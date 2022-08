Experts de l’ONU : des militaires maliens et des soldats “blancs” ont tué 33 personnes

Commentez cette histoire Commentaire

NATIONS UNIES – Des experts de l’ONU ont déclaré dans un nouveau rapport que les forces armées maliennes auraient mené une opération avec des “soldats à la peau blanche” près de la frontière avec la Mauritanie en mars, tirant et brûlant au moins 33 civils dans l’une des nombreuses opérations où le pouvoir du pays l’armée semblait travailler en étroite collaboration avec de probables mercenaires russes.

Au cours des trois premiers mois de cette année, ils ont déclaré que 543 civils avaient été tués et 269 blessés, selon la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali.

Dans le rapport sombre et de grande envergure obtenu vendredi par l’Associated Press, le panel d’experts a déclaré que la situation politique reste tendue et a averti que l’accord de paix de 2015 entre le gouvernement malien et les groupes indépendants armés non extrémistes “est menacé par un risque potentiel de confrontation entre les parties pour la première fois depuis juillet 2017. »

Ils ont déclaré que 12 millions de personnes avaient besoin d’une aide humanitaire, une forte augmentation par rapport aux 5,9 millions de l’année dernière, dont 1,9 million de personnes menacées de “malnutrition aiguë” pendant la période de soudure actuelle qui dure jusqu’en août.

Le Mali lutte pour contenir une insurrection extrémiste islamique depuis 2012. Les rebelles extrémistes ont été chassés du pouvoir dans les villes du nord du Mali avec l’aide d’une opération militaire dirigée par la France, mais ils se sont regroupés dans le désert et ont commencé à lancer des attaques contre l’armée malienne et ses alliés. . L’insécurité s’est aggravée avec les attaques contre les civils et les casques bleus de l’ONU.

En août 2020, le président malien Boubacar Ibrahim Keita, décédé en janvier, a été renversé lors d’un coup d’État auquel participait Assimi Goita, alors colonel de l’armée. En juin dernier, Goita a prêté serment en tant que président d’un gouvernement de transition après avoir effectué son deuxième coup d’État en neuf mois et plus tard dans l’année, il aurait décidé d’autoriser le déploiement du groupe russe Wagner.

Wagner se fait passer pour un entrepreneur militaire privé, mais son engagement de longue date envers les intérêts russes est devenu évident en Ukraine, où ses mercenaires font partie des forces russes qui combattent actuellement dans les régions séparatistes de l’est du pays. En Afrique subsaharienne, Wagner a pris pied pour la Russie en République centrafricaine et au Soudan ainsi qu’au Mali, où les analystes ont déclaré que son rôle allait au-delà de la simple fourniture de services de sécurité.

Le rapport de 78 pages des experts de l’ONU ne nomme pas Wagner en relation avec des incidents, mais il décrit plusieurs opérations où les forces maliennes ont été rejointes par des soldats blancs, dont une le 5 mars dans la ville de Robinet El Ataye dans la région de Ségou. près de la frontière avec la Mauritanie.

Selon les témoignages des experts, un groupe de “militaires à la peau blanche” est arrivé dans la ville, qui dispose d’un puits d’eau fréquenté par les Mauritaniens qui traversent la frontière à la recherche de pâturages pour le bétail, ont rassemblé des hommes et des garçons, les mains liées derrière leur dos et leur banda les yeux. Les femmes et les enfants ont reçu l’ordre de rentrer chez eux et les soldats qui auraient dépouillé les maisons de “tous leurs biens, y compris la literie, les téléphones portables, les bijoux, les ustensiles de cuisine et les vêtements”, ont-ils déclaré.

Plus tard dans la matinée, a déclaré le panel, les soldats maliens arrivés dans le village ont commencé à frapper les hommes ligotés et les yeux bandés “avec de lourds bâtons utilisés par les bergers sur leurs troupeaux”.

Les femmes ont entendu des cris mais ont été empêchées par des soldats de quitter leur domicile, et les forces maliennes ont ensuite libéré des hommes plus jeunes et ont emmené au moins 33 hommes, 29 Mauritaniens et quatre Maliens de souche touareg, a-t-il ajouté.

Les femmes ont attendu le retour des hommes, mais le panel a déclaré avoir été informés par des proches un jour plus tard que les corps des hommes avaient été retrouvés à environ 4 kilomètres et qu’ils “avaient été abattus puis brûlés”, ont déclaré les experts.

Le panel a déclaré qu'”un schéma similaire de pillage et de passages à tabac” s’est produit dans cinq autres endroits, mais le seul endroit où des civils ont été tués était à Robinet El Ataye.

“Dans deux autres endroits visités par les Forces armées maliennes, un hélicoptère transportant des ‘soldats à la peau blanche’ aurait atterri au début des opérations”, a-t-il précisé.