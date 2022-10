Expert: Un tireur d’école a simulé des symptômes d’alcoolisme fœtal

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Les procureurs ont passé plusieurs heures mardi à essayer de prouver que le tireur scolaire de Floride Nikolas Cruz a délibérément mal réussi les tests administrés pour voir s’il souffre de troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale, la principale raison pour laquelle ses avocats disent qu’il a assassiné 17 personnes quatre il y a des années.

Mais après avoir présenté des dizaines de tableaux montrant les résultats de tests de QI et d’autres examens et de longues explications sur les moyennes et les écarts-types qui ont même fait plaisanter la juge, elle a compris pourquoi certains jurés buvaient du café cubain fort, le procureur adjoint Jeff Marcus a tiré son atout.

Il se tourna vers le test le plus simple donné à Cruz : à quelle vitesse le tueur avoué peut-il taper son index gauche dominant ?

Lors de tests administrés plus tôt cette année par des experts que ses avocats ont embauchés, Cruz a effectué en moyenne 22 tapotements en 10 secondes. Le neuropsychologue de l’accusation, Robert Denney, a déclaré que les hommes obtiennent en moyenne 51 points à ce test et qu’un 22 serait un score que seule une personne atteinte d’une lésion cérébrale grave provoquant une raideur physique correspondrait.

Marcus a ensuite diffusé un extrait vidéo sur téléphone portable du massacre du 14 février 2018 au lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland qui a enregistré Cruz tirant avec son fusil semi-automatique de style AR-15 20 fois en sept secondes, y compris une pause d’une seconde – chaque tir nécessitait une pression de détente séparée. Il a ensuite montré une vidéo de sécurité de Cruz tournant en douceur et tirant deux coups sur un entraîneur qui a tenté de l’arrêter et un autre de lui retirant rapidement le chargeur de son arme et en rechargeant un nouveau.

Une personne qui a vraiment obtenu de si mauvais résultats au test de tapotement des doigts “ne serait pas capable d’appuyer sur la gâchette comme ça”, a déclaré Denney, et ne pourrait pas non plus tirer et recharger en un seul mouvement comme il l’a fait.

Cruz, 24 ans, a plaidé coupable il y a un an du meurtre de 14 étudiants et de trois membres du personnel – le procès décidera uniquement s’il est condamné à mort ou à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Un vote unanime du jury de sept hommes et cinq femmes est nécessaire pour que Cruz obtienne la mort. Rien de moins et sa peine sera la perpétuité.

Le procureur principal Mike Satz espère que le témoignage de Denney réfutera l’affirmation de la défense selon laquelle une forte consommation d’alcool par la mère biologique de Cruz pendant la grossesse l’a mis sur la voie d’un comportement bizarre et parfois violent qui a abouti à la fusillade. La défense a également tenté de montrer que sa mère adoptive, Lynda Cruz, a été bouleversée après la mort de son mari alors que Cruz avait 5 ans et ne lui a jamais donné un traitement complet pour ses problèmes de santé mentale. Elle est décédée moins de trois mois avant la fusillade.

Denney, qui travaille sous contrat pour le système pénitentiaire fédéral, a déclaré mardi qu’il n’était pas d’accord avec l’affirmation des experts de la défense selon laquelle Cruz souffre de troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale. Le praticien du Missouri a déclaré que les scores de QI de l’ancien étudiant de Stoneman Douglas d’environ 90 et les résultats des tests qui lui ont été donnés après l’attaque ne corroborent pas ce diagnostic.

“M. Les scores de Cruz sont exactement ce à quoi nous nous attendrions pour une personne qui n’a pas de problèmes d’alcoolisme fœtal », a déclaré Denney.

Denney sera contre-interrogé par les avocats de Cruz jeudi. Le tribunal ne siégera pas mercredi en raison de Yom Kippour. L’accusation devrait terminer son dossier de réfutation dans les prochains jours avec des plaidoiries finales et des délibérations prévues pour la semaine prochaine.

Terry Spencer, l’Associated Press