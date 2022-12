Experts de l’ONU : “preuves substantielles” des forces rwandaises au Congo

NATIONS UNIES (AP) – Des experts de l’ONU disent avoir trouvé des “preuves substantielles” de la traversée des forces gouvernementales rwandaises vers l’est du Congo voisin, soit pour renforcer les rebelles du M23, soit pour mener des opérations militaires contre un autre groupe rebelle qui comprend des combattants accusés d’avoir participé au Rwanda de 1994 génocide.

Selon des extraits du dernier rapport du panel d’experts obtenus vendredi par l’Associated Press, des armes, des munitions et des uniformes ont également été fournis aux rebelles du M23. Le groupe a refait surface il y a plus d’un an et a été accusé d’avoir tué des civils et saisi des terres dans le territoire de Rutshuru, dans l’est du Congo.

Le groupe d’experts a déclaré avoir également trouvé des “preuves substantielles” du soutien apporté à plusieurs groupes armés congolais par des membres de l’armée congolaise, connus sous le nom de FARDC, à Rutshuru. Il a déclaré qu’il y avait “une coopération entre les unités des FARDC et les groupes armés congolais dans le territoire de Rutshuru”.

A l’origine de la crise actuelle entre le Rwanda et le Congo se trouve le génocide de 1994.

Le carnage a commencé lorsqu’un avion transportant le président rwandais Juvénal Habyarimana a été abattu, tuant le chef qui, comme la plupart des Rwandais, était un Hutu.

La minorité tutsi du pays a été blâmée, et bien qu’elle l’ait nié, des bandes d’extrémistes hutus ont commencé à les tuer, y compris des enfants, avec le soutien de l’armée, de la police et des milices rwandaises.

Le génocide a tué plus de 800 000 Tutsis et Hutus modérés qui ont tenté de les protéger. Des milliers de Hutus ont fui vers l’est du Congo voisin.

L’actuel président du Rwanda, Paul Kagame, un Tutsi et ancien commandant militaire de l’opposition, est largement crédité d’avoir arrêté le génocide, mais il est devenu une figure polarisante ces dernières années, accusé de diriger un gouvernement autoritaire qui écrase toute dissidence.

Les rebelles du M23 sont en grande partie des Tutsis de souche congolaise qui sont devenus importants il y a 10 ans lorsque leurs combattants ont pris Goma, la plus grande ville de l’est du Congo à la frontière avec le Rwanda. Le groupe tire son nom d’un accord de paix du 23 mars 2009, qu’il accuse le gouvernement congolais de ne pas mettre en œuvre.

Le mouvement FDLR, également mentionné par le panel d’experts, est un groupe rebelle hutu opposé à l’influence tutsie qui comprendrait des Hutus qui ont participé au génocide du Rwanda.

Les attaques renouvelées des rebelles du M23 ont provoqué la colère du gouvernement congolais et conduit à parler de guerre dans l’est du Congo, une région instable riche en minéraux essentiels à une grande partie de la technologie mondiale. Ce mois-ci, les Nations Unies ont accusé les rebelles d’avoir massacré plus de 130 civils dans deux villages.

En début de semaine, la France et l’Allemagne se sont jointes à la pression internationale sur le Rwanda, accusant ouvertement le pays de soutenir les rebelles dans l’est du Congo, ce qui pourrait avoir des répercussions sur l’aide étrangère dont le Rwanda bénéficie depuis longtemps.

Le gouvernement rwandais a publié mercredi une déclaration qualifiant les accusations selon lesquelles il soutient le M23 de “fausses” et faisant partie d’un “jeu de reproches fatigué” sapant les efforts des dirigeants régionaux pour trouver une paix durable, “à laquelle le Rwanda est pleinement attaché”.

Il a accusé le gouvernement congolais de ne pas avoir traité avec “plus de 130 groupes armés sur son territoire” et de ne pas tenir pour responsables les soldats congolais pour les graves abus contre les civils et “la milice génocidaire restante des FDLR, qui a été préservée pendant des décennies” dans le pays.

La déclaration cite des attaques transfrontalières contre le Rwanda par les troupes congolaises et les FDLR, indique que le Rwanda accueille plus de 800 000 réfugiés congolais dans des camps, dont beaucoup depuis plus de 20 ans, et accuse la mission de maintien de la paix de l’ONU qui est dans l’est du Congo depuis plus de 22 ans et coûte plus d’un milliard de dollars par an pour obtenir des «résultats peu tangibles».

Les rebelles du M23 se sont retirés vendredi d’un territoire qu’ils avaient saisi dans l’est du Congo, un premier retrait bienvenu, mais des experts régionaux ont déclaré qu’il ne s’agissait que d’une fraction du territoire qu’ils contrôlaient. Les positions du M23 à Kibumba, au Nord-Kivu, ont été reprises par la nouvelle Force régionale d’Afrique de l’Est chargée de protéger la zone.

Lawrence Kanyuka, porte-parole politique du M23, a déclaré dans un communiqué que le retrait était conforme à un accord conclu le mois dernier lors d’un sommet en Angola.

Lors du sommet du 23 novembre, auquel participaient le président congolais et le ministre rwandais des affaires étrangères, les dirigeants ont appelé à un cessez-le-feu dans l’est du Congo, suivi d’un retrait des rebelles des principales villes sous contrôle du M23 – Bunagana, Rutshuru et Kiwanja.

Edith M. Lederer, Associated Press