Experts de l’ONU : la Corée du Nord ouvre la voie à de nouveaux tests nucléaires

NATIONS UNIES (AP) – Des experts de l’ONU affirment que la Corée du Nord ouvre la voie à des essais nucléaires supplémentaires avec de nouveaux préparatifs sur son site d’essai du nord-est et continue de développer sa capacité à produire un ingrédient clé pour les armes nucléaires.

Les experts ont également déclaré dans des extraits clés de leur dernier rapport obtenu jeudi soir par l’Associated Press que la Corée du Nord a mené deux piratages majeurs cette année, entraînant le vol d’actifs de crypto-monnaie d’une valeur de “centaines de millions de dollars”.

Ils ont déclaré que Pyongyang continue également d’importer illégalement du pétrole et d’exporter du charbon en violation des sanctions de l’ONU, en utilisant les mêmes entreprises, réseaux et navires.

Des responsables des services de renseignement sud-coréens et américains ont déclaré avoir détecté des efforts nord-coréens pour préparer son terrain d’essai nord-est de Punggye-ri pour un autre essai nucléaire. Ce serait la septième du Nord depuis 2006 et la première depuis septembre 2017, lorsqu’il a affirmé avoir fait exploser une bombe thermonucléaire pour s’adapter à ses missiles balistiques intercontinentaux.

Le rapport du groupe d’experts au Conseil de sécurité de l’ONU fournit quelques détails sur les travaux menés sur le site par la République populaire démocratique de Corée, le nom officiel du pays.

Les experts ont déclaré avoir observé que la RPDC avait commencé des travaux de réexcavation en mars à l’entrée du tunnel 3 à Punggye-ri “et reconstruit des bâtiments de soutien initialement démantelés en mai 2018”.

“Les images satellite ont montré une augmentation du nombre de pistes de véhicules autour de cette entrée secondaire à partir de la mi-février 2022, suivie de la construction d’un nouveau bâtiment adjacent à l’entrée début mars”, a déclaré le panel. “Un tas de bois, pouvant être utilisé dans la construction de la structure du tunnel, a également été détecté à peu près au même moment.”

Il a ajouté que “des tas de terre provenant de l’excavation du tunnel autour de l’entrée ont été observés pendant cette période”.

“Les travaux sur le site d’essais nucléaires de Punggye-ri ouvrent la voie à des essais nucléaires supplémentaires pour le développement d’armes nucléaires”, ont déclaré les experts, ajoutant qu’il s’agissait d’un objectif déclaré lors du huitième congrès du Parti des travailleurs de Corée au pouvoir en Corée. janvier 2021.

Dans un autre aspect du programme nucléaire de la RPDC, des analystes ont déclaré que des images satellites de septembre dernier montraient que la Corée du Nord agrandissait une usine d’enrichissement d’uranium dans son principal complexe nucléaire de Yongbyon, signe qu’elle souhaitait augmenter la production du matériau clé de la bombe.

Les experts de l’ONU ont déclaré dans le nouveau rapport : “La RPDC a continué à développer sa capacité de production de matières fissiles nucléaires sur le site de Yongbyon”.

Les négociations nucléaires entre les États-Unis et la Corée du Nord sont au point mort depuis 2019 en raison de désaccords sur la demande de la RPDC de lever les sanctions paralysantes dirigées par les États-Unis et la demande de Washington pour des mesures importantes de Pyongyang vers le désarmement nucléaire.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a élargi son programme de missiles balistiques au milieu de la pause diplomatique, et les analystes affirment qu’un autre essai nucléaire aggraverait sa situation précaire visant à consolider le statut du Nord en tant que puissance nucléaire et à négocier des concessions économiques et de sécurité à partir d’une position de force.

Le groupe d’experts a déclaré que la RPDC continuait d’accélérer ses programmes de missiles, lançant 31 missiles “combinant des technologies balistiques et de guidage”, dont six ICBM et deux “explicitement décrits comme des armes balistiques”. Il a ajouté que la RPDC affirmait également avoir avancé dans le développement d'”armes nucléaires tactiques”.

Edith M. Lederer, Associated Press