Expert sur la concurrence américano-chinoise dans la diplomatie vaccinale

La concurrence américano-chinoise pourrait s’intensifier sur un autre front : la diplomatie du vaccin Covid-19.

La Chine a été un important fournisseur de vaccins Covid dans une grande partie du monde en développement, un effort qui, selon certains experts, pourrait renforcer l’influence mondiale de Pékin et approfondir ses liens avec d’autres pays.

Mais un expert en gouvernance et politique de la santé a déclaré jeudi à CNBC que les États-Unis rattrapaient maintenant leur retard, la Maison Blanche préparant des plans pour faire don de millions de doses de vaccin Covid à l’étranger et il semble que le président Joe Biden ait l’intention d’en faire plus.

« Nous allons voir que la Chine va faire face à un concurrent plus redoutable », a déclaré Yanzhong Huang, chercheur principal pour la santé mondiale au Council on Foreign Relations, à « Squawk Box Asia » de CNBC.

Au cours des derniers mois, la Chine a été « presque le seul acteur principal » à envoyer des vaccins Covid vers d’autres pays, a déclaré Huang, qui est également professeur à l’École de diplomatie et de relations internationales de l’Université Seton Hall.