Experts de l’ONU : l’Afrique a été la plus durement touchée par le terrorisme cette année

Les experts ont déclaré qu’il était « préoccupant » que ces affiliés terroristes étendent leur influence et leurs activités, notamment au-delà des frontières du Mali au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Niger et au Sénégal, ainsi que des incursions du Nigeria au Cameroun, au Tchad et au Niger en Afrique de l’Ouest. A l’est, les activités des affiliés se sont étendues de la Somalie au Kenya et du Mozambique à la Tanzanie, ont-ils déclaré.