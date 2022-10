experts – Kelowna Capital Nouvelles

Les experts en économie et en politique publique préviennent que la prestation dentaire fédérale proposée pourrait ne pas atteindre les familles qui en ont le plus besoin, car le gouvernement a choisi de la distribuer par le biais du système fiscal.

Le gouvernement fédéral prévoit d’envoyer des chèques pouvant atteindre 650 $ aux ménages à revenu faible ou moyen admissibles pour aider à payer les soins dentaires des enfants par le biais de la même plateforme que celle utilisée pour les versements de l’Allocation canadienne pour enfants.

Cela est géré par l’Agence du revenu du Canada, ce qui, selon les experts, pourrait être un problème parce que de nombreuses familles à faible revenu sont moins susceptibles de produire des déclarations de revenus.

Cela signifie qu’ils font face à des obstacles pour accéder aux paiements de l’Allocation canadienne pour enfants et pourraient rencontrer des obstacles similaires lorsqu’il s’agit d’obtenir la nouvelle prestation dentaire.

« Les personnes à faible revenu, les sans-abri, les assistés sociaux – tous ces groupes de personnes ont des taux de déclaration de revenus très bas et de faibles taux de recours aux prestations qui existent déjà, comme l’Allocation canadienne pour enfants », a déclaré Gillian Petit, une économiste et associé de recherche à la School of Public Policy de l’Université de Calgary.

“Pousser l’assurance dentaire en utilisant la même plate-forme va se heurter à beaucoup des mêmes problèmes.”

Il en va de même pour ceux qui ne parlent ni anglais ni français, a-t-elle déclaré, citant le travail administratif onéreux et intimidant comme un facteur potentiel. Elle a dit que ce sera probablement aussi le cas pour les prestations dentaires proposées.

L’Agence du revenu du Canada prévoit utiliser les déclarations de revenus antérieures pour déterminer si les familles satisfont aux critères de revenu et confirmer qu’elles ont un enfant de moins de 12 ans. Après cela, les familles devront attester qu’elles n’ont pas d’assurance dentaire privée et qu’elles ont des frais dentaires à leur charge. Ils devront également fournir les coordonnées de leur dentiste et la date approximative du rendez-vous de leur enfant et conserver leurs reçus au cas où ils seraient audités.

“C’est juste beaucoup de paperasse et de temps”, a déclaré Petit.

Jennifer Robson, professeure agrégée et directrice du programme de gestion politique à l’Université Carleton, affirme qu’environ 10,5 % des adultes ayant des enfants de moins de 18 ans ne produisent pas de déclaration de revenus et que ces familles ont tendance à vivre sous le seuil de pauvreté.

“Intuitivement, ce sont énormément de personnes qui sont probablement financièrement vulnérables et moins susceptibles d’avoir accès à une assurance dentaire”, a déclaré Robson.

Cindy Blackstock, directrice exécutive de la First Nations Child and Family Caring Society, a déjà expliqué qu’il existe également de nombreuses raisons pour lesquelles les peuples autochtones peuvent ne pas remplir leurs déclarations de revenus, des positions de principe contre la colonisation et le manque de confiance dans le gouvernement à la baisse de l’alphabétisation. résultant de services publics mal financés.

Elle a fait ces commentaires en juin, lorsque la vérificatrice générale Karen Hogan a constaté que le gouvernement n’en faisait pas assez pour s’assurer que les mesures de soutien fondées sur le revenu, comme la prestation pour enfants, parviennent aux populations difficiles à atteindre comme celles qui vivent dans les réserves, malgré des dépenses de dizaines de millions de dollars. dollars sur la sensibilisation.

L’assurance dentaire est un élément clé de l’entente d’approvisionnement et de confiance conclue entre les libéraux et le NPD, qui stipule que le gouvernement a jusqu’à la fin de l’année pour offrir des soins dentaires aux enfants de moins de 12 ans dont le revenu du ménage est inférieur à 90 000 $. .

Cette nouvelle prestation se veut donc une mesure provisoire pendant que le gouvernement fédéral travaille à un régime de soins dentaires plus complet.

“C’est ce que vous obtenez lorsque vous précipitez la politique parce que vous avez un délai artificiel”, a déclaré Robson. “Vous bricolez quelque chose parce qu’un meilleur mécanisme de livraison prendrait beaucoup plus de temps à développer.”

Dans une déclaration conjointe, le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos et la ministre du Revenu national Diane Lebouthillier ont déclaré que les enfants ne devraient pas avoir à attendre pour accéder aux soins dont ils ont besoin.

«L’Agence du revenu du Canada a les ressources nécessaires pour exécuter rapidement ce programme provisoire en raison de sa vaste infrastructure, de sa longue expérience dans la prestation de services aux Canadiens et de son travail de sensibilisation au sein des collectivités pour aider les Canadiens à naviguer dans le système fiscal et de prestations», ont-ils déclaré dans l’écrit. déclaration envoyée mardi.

Les ministres ont exhorté les parents potentiellement éligibles à ouvrir un compte à l’ARC et à s’assurer qu’ils ont produit leurs déclarations de revenus de 2021.

Robson n’est pas d’accord. Elle a déclaré que l’agence de perception des impôts est conçue pour faire exactement cela – collecter des impôts – et n’est pas équipée pour distribuer des prestations sociales.

«Le gouvernement a appris pendant la pandémie que l’ARC est assez douée pour réduire les chèques à beaucoup de gens», a-t-elle déclaré. “Je ne pense pas que nous ayons compris ce que cela implique.”

Le projet de loi sur les soins dentaires du gouvernement libéral attend toujours un vote en deuxième lecture à la Chambre des communes, mais devrait être adopté avec l’appui du NPD.

—Laura Osman, La Presse Canadienne

DentairePolitique Fédérale