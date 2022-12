Experts de l’ONU : “preuves substantielles” des forces rwandaises au Congo

Selon des extraits du dernier rapport du panel d’experts obtenus vendredi par l’Associated Press, des armes, des munitions et des uniformes ont également été fournis aux rebelles du M23. Le groupe a refait surface il y a plus d’un an et a été accusé d’avoir tué des civils et saisi des terres dans le territoire de Rutshuru, dans l’est du Congo.

La déclaration cite des attaques transfrontalières contre le Rwanda par les troupes congolaises et les FDLR, indique que le Rwanda accueille plus de 800 000 réfugiés congolais dans des camps, dont beaucoup depuis plus de 20 ans, et accuse la mission de maintien de la paix de l’ONU qui est dans l’est du Congo depuis plus de 22 ans et coûte plus d’un milliard de dollars par an pour obtenir des «résultats peu tangibles».