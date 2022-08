Experts de l’ONU : les forces rwandaises opèrent avec les rebelles du M23 au Congo

Commentez cette histoire Commentaire

NATIONS UNIES – Des experts de l’ONU affirment disposer de “preuves solides” que des membres des forces armées rwandaises mènent des opérations dans l’est instable du Congo pour soutenir le groupe rebelle M23, qui mène une offensive majeure dans la région riche en minerais qui a fait des morts et des morts. déplacement massif de civils. Dans un nouveau rapport au Conseil de sécurité de l’ONU, obtenu jeudi par l’Associated Press, les experts ont accusé les forces rwandaises d’avoir violé un embargo sur les armes de l’ONU contre le Congo par leur “intervention directe” dans le pays, soit pour soutenir le groupe M23, soit pour mener des actions militaires. opérations contre un autre groupe rebelle armé, les FDLR.

Des militaires rwandais ont également violé les sanctions en fournissant des armes, des munitions et des uniformes aux rebelles du M23, a indiqué le groupe d’experts.

Les relations entre le Congo et son petit voisin le Rwanda sont tendues depuis des décennies. Le Rwanda allègue que le Congo a donné refuge aux Hutus ethniques qui ont perpétré le génocide rwandais de 1994 qui a tué au moins 800 000 Tutsis ethniques et Hutus modérés. Le président rwandais Paul Kagame, un Tutsi, est largement crédité d’avoir arrêté le génocide.

Le Congo a accusé le Rwanda de soutenir le M23, composé principalement de Tutsis congolais, ce que le Rwanda a longtemps nié. Et le Rwanda a accusé le Congo de soutenir les FDLR, un groupe rebelle hutu opposé à l’influence tutsi, ce que dément Kinshasa.

Le rapport des experts intervient à un moment de détérioration de la sécurité dans l’est du Congo qui a conduit à une rencontre entre Kagame du Rwanda et le président congolais Félix Tshisekedi dans la capitale angolaise, Luanda, le 6 juillet et à un accord pour relancer une commission Congo-Rwanda. Un communiqué publié par la suite appelait au retour à des relations diplomatiques normales entre Kinshasa et Kigali, à la cessation des hostilités et au «retrait immédiat et inconditionnel» du groupe rebelle M23 de ses positions dans l’est du Congo.

L’envoyée spéciale de l’ONU pour le Congo, Bintou Keita, a averti fin juin le Conseil de sécurité que lors des récentes hostilités, le M23 s’est comporté “de plus en plus comme une armée conventionnelle plutôt que comme un groupe armé”, affirmant qu’il possède une puissance de feu de plus en plus sophistiquée. Elle a déclaré que cela a mis les civils et les soldats de la paix de l’ONU chargés de les protéger, sous une plus grande menace.

Les experts de l’ONU ont déclaré qu’en dépit de près de 15 mois d'”état de siège continu” dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri dans l’est du Congo et des opérations militaires menées par les forces armées congolaises, les forces ougandaises et les troupes de la force de maintien de la paix de l’ONU connue sous le nom de MONUSCO, “la sécurité et la situation humanitaire dans les deux provinces est restée très préoccupante. Ils ont pointé du doigt la détérioration de la situation dans les régions de Rutshuru et de Nyiragongo au Nord-Kivu.

Les attaques des combattants du M23 sont devenues plus fréquentes, plus longues et plus fortes, et le territoire sous le contrôle du groupe “a considérablement augmenté”, provoquant des déplacements massifs de civils et des bombardements aveugles, ont déclaré les experts. Les combattants du M23 ont également « délibérément tué des civils » et adopté la tactique consistant à attaquer les troupes de la MONUSCO.

Les experts ont déclaré que certaines troupes de l’armée congolaise ont forgé des “alliances ad hoc” avec des groupes armés locaux pour lutter contre le M23 unilatéralement ou conjointement avec d’autres troupes congolaises. Ces groupes armés ont été dotés d’armes, de munitions et d’uniformes par certains membres de l’armée congolaise, ont-ils précisé.

Les experts ont déclaré que le soutien à plusieurs groupes armés congolais, et la coopération avec eux, par des membres des forces armées du pays à Rutshuru violaient également l’embargo sur les armes de l’ONU.

Les violations du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, y compris les meurtres délibérés d’enfants et de civils et les bombardements aveugles qui ont tué des civils et endommagé des maisons et des écoles, notamment par le M23, sont également des actes pouvant entraîner des sanctions, a déclaré le groupe d’experts.

Depuis que le M23 a intensifié ses opérations, les experts ont également documenté avec une grande inquiétude “une forte multiplication des discours de haine et des discours incitant à la discrimination, à l’hostilité et à la violence” ciblant les personnes de langue rwandaise, entraînant parfois des violences à leur encontre.

Les experts ont également rendu compte des rebelles ADF basés en Ouganda, qui sont actifs dans l’est du Congo depuis des décennies et ont tué des milliers de personnes dans la région depuis qu’ils ont refait surface en 2013.

Les ADF continuent d’étendre leur zone d’opérations et continuent de mener des attaques contre des civils dans la région de Beni, au Nord-Kivu et dans le sud de l’Ituri, a indiqué le groupe d’experts.