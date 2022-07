Experts de l’ONU : la menace terroriste reste élevée dans les zones de conflit

Commentez cette histoire Commentaire

NATIONS UNIES – Des experts de l’ONU ont déclaré mardi que la menace des extrémistes de l’État islamique et d’Al-Qaida restait élevée dans les zones de conflit et les pays voisins et ont averti que ces conflits « incuberaient » la capacité d’une opération terroriste ailleurs dans le monde à moins qu’ils ne soient résolus avec succès. Dans un rapport de grande envergure au Conseil de sécurité de l’ONU, les experts ont déclaré que l’État islamique et al-Qaïda opèrent dans les zones les plus préoccupantes – l’Afrique, l’Asie centrale et du Sud et le “Levant” qui comprend la Syrie et l’Irak.

Les experts ont déclaré que les étrangers qui ont combattu avec le groupe État islamique sont “un autre multiplicateur de menace potentiel majeur” avec leurs personnes à charge et ont cité un pays anonyme rapportant qu’environ 120 000 personnes restent dans 11 camps et quelque 20 établissements pénitentiaires dans le nord-est de la Syrie.

Un autre pays a signalé qu’environ 10 000 “combattants terroristes étrangers” sont toujours détenus par les Forces démocratiques syriennes soutenues par les États-Unis et dirigées par les Kurdes, ont-ils déclaré.

Le groupe d’experts surveillant les sanctions contre al-Qaida et l’État islamique, également connu sous le nom d’IS et ISIL, a déclaré que parmi les personnes détenues se trouvent 30 000 enfants de moins de 12 ans, “qui risquent d’être radicalisés par l’idéologie extrême de l’EIIL”.

Il a cité un autre pays anonyme disant que l’EIIL cherche à créer une nouvelle génération d’extrémistes et poursuit son approche des “petits du califat” adoptée lorsque son soi-disant califat a gouverné une partie importante de la Syrie et de l’Irak de 2014 à 2017.

L’EIIL a été vaincu par les forces irakiennes et une coalition dirigée par les États-Unis en 2017, mais les experts ont déclaré qu’il maintenait toujours deux structures organisationnelles distinctes pour l’Irak et la Syrie et qu’il disposait de réseaux régionaux “vigoureux” et bien établis en Afghanistan couvrant l’Asie du Sud, en Somalie couvrant le Mozambique. et Congo, et dans le bassin du lac Tchad qui couvre également le Nigeria et le Sahel occidental.

Ce qui est remarquable, ont déclaré les experts, c’est que “deux des trois réseaux les plus dynamiques de l’EIIL se trouvent en Afrique, qui est également l’emplacement de certains des affiliés les plus dangereux d’al-Qaïda”.

Le panel a déclaré que “les développements les plus dynamiques” au cours des six premiers mois de 2022 couverts par le rapport ont été l’évasion majeure organisée par l’EIIL dans la ville de Hassakeh, dans le nord-est de la Syrie, en janvier, “libérant un grand nombre de prisonniers tout en subissant de lourdes pertes”. et le meurtre le 3 février du chef de l’État islamique connu sous le nom d’Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi lors d’un raid antiterroriste dirigé par les États-Unis près de la frontière turque dans le nord-ouest de la Syrie, ont déclaré les experts.

Le 10 mars, l’EIIL a reconnu sa mort et a annoncé son successeur en tant qu’Abou al-Hassan al-Hashemi al-Qurashi, mais le panel a déclaré que sa véritable identité n’avait pas encore été établie bien qu’elle ait été largement discutée par de nombreux pays, avec l’Irakien Bashar Khattab. Ghazal al-Sumaida’i « cité comme le candidat le plus probable ».

En revanche, ont déclaré les experts, le chef d’al-Qaida, Ayman al-Zawahri, a publié des messages vidéo réguliers “qui ont fourni une preuve de vie presque actuelle”.

Ils ont cité des pays anonymes affirmant que “le confort et la capacité apparemment accrus d’al-Zawahri à communiquer ont coïncidé avec la prise de contrôle des talibans en Afghanistan (en août 2021) et la consolidation du pouvoir des principaux alliés d’al-Qaïda au sein de leur administration de facto”.

Passant en revue la situation mondiale, le panel a déclaré que « le contexte international est favorable à al-Qaida, qui entend être à nouveau reconnu comme le chef du jihad mondial ».

“La propagande d’Al-Qaida est désormais mieux développée pour concurrencer l’EIIL en tant qu’acteur clé dans l’inspiration de l’environnement international de la menace, et elle pourrait finalement devenir une plus grande source de menace dirigée”, ont déclaré les experts.

Selon un pays non identifié, le comité d’al-Qaida qui coordonne le leadership mondial a rétrogradé al-Qaida dans la péninsule arabique au-dessous de ses affiliés africains.

Le panel a cité de nombreux pays rapportant que les dirigeants de l’EIIL contrôlent environ 25 millions de dollars de réserves, une grande partie de l’argent restant en Irak. Il a déclaré que les dépenses principalement destinées aux combattants et aux membres de leur famille dépassent les revenus actuels, mais que des sources de revenus supplémentaires, notamment l’extorsion, les enlèvements contre rançon, les dons directs et les revenus du commerce et des investissements, ont aidé l’EIIL à “s’adapter et à se maintenir”.

Les experts ont déclaré que les États membres rapportent que la capacité des dirigeants de l’EIIL à diriger et à maintenir le financement des affiliés mondiaux “reste résiliente”.

Un pays a souligné “l’importance émergente de l’Afrique du Sud dans la facilitation des transferts de fonds des dirigeants de l’EIIL vers les affiliés en Afrique”, a déclaré le panel, ajoutant qu’il était “au courant de plusieurs transactions importantes totalisant plus d’un million de dollars”.

Les experts ont déclaré qu’ils continuaient de recevoir des informations selon lesquelles l’EIIL et al-Qaida “utilisaient des crypto-monnaies pour solliciter des dons et soutenir des activités”.