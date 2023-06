Experts FIRE sur la retraite anticipée, devenir financièrement indépendant

Studio Moyo | E+ | Getty Images

Épargner suffisamment d’argent pour prendre confortablement sa retraite plus tard dans la vie peut sembler un objectif intimidant et hors de portée. Mais certains se mettent au défi d’atteindre cet objectif encore plus tôt que d’habitude. Le mouvement FIRE – qui signifie indépendance financière, retraite anticipée – repose sur l’idée que gérer votre argent de manière très efficace peut vous aider à atteindre plus tôt la liberté financière. Lors d’une séance pendant Sommet des conseillers financiers de CNBCdeux experts ont partagé les étapes qu’ils ont suivies pour devenir plus riches qu’ils ne l’avaient imaginé auparavant.

« Le mouvement FIRE est construit autour du principe selon lequel plus votre taux d’épargne est élevé, plus le pourcentage de vos revenus que vous épargnez est élevé, plus vite vous pourrez atteindre l’indépendance financière », a déclaré Grant Sabatier, auteur de « Financial Freedom « , qui a économisé 1,25 million de dollars à 30 ans. Alex Trias, un ancien avocat qui vit maintenant au Portugal, a pris sa retraite à 42 ans, grâce à de longues heures de travail et à une épargne agressive, ainsi qu’à un coup de pouce financier grâce à un héritage et à un petit investissement immobilier. Sabatier et Trias ont tous deux offert des conseils sur la façon dont les autres peuvent suivre leurs traces financières et prendre une retraite anticipée, s’ils souhaitent rejoindre le mouvement ou simplement améliorer leurs perspectives financières.

1. Boostez votre taux d’épargne

Aujourd’hui, le taux d’épargne moyen aux États-Unis oscille autour de 2 à 5 %, a noté Sabatier. Ce taux garantit que la plupart des Américains ne pourront jamais prendre leur retraite, a-t-il déclaré. Pour ceux qui sont en mesure de prendre leur retraite dans la soixantaine ou la soixantaine, ils peuvent finir par avoir beaucoup moins d’argent qu’ils ne le pensent. Mais en épargnant environ 50% de vos revenus, la personne moyenne peut atteindre l’indépendance financière en 10 ans ou moins, a déclaré Sabatier.

Entre 2010 et 2015, Sabatier a économisé jusqu’à 82% de ses revenus et les a placés dans un fonds indiciel boursier total, qu’il a laissé s’accumuler et croître. « Maintenant, j’ai beaucoup plus d’argent que je n’aurais jamais pensé économiser et investir et plus d’argent que je n’en aurai jamais besoin », a déclaré Sabatier.

2. Réduisez votre coût de la vie

Pour atteindre un taux d’épargne élevé, vous devez réduire vos frais de subsistance. Sabatier l’a fait en passant d’un appartement à 1 700 $ par mois à un appartement à 800 $ par mois. Il a également choisi d’acheter une voiture d’occasion à 800 $ au lieu d’une nouvelle. « J’ai vécu essentiellement comme un collégien d’une vingtaine d’années », a déclaré Sabatier.

Trias a poussé le concept encore plus loin en déménageant au Portugal, où il a pu réduire les coûts auxquels il était confronté en vivant dans la région de Washington, DC. Ses taxes foncières annuelles sont passées d’environ 11 000 $ à environ 184 $. De plus, Trias a déclaré que ses frais d’assurance maladie représentaient désormais 10% à 15% de ce que vous paieriez aux États-Unis pour un plan non subventionné. Les coûts des ordonnances sont également nettement inférieurs, un médicament qui coûtait environ 600 dollars par mois aux États-Unis ne prenant plus que 60 dollars de son budget, a-t-il déclaré.

3. Augmentez vos revenus

Bien sûr, il est plus facile d’épargner plus lorsque vos revenus sont élevés lorsque vos revenus sont plus élevés. Sabatier a déclaré qu’il s’était rendu compte qu’il avait besoin d’au moins 23 000 $ par an pour vivre. Mais une fois qu’il gagnait plus de 250 000 dollars par an, les économies ont commencé à s’accumuler très rapidement, a-t-il déclaré. Pour atteindre ce niveau de revenu, Sabatier a ajouté une variété d’activités secondaires, notamment aider l’entreprise de déménagement d’un ami, créer des sites Web et lancer des campagnes publicitaires Google. Il a également commencé à écrire en ligne et à créer une entreprise en ligne. « Il n’a jamais été aussi facile dans l’histoire de lancer une agitation secondaire, car la barrière à l’entrée est si basse », a déclaré Sabatier. « Il y a tellement de façons différentes de gagner de l’argent en ligne d’une manière qui n’existait même pas il y a 10 ans. »

Il y a des problèmes pires que de se réveiller à 45 ans et d’avoir 1 million de dollars économisés à la banque. Grant Sabatier auteur de ‘Financial Freedom’