Le nombre de coups administrés quotidiennement aux États-Unis a augmenté ces derniers temps. Les Centers for Disease Control and Prevention ont rapporté que plus de 2,2 millions de doses ont été administrées samedi et 1,6 million vendredi. Cela a porté la dernière moyenne sur sept jours à 1,4 million par jour, ce qui approche le nouvel objectif du président Biden de 1,5 million de tirs par jour.

«La demande dépasse clairement l’offre en ce moment», a déclaré le Dr Anthony S. Fauci, le plus grand médecin spécialiste des maladies infectieuses du pays, dans le cadre du programme NBC «Meet the Press».

Bien que des variantes plus contagieuses se répandent aux États-Unis, les principaux responsables de la santé ont émis dimanche des notes d’optimisme sur le fait que l’offre de vaccins et le taux de vaccination augmenteraient régulièrement.

En outre, l’offre de vaccins – bien que toujours bien inférieure à la demande – augmente. Les autorités fédérales ont récemment augmenté les expéditions vers les États à 10,5 millions de doses par semaine, alors que Moderna et Pfizer augmentent progressivement la production. Les deux sociétés ont conclu des accords pour fournir aux États-Unis un total de 400 millions de doses – suffisamment pour vacciner 200 millions de personnes – d’ici l’été.

Pfizer a récemment déclaré qu’il allait désormais livrer ses doses deux mois avant la date prévue, d’ici mai, en partie parce qu’il compte désormais une dose supplémentaire dans chaque flacon qu’il fabrique. Et Moderna envisage un changement de production qui lui permettrait d’augmenter le nombre de doses dans ses flacons de 10 à 15.

Les responsables comptent également sur la Food and Drug Administration pour autoriser un vaccin à dose unique de Johnson & Johnson plus tard ce mois-ci. Bien que cette société ne fournisse initialement aux États-Unis que quelques millions de doses, elle devrait augmenter considérablement sa production d’ici avril. D’autres vaccins de Novavax et d’AstraZeneca pourraient également être autorisés aux États-Unis au printemps, ce qui augmentera encore l’offre.

Les responsables se précipitent pour vacciner autant de personnes que possible afin de dépasser les variantes plus contagieuses du virus qui ont été identifiées pour la première fois en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud. La variante britannique, connue sous le nom de B.1.1.7, se propage rapidement aux États-Unis, sa prévalence doublant environ tous les 10 jours, selon une nouvelle étude. Le CDC a déclaré qu’il pourrait devenir la forme dominante du virus aux États-Unis d’ici mars.

Bien que cette variante soit inquiétante car elle est plus transmissible que les variantes antérieures, les développeurs de vaccins sont plus préoccupés par une variante découverte en Afrique du Sud, connue sous le nom de B.1.351, car elle semble rendre les vaccins actuels moins efficaces. Plusieurs fabricants ont déclaré qu’ils résolvaient le problème en développant de nouvelles versions de leurs vaccins, qui pourraient servir de rappels. La Food and Drug Administration a déclaré qu’elle travaillait sur un plan pour autoriser ces nouvelles versions de vaccins.