint du shérif de l’Arkansas a été filmé en train de frapper à plusieurs reprises un homme à la tête avant de lui attraper les cheveux et de le plaquer contre le trottoir. Pendant que cela se produisait, un autre officier retenait l’homme tandis qu’un troisième le mettait à genoux à plusieurs reprises.

La vidéo d’un spectateur de l’arrestation de Randal Worcester, 27 ans, dimanche dans la petite ville de Mulberry a suscité l’indignation après son arrestation. mis en ligne. Les trois officiers ont ensuite été suspendus et les autorités étatiques et fédérales ont ouvert des enquêtes pénales sur leurs actions. C’est le dernier cas dans lequel des caméras de plus en plus omniprésentes ont entraîné des conséquences pour les agents et soulevé des questions sur le niveau de force que la police est justifiée d’utiliser et quand.

Russell Wood, avocat des deux adjoints du shérif du comté de Crawford et officier de police de Mulberry, a souligné que le clip de 34 secondes ne montre pas tout ce qui s’est passé et a déclaré que Worcester avait précédemment attaqué l’un des adjoints, le laissant avec une commotion cérébrale. Wood a déclaré dans un communiqué que les “grèves douloureuses” de l’adjoint n’avaient fait aucun “dégât” et que la propre violence de Worcester autorisait les officiers à utiliser “toute la force nécessaire”.

Cependant, les experts de la police affirment que les coups à la tête constituent un recours potentiellement mortel à la force et ne sont justifiés dans une arrestation que lorsqu’un suspect représente une menace actuelle et sérieuse. Ils disent qu’une enquête complète est nécessaire, mais que la vidéo soulève des “drapeaux rouges” évidents sur les actions des officiers, qui avaient cloué Worcester au sol au moment où le spectateur a commencé à enregistrer depuis une voiture à proximité.

“Selon votre niveau de résistance, (les officiers) pourraient utiliser des frappes défensives ou ce qu’ils appellent des frappes douloureuses pour obtenir la conformité, mais ce n’est pas un coup à la tête”, a déclaré Geoffrey Alpert, professeur de criminologie à l’Université de Caroline du Sud qui étudie l’utilisation de force par la police. “Il faudrait qu’il fasse quelque chose d’assez sérieux pour se faire frapper à la tête comme ça.”

Carrie Jernigan, avocate de Worcester, a déclaré que l’adjoint qui l’avait frappé, Levi White, avait fait usage d’une force excessive au cours du mois dernier avec deux autres personnes qu’elle représente. “Il se passe quelque chose et nous devons juste y remédier”, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse mardi.

L’arrestation de Worcester est intervenue après que la police a reçu des informations selon lesquelles un homme aurait proféré des menaces à l’extérieur d’un dépanneur à Mulberry, une communauté d’environ 1 600 personnes à environ 220 kilomètres au nord-ouest de Little Rock, près de la frontière de l’Oklahoma. Il a été soigné dans un hôpital dimanche avant d’être emprisonné pour coups et blessures au deuxième degré et résistance à l’arrestation. Il a été libéré lundi moyennant une caution de 15 000 $.

Le shérif du comté de Crawford, Jimmy Damante, a déclaré que lorsque les agents sont arrivés au dépanneur, Worcester a remis une « arme » non spécifiée mais est ensuite devenu violent. Le bureau du shérif a identifié les trois officiers impliqués comme étant les adjoints Zack King et White et l’officier de police local Thell Riddle.

Wood a déclaré que Worcester avait menacé une femme avec un couteau et, après avoir été confronté, a attrapé White par les jambes et l’a plaqué au sol, étourdissant l’adjoint. Worcester est ensuite monté sur White et “a commencé à le frapper à l’arrière de la tête et du visage”, a déclaré l’avocat.

Wood a appelé la police de Mulberry à publier une vidéo de la caméra du tableau de bord, qui, selon lui, montre davantage ce qui s’est passé, et a soutenu que dans une telle situation, le suspect “doit être retiré de la rue à tout prix”.

L’usage de la force par les agents est réglementé à la fois par la loi et la politique du ministère. Le criminologue de la Bowling Green State University, Philip Stinson, a qualifié ce qui est montré sur les images de l’arrestation de Worcester de “complètement injustifié”. Il a déclaré que l’attaque antérieure de Worcester contre l’un des officiers pourrait expliquer leurs actions – suggérant que leur passage à tabac ultérieur de l’homme était punitif – mais que cela ne leur fournirait pas de justification légale.

“La force était excessive et, à mon avis, criminelle”, a déclaré Stinson, un ancien officier.

Les poursuites contre la police pour usage de la force au travail sont relativement rares, et les vidéos des caméras portées sur le corps et du tableau de bord montrent souvent que les actions des agents étaient justifiées. Mais la présence croissante de caméras de police et de passants munis de téléphones portables a également fourni des preuves qui sapent parfois les explications des agents sur leur recours à la force.

Dans la Louisiane voisine, un soldat de l’État a également expliqué son recours à la force lors d’une arrestation en 2019 comme une «conformité à la douleur». Le soldat a ensuite démissionné et a été arrêté et accusé de crimes d’État et fédéraux après que ses images de caméra corporelle l’aient montré en train de frapper un automobiliste noir 18 fois avec une lampe de poche alors que l’homme hurlait: “Je ne résiste pas!”

Stinson a déclaré que, jusqu’à présent, les caméras omniprésentes n’ont pas changé la police autant qu’elles l’ont révélé.

“Ce genre de chose se produit avec une excellente réglementation”, a-t-il déclaré.

___

Andrew DeMillo de Little Rock, Arkansas, a contribué à ce rapport.

Jake Bleiberg, l’Associated Press