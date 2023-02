Expert russe : « L’Ukraine n’est qu’un premier pas »

L’Ukraine pourrait voir une nouvelle offensive majeure de la Russie à l’occasion de l’anniversaire de l’invasion à grande échelle, a déclaré jeudi le ministre ukrainien de la Défense.

Oleksii Reznikov a déclaré au réseau français BFM que Moscou avait amassé et mobilisé des milliers de soldats pour l’attaque potentielle, qui pourrait commencer dès la fin février.

Une attaque à la roquette mercredi soir à Kramatorsk qui a tué trois personnes et en a blessé au moins huit autres, signalée par le bureau présidentiel ukrainien, rappelle le coût civil de la guerre.

Alors que l’Ukraine se prépare à la possibilité d’une offensive de printemps, CTV News s’est entretenue mercredi avec un consultant principal du programme Russie et Eurasie à Chatham House, un institut politique indépendant à Londres, au Royaume-Uni, l’auteur et expert russe en guerre Keir Giles, pour discuter le conflit.

Vous trouverez ci-dessous une transcription de la conversation, qui a été modifiée pour plus de longueur, de clarté et de brièveté.



Q : L’anniversaire de l’invasion de l’Ukraine approche le 24 février. Qu’attendez-vous de la Russie ?



Gilles : Je m’attends à ce que nous assistions à une démonstration de la part de la Russie de la manière dont elle peut nuire à l’Ukraine. Je m’attends à ce que nous voyions quelque chose qui soit lié au premier anniversaire, mais je ne m’attends pas à ce que cela change la nature globale du conflit, car il est clair depuis longtemps que ce ne sera pas une guerre qui se décide sur le champ de bataille. Au lieu de cela, c’est le grincement constant des campagnes de la Russie pour tenter d’empêcher l’Ukraine de fonctionner comme un État qui décidera si la Russie gagne ou non, car l’Ukraine doit capituler. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles le soutien occidental à l’Ukraine est si vital, non seulement en termes de livraison de systèmes d’armement, ce qui retient toute l’attention, mais aussi de toutes les autres mesures, la solidarité internationale, l’aide humanitaire, le soutien économique l’aide avant tout dont l’Ukraine a besoin pour rester dans la lutte.



Q : En parlant de soutien occidental à l’Ukraine, l’Ukraine a finalement obtenu des chars de combat Leopard 2 de la Pologne et du Canada, pourquoi maintenant ? Et quelle différence feront-ils vraiment sur le champ de bataille ?



Gilles : Il semble y avoir un consensus parmi les analystes militaires qui étudient ce conflit de près, ainsi que parmi les propres responsables ukrainiens, que c’est maintenant le moment où les chars de combat principaux de l’Occident feront une différence significative. Maintenant, il y a deux éléments clés des campagnes à venir qui vont être importants. Tout d’abord, il s’agit de savoir si l’Ukraine peut aller de l’avant pour continuer à libérer ses territoires occupés et, surtout, libérer les personnes qui y vivent de cette sauvage occupation russe dans le but ultime d’expulser complètement les troupes russes du territoire ukrainien. Mais aussi, l’Ukraine affirme que ces chars de combat principaux occidentaux sont importants pour résister à l’offensive de printemps prévue par la Russie, et il est probable que ce sera une offensive légèrement différente de ce que nous avons vu lors des combats de ces derniers mois, car une partie de le cadre du personnel que la Russie a mobilisé pour les lancer dans le combat a été déployé avec très peu d’entraînement sur les lignes de front. L’autre partie a été retenue pour un entraînement plus systématique en vue d’une offensive au printemps. Et la Russie fournira alors sans aucun doute une force supplémentaire contre l’Ukraine.



Q : Combien de temps durera la guerre ?



