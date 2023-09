Experts disponibles : grève de l’UAW, essai de Google, grève des écrivains, et plus encore | Actualités technologiques de Virginie

Le bureau des relations avec les médias de Virginia Tech dispose cette semaine des experts suivants pour des interviews sur des sujets d’actualité. Pour planifier une entrevue, veuillez contacter [email protected].

Les experts analysent les conséquences et les causes de la grève automobile

Les Travailleurs unis de l’automobile en sont au quatrième jour d’une grève historique contre les trois principaux constructeurs automobiles de Détroit. Experts économiques de Virginia Tech Jadrian Wooten et David Biéri peut parler des répercussions de la grève.

« Des grèves prolongées pourraient en effet entraîner une hausse des prix des voitures, des licenciements dans les secteurs d’activité adjacents et une réduction des dépenses dans les régions où se trouvent des travailleurs en grève », a déclaré Wooten. « À long terme, ces impacts pourraient s’étendre au-delà des zones locales, notamment par une hausse des prix des voitures. Cela pourrait s’infiltrer dans les marchés immobiliers, les marchés financiers et au-delà.

« Il s’agit autant de relations de travail tendues que d’un échec lamentable de la « politique industrielle » tant vantée de l’administration Biden », dit Bieri. Des subventions fédérales trop généreuses ont fortement incité les constructeurs automobiles traditionnels à devenir complaisants et carrément négligents vis-à-vis de la gestion de leur main-d’œuvre.

Google est en procès – voici pourquoi c’est important

Le premier grand essai technologique depuis des décennies est en cours et entre dans la deuxième semaine. Le ministère de la Justice affirme que Google a abusé de son pouvoir de monopole pour dominer le secteur des moteurs de recherche. Selon l’expert de Virginia Tech James Ivoire, L’affaire repose sur des allégations selon lesquelles Google aurait orchestré illégalement des relations commerciales afin que son moteur de recherche soit la première option des utilisateurs sur leurs appareils. Ivory est disponible pour expliquer pourquoi cette affaire devrait être importante pour le citoyen moyen, sa nature historique et les enjeux pour les deux parties dans le procès qui devrait durer des semaines.

Les grèves des écrivains et des acteurs ont de lourdes conséquences sur les spectacles et les revenus

Drew Barrymore et Jennifer Hudson ont fait marche arrière sur leur projet de reprendre leurs talk-shows malgré les grèves en cours des écrivains et des acteurs hollywoodiens, mais jusqu’à présent, Bill Maher semble déterminé à reprendre son émission – suscitant de nouvelles critiques, car il est membre de la guilde des écrivains. Pendant ce temps, les écrivains et les acteurs se retrouveront sans revenus pendant des mois alors que la grève se poursuit. « Les écrivains et les acteurs ont été durement touchés au portefeuille depuis longtemps. La grande majorité de ces grévistes ne gagnaient pas des sommes d’argent exorbitantes avant la grève, ils ont donc eu la vie particulièrement difficile sans revenus », déclare un expert de Virginia Tech. James Ivoire. En savoir plus ici.

Un nouveau documentaire inspire une réflexion sur l’avenir de l’exploitation minière du charbon

Un nouveau documentaire acclamé par la critique, « King Coal », s’intéresse à l’héritage de l’exploitation minière du charbon, explorant son influence sur la tradition et la culture et examinant son impact sur la santé et l’environnement. Aaron Noble, chef du département d’ingénierie minière et minérale de Virginia Tech, se félicite de la nouvelle attention portée à l’exploitation minière par le documentaire. « Alors que la demande de production de charbon, en particulier dans les Appalaches, est en déclin constant depuis plus de 20 ans, la demande de matériaux et de métaux extraits augmentera en réalité rapidement à mesure que la société passe des combustibles fossiles aux énergies renouvelables et aux véhicules électriques », dit-il. . En savoir plus ici. (Dépistage au Lyric Theatre de Blacksburg)

Faits saillants de la recherche

Étudier les bases scientifiques du succès du rétablissement ; mieux évaluer les troubles liés à l’usage d’opioïdes

Septembre est le Mois national du rétablissement, qui a débuté en 1989 sous la forme d’une célébration nationale organisée pour promouvoir et soutenir de nouveaux traitements et un nouveau rétablissement fondés sur des données probantes. De plus, le 21 septembre est la Journée nationale de sensibilisation aux opioïdes et octobre est le Mois national de la prévention de l’abus de substances. Les scientifiques de Virginia Tech travaillent dans cet espace du Fralin Biomedical Research Institute du VTC et sont disponibles pour des entretiens :

En 2011, des chercheurs en toxicomanie du Institut de recherche biomédicale Fralin au VTC commencé le Registre international d’abandon et de rétablissement comme outil pour étudier systématiquement le succès du rétablissement. Début septembre 2023, plus de 10 000 personnes représentant les 50 États, plus de 60 pays et six continents avaient rejoint le registre, qui est devenu non seulement un outil de recherche, mais aussi une communauté florissante pour les personnes en convalescence après l’alcool et le tabac. , et les drogues.

BEAM Diagnostics inc. (BEAM) – une entreprise de santé comportementale issue de la recherche du Fralin Biomedical Research Institute de Virginia Tech au VTC – a reçu une subvention de 1,84 million de dollars des National Institutes of Health pour commercialiser sa technologie afin d’améliorer l’évaluation des troubles liés à l’usage d’opioïdes (OUD) dans cliniques médicales ambulatoires. La subvention SBIR de phase II de 24 mois de l’Institut national des NIH sur l’abus des drogues s’appuie sur des travaux de validation antérieurs avec la Carilion Clinic, permettant à BEAM de finaliser le développement et la mise en œuvre de Beacon-OUD dans les cliniques de soins primaires en tant qu’évaluation numérique pour les prestataires. BEAM travaillera désormais avec UVA Health pour valider davantage la technologie et l’interface avec le système de dossier médical électronique d’UVA Health, rendant ainsi l’outil accessible aux prestataires et aux patients.

Nouvelle fonctionnalité de podcast : Semi-conducteurs

Cette semaine, Virginia Tech lance une nouvelle série de podcasts, « Curious Conversations », qui mettra en vedette des experts et des conversations fluides qui se dérouleront à l’intersection de la recherche de classe mondiale et de la vie quotidienne. Produit par le Bureau de recherche et d’innovation de Virginia Tech et animé par l’écrivain et éditeur Travis Williams, des chercheurs universitaires partagent leur expertise et leurs motivations, ainsi que les applications pratiques de leur travail, au cours d’entretiens qui ressemblent plus à des discussions lors d’un barbecue qu’à un cours magistral.

Dans son premier épisode, Christine Dimarino a rejoint le podcast pour discuter des semi-conducteurs, de l’importance de l’emballage dans la délocalisation de leur production et de ce que Virginia Tech fait pour exceller en matière de développement de la main-d’œuvre dans ce domaine. Elle est professeur adjoint au Département de génie électrique et informatique de Bradley et directeur adjoint de Virginia Tech’s Centre des systèmes électroniques de puissancesitué au Virginia Tech Research Center-Arlington.

De nouveaux épisodes feront leurs débuts chaque mardi tout au long de l’automne. Des chercheurs experts sont également disponibles pour des interviews avec les médias. Pour écouter et en savoir plus, cliquez sur ici.