Gilles : Nous n’avons aucun moyen de savoir combien de temps durera la guerre, car cela dépend de la volonté des pays occidentaux de reconnaître que la victoire de l’Ukraine est vitale pour leur propre sécurité. Une fois que cette prise de conscience s’est infiltrée dans tous les pays occidentaux – et s’est accompagnée d’une prise de conscience qu’ils ont été dissuadés avec beaucoup de succès par la Russie de soutenir pleinement l’Ukraine sur des bases entièrement fallacieuses, et une fois que toute la force de l’Occident est effectivement jetée derrière l’Ukraine, lui permettant d’aller de l’avant et de gagner cette guerre – la résolution pourrait être vraiment assez rapide. Mais tout dépend de cette solidarité internationale et de la volonté politique des pays occidentaux de prendre conscience de l’enjeu.



Q : Que répondez-vous aux personnes qui croient que les objectifs du président russe Vladimir Poutine se limitent à l’Ukraine et que d’autres pays se livrent à une sorte de « Red Scare » pour dire que leurs démocraties sont en jeu ?



Gilles: C’est vrai qu’on dit parfois que les visées de Poutine se limitent à l’Ukraine et qu’on ne va pas aller de l’avant avec d’autres pays qui faisaient autrefois partie de l’empire russe et qui se sentent aujourd’hui menacés. Maintenant, ces gens sont ceux qui n’ont prêté aucune attention à ce que Poutine lui-même a dit. Si vous regardez son programme et comment ses objectifs politiques ont évolué au fil du temps, il est absolument clair que l’Ukraine n’est qu’une première étape parmi tant d’autres. Et tous les petits pays autour de la périphérie occidentale de la Russie sont menacés.



Q : Est-ce la guerre de Poutine ?



Gilles : Poutine n’invente pas toutes les idées qu’il poursuit dans sa campagne contre l’Ukraine. Au lieu de cela, il adopte des hypothèses très profondément ancrées au sein de la société russe, pas seulement l’élite politique, mais le pays dans son ensemble, sur la place de la Russie dans le monde et son droit de gouverner des pays que nous considérons comme étant souverains, indépendants nations comme l’Ukraine. Il ne l’invente pas. La Russie d’aujourd’hui n’est pas un produit du président Poutine, c’est l’inverse. Le président Poutine ne fait que mettre en pratique toutes les hypothèses largement répandues en Russie sur ce que la Russie devrait être.



Q : Que veut Poutine ?



Gilles : L’une des façons dont le travail des gens comme moi, ceux qui expliquent la Russie pour gagner leur vie, a été énormément facilité après le début de cette dernière phase du conflit en Ukraine, c’est que nous n’avons plus à expliquer ce que veut le président Poutine parce qu’il l’a dit lui-même très clairement. Il veut corriger ce qu’il considère être les erreurs historiques commises il y a 100 ans lorsque les bolcheviks, les premiers communistes, ont créé ces républiques indépendantes basées sur les nationalités qui ont formé la base des pays que nous pensons maintenant être des nations souveraines autour de la périphérie de la Russie. Il dit que c’était une erreur car ces pays n’ont pas le droit d’exister et les peuples qui les composent n’ont pas le droit à une existence indépendante non gouvernée par Moscou. Donc, son programme, tel qu’il l’a présenté, est de remédier à cela.



Q : Certains disent qu’il s’agit d’une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie. Quelle est votre réponse à cela?



Gilles : Il est très trompeur d’appeler cela une guerre par procuration dans le sens où il s’agit d’une guerre menée par les États-Unis. Regardez simplement la manière dont les États-Unis ont été si réticents à peser de tout leur poids derrière l’Ukraine. La campagne de dissuasion de la Russie a été si efficace que les États-Unis ont été très modérés. En comparaison, bien sûr, cela fournit un plus grand poids d’assistance en armement à l’Ukraine. Mais si vous regardez la proportion de capacité de chaque pays, il est loin derrière. Ce sont les États de première ligne qui reconnaissent ce qui est en jeu, qui reconnaissent que si la Russie n’est pas arrêtée en Ukraine, ils seront probablement les prochains, qui ont donné beaucoup plus, en proportion, de leurs arsenaux et aussi en termes de ressources économiques et l’aide humanitaire, que les États-Unis.



Q : Quelle est la réalité de la menace nucléaire ?



Gilles : Ce n’est pas